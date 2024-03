ANUNCIAN QUE EL GOBIERNO LE CAMBIARÁ EL NOMBRE AL CENTRO CULTURAL KIRCHNER

La confirmación la hizo el vocero presidencial,

- El Gobierno le cambiará el nombre al Centro Cultural Kirchner (CCK), por lo que generará un nuevo contrapunto con el kirchnerismo y la expresidenta Cristina Kirchner.

La intención de modificar la denominación al espacio ubicado en el ex Palacio del Correo y Telecomunicaciones fue confirmado por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

"Se ha decidido finalmente cambiar el nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner, así que dejará de llamarse como tal y se le dará paso a un nuevo nombre", señaló el portavoz.

La nueva denominación del espacio cultural aún no fue definida, aclararon fuentes de gobierno, y argumentaron que la decisión responde a que el nombre Néstor Kirchner está vinculado a la “corrupción”.

Al respecto, Adorni planteó que la nueva denominación no está definida, aunque aclaró que “ya hoy (es) ex CCK”, y que "cuando lo definamos por supuesto que se los vamos a comunicar. Pero la decisión está tomada en virtud de que no exista más como tal”.

Entre las posibilidades se bajaran personalidades "de la cultura”, e incluso resonó la posibilidad de nombrarlo Jorge Luis Borges.

La denominación del CCK siempre fue motivo de disputa entre el kirchnerismo (en su momento oficialismo) y diversos sectores de la oposición que más de una vez fantasearon con rebautizarlo.

Precisamente desde PRO llegó este martes la primera reacción tras el anuncio de Adorni: “Excelente decisión cambiar el nombre del CCK y en lo personal me encantaría que se llamara CCBorges, pero mucho más me gustaría que se implementara un mecanismo transparente y participativo para elegir el nombre de un edificio público tan importante”, posteó la diputada Silvia Lospennato.

En 2017, la administración que encabezaba Mauricio Macri amagó con avanzar en ese sentido y se generó un enorme revuelo. En ese marco, el por entonces titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, tuvo que salir a aclarar que la iniciativa que buscaba rebautizar el edificio como Gustavo Cerati no había surgido del Gobierno.

Sin embargo, cuando le preguntaron si le gustaba la denominación del Centro Cultural Kirchner, el funcionario respondió: “Creemos que puede haber mejores”.

El macrismo llegó a presentar en el Congreso un proyecto para que no se pueda poner nombres de personas a los edificios públicos hasta que no hayan pasado 20 años de su muerte.

Por la mañana, Valeria Ambrosio, la nueva directora del hasta entonces CCK, designada por el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, planteó que “cambiarle el nombre es ridículo” y aseguró que no había modificaciones.

"No es algo inteligente, no me parece que sea algo interesante ni inteligente. Un lugar que nació de una manera, tiene un nombre y una identidad que conservar", afirmó Ambrosio.

Luego de que 2002 dejara de utilizarse como sede del Correo Central, el predio ex Palacio de Correos se convirtió -post convocatoria a la licitación- en un centro cultural que, en 2010, se denominó Centro Cultural del Bicentenario y para 2012 adoptó el nombre de Centro Cultural Néstor Kirchner.

Informe: NA, agencias y Agensur.info