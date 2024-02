«MAMA ANTULA FUE VERDADERAMENTE UNA CAMINANTE DEL ESPÍRITU»

En la ceremonia de canonización, el papa Francisco dijo

que la santa argentina “es para nosotros un modelo de

fervor y de audacia apostólica”

La ceremonia de canonización de Mama Antula se llevó a cabo en la basílica de

San Pedro, en Ciudad del Vaticano. (Foto/Reuters)

Mundo / Nacionales - El papa Francisco canonizó este domingo a la beata María Antonia Paz y Figueroa, más conocida como Mama Antula, y se convirtió así en la primera santa argentina, en una ceremonia que se llevó a cabo en la basílica de San Pedro, de la Ciudad del Vaticano, con la presencia del presidente Javier Milei.

El anuncio se produjo cuando el Sumo pontífice leyó la fórmula de canonización a las 9:46 de Roma (5:46 de la Argentina).

"En honor de la santa e individua trinidad para la exaltación de la fe católica y el incremento de la vida cristiana, con la autoridad de nuestro señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y después de haber reflexionado largamente, invocado muchas veces la ayuda divina y escuchado el parecer de numerosos hermanos en el episcopado, declaramos y definimos santa a la beata María Antonia de San José de Paz y Figueroa, y la inscribimos en el catálogo de los santos estableciendo que en toda la iglesia sea honrada devotamente entre los santos. En el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo, amén", indicó Francisco.

Centenares de peregrinos argentinos, familiares de la beata y el presidente Milei arribaron a Italia para participar en el acto. La celebración comenzó a las 9:30 de Italia (5:30 de la Argentina).

Este tipo de ceremonias se lleva a cabo en la Plaza San Pedro, pero por primera vez se realizó en la Basílica de San Pedro.

El evento religioso contó con un retrato oficial de Mama Antula colgado frente al altar central de la Basílica.

La imagen es una representación de la copia del cuadro pintado por José de Salas, quien nació en Madrid en 1735 y murió en Buenos Aires en 1809. La obra fue hecha luego de la muerte de la santa en marzo de 1799, ya que ella jamás permitió que la retrataran.

Durante la ceremonia, el cardenal italiano Marcello Semeraro, encargado del Dicasterio para las Causas de los Santos, presentó la biografía vaticana oficial de la nueva santa junto a Silvia Correale, quien postuló a Mama Antula.

"Resulta ser la primera causa de canonización promovida en Argentina, donde nació, vivió y trabajó y donde aún se conservan sus restos mortales en la Iglesia de Nuestra Señora de la Piedad de Buenos Aires. Se la llama popularmente Mama Antula", precisó Semeraro.

En octubre pasado el Papa aprobó el milagro atribuido a la beata Mama Antula y le dio impulso definitivo a un proceso de canonización que había arrancado en 1905, un año después de su primer milagro: Rosa Vanina, una de las hermanas Hijas del Divino Salvador, fue curada de una colecistitis aguda con shock séptico -enfermedad potencialmente mortal aún hoy- sin que la ciencia pudiera explicarlo cuando las beatas rezaron por su restablecimiento con reliquias de la santa.

Mama Antula había sido beatificada en 2016 en Santiago del Estero, luego de que el Papa autorizara la publicación de ese milagro.

La nueva santa es una virgen, laica consagrada, fundadora de la Casa de Ejercicios de Buenos Aires. Tras la expulsión de los jesuitas del país, fue de ciudad en ciudad por las regiones pobres del nordeste argentino promoviendo ejercicios espirituales según el espíritu ignaciano, confiando únicamente en la Providencia. En sólo ocho años, consiguió ofrecer los ejercicios espirituales a 70.000 personas.

En 2010, Benedicto XVI había dado el primer paso hacia la beatificación de Mama Antula al considerarla "venerable" tras reconocer que "practicó las virtudes cristianas en grado heroico".

Nació en 1730 en Silípica, Santiago del Estero, fue fundadora en Buenos Aires de la Santa Casa de Ejercicios Espirituales Mama Antula y falleció el 7 de marzo de 1799. Sus restos descansan en la iglesia de Nuestra Señora de la Piedad, de la Ciudad de Buenos Aires.

El sermón del papa Francisco

En su sermón, el Papa, reflexionando sobre la primera lectura y el Evangelio que hablaban de la lepra, habló de la importancia de estar cerca de los que la pasan mal. “¡Cuántas personas que sufren encontramos en las aceras de nuestras ciudades! ¡Y cuántos miedos, prejuicios e incoherencias, aun entre los que creen y se profesan cristianos, contribuyen a herirlas aún más! También en nuestro tiempo hay tanta marginación, hay barreras que derribar, “lepras” que sanar”, dijo. “Pero, ¿cómo?”, se preguntó. “Veamos lo que hace Jesús. Él realiza dos gestos: toca y sana”, agregó.

Subrayó la importancia de la caridad “escondida de cada día, esa caridad que se vive en la familia, en el trabajo, en la parroquia y en la escuela; en la calle, en las oficinas y en los negocios; esa caridad que no busca publicidad y no tiene necesidad de aplausos, porque al amor le basta el amor”, de la cercanía y de la discreción. Y llamó a seguir el ejemplo de la santa María Antonia de Paz y Figueroa. “Fue verdaderamente una caminante del Espíritu. Recorrió miles de kilómetros a pie, a través de desiertos y caminos peligrosos, para llevar a Dios. Hoy es para nosotros un modelo de fervor y de audacia apostólica. Cuando los jesuitas fueron expulsados, el Espíritu encendió en ella una llama misionera basada en la confianza en la Providencia y en la perseverancia”, destacó. “Invocó la intercesión de San José y, para no cansarlo demasiado, también la de San Cayetano. Por este motivo introdujo su devoción y su primera imagen llegó a Buenos Aires en el siglo XVIII. Gracias a Mama Antula este santo, intercesor de la Divina Providencia, se hizo camino en las casas, en los barrios, en los transportes, en los negocios, en las fábricas y en los corazones, para ofrecer una vida digna a través del trabajo, la justicia, el pan cotidiano sobre la mesa de los pobres”, evocó. “Recémosles todos a María Antonia, Santa María Antonia de Paz de San José, para que nos ayude mucho”, pidió. “Y que el Señor nos bendiga a todos”, concluyó, en un sermón que pronunció en italiano.

Informe: NA, LN y Agensur.info