LEY ÓMNIBUS / JAVIER MILEI ORDENA RETIRAR EL PROYECTO Y YA NO VOLVERÁ A SER TRATADO EN EL CONGRESO

Así lo hizo saber el jefe de la bancada oficialista,

Oscar Zago, mientras en el Gobierno responsabilizan

a algunos gobernadores por el fracaso

Javier Milei con empresarios de Israel, desde dio la orden para retirar el

proyecto de la Ley Ómnibus que estaba en Diputados.

Nacionales - El jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados reveló que hubo una llamada con el presidente de la Nación Javier Milei, que se encuentra en Israel, para retirar la "Ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos" del Congreso, y que no vaya a comisiones.

Oscar Zago dijo que la decisión "es que la ley no se vuelve a tratar así como se mandó en el Congreso de la Nación". Esta medida la habría tomado Javier Milei desde Israel luego de que se entere que iba a volver a comisión.

El jefe del bloque del oficialismo reveló que Milei dijo que "la ley para que la destrocen verdaderamente no vale la pena y no vamos a tratarla de vuelta. Ha tomado la decisión de no darle la orden a los diputados que la tratemos de vuelta en comisión".

El pedido para retirar la Ley Ómnibus lo tomó Milei, que se encuentra en un viaje diplomático a Israel. El presidente publicó este miércoles un listado de los diputados que votaron en contra de algunos artículos de la ley bases, y tildó de traidores a los gobernadores, que le iban a dar los votos necesarios a través de sus diputados.

A su vez, otro diputado de La Libertad Avanza, Carlos D'alessandro, adelantó que "nosotros siempre bregamos por el consenso, por el diálogo y hablé con muchos de los opositores dialoguistas y he hablado con otros opositores que no son dialoguistas, intentando entender la situación en que va a empezar el Congreso durante el 2024".

"También recibimos noticias de que no piensan del Ejecutivo enviar ninguna ley durante el corriente año, por lo cual entiendo que esta ley ómnibus, es una cuestión personal de lo que entiendo, que va a ser retirada del Ejecutivo, por lo cual vamos a tener la posibilidad de votar", afirmó D'alessandro en dialogo con Radio 10.

El presidente, que continúa de gira por Israel, tuvo un día de furia tuitera y republicó decenas de mensajes de todo tipo, la mayoría de ellos con agravios hacia aquellos legisladores de "sectores dialoguistas" que votaron en contra de algunos capítulos o incisos de la Ley Ómnibus.

“Responsabilidad de los gobernadores”

Casi sin lugar a la autocrítica, en La Libertad Avanza responsabilizan en su totalidad a los gobernadores que, en la previa a la sesión del martes, habrían dado garantías al oficialismo de acompañar la megaley y en el recito, sus diputados, votaron en contra.

Los señalados son Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Sáenz (Salta), Martin Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), y Rolando Figueroa (Neuquén).

La relación con los mandatarios provinciales se encuentra en frizada a tal punto, que desde el Gobierno no ven factible un nuevo encuentro que aglutine a todos los mandatarios en el corto plazo, e incluso decidieron suspender una reunión prevista para hoy entre Pullaro y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La decisión es simple: las provincias deberán pagar el costo político de la caída de la megaley.

“A ningún gobierno le rechazaron la primera ley que presentó. En estas condiciones es difícil sentarse a charlar con gente que te traiciona. Con traidores no se negocia”, precisaron al respecto.

"La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas (...) Hay sectores de la política que se resisten a hacer los cambios que el país necesita. Van a tener que explicarle a la sociedad por qué. Vamos a continuar con nuestro programa con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país", expresó el presidente Javier Milei en su cuenta de X.

Luego, la cuenta oficial de la Oficina del Presidente compartió una lista con los nombres de los diputados que votaron a favor de la ley y los "traidores" que votaron en contra del pueblo.

El mensaje fue compartido en X por el propio Milei con un duro texto: "Aquí la lista de los leales y los traidores que usaron el discurso del cambio para poder raíñar una banca... pasen y vean a los enemigos de una mejor Argentina".

Informe: EC, NA y Agensur.info