EL SALVADOR / EL TRIBUNAL ELECTORAL AUN NO OFICIALIZA EL TRIUNFO DE NAYIB BUKELE QUE SE PROCLAMÓ VENCEDOR

El mandatario se postuló a la reelección presidencial

y obtuvo una aplastante victoria según los datos

preliminares de los comicios

El presidente y ganador de la reelección, Nayib Bukele, en el Palacio Nacional

junto a su esposa Gabriela Rodríguez. (Foto/EFE)

El Salvador - El escrutinio preliminar de las elecciones presidenciales celebradas este domingo (04.02.2024) en El Salvador, da una aplastante victoria al presidente y candidato a la reelección, Nayib Bukele, según el resultado del conteo del 31,49 % de las actas de votos escrutadas.

El recuento parcial ofrece 1.295.888 votos para el partido de Bukele, Nuevas Ideas (NI), muy por delante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda, con 110.244 votos), y de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha, con 96.700 votos), según datos divulgados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que deben ser ratificadas en un escrutinio final.

Un par de horas antes Bukele ya se había proclamado ganador de los comicios en la red social X, donde destacó que se trata de un "récord en toda la historia democrática del mundo".

"De acuerdo a nuestros números, hemos ganado la elección presidencial con más del 85% de los votos y un mínimo de 58 de 60 diputados de la Asamblea", proclamó el gobernante salvadoreño, el primero que se presenta a la reelección desde el fin de la guerra civil en el país, en 1992.

"El récord en toda la historia democrática del mundo... Dios bendiga a El Salvador", publicó Bukele, sin aguardar a que se conocieran datos oficiales del recuento de esta jornada electoral, en la que además de comicios presidenciales, se celebraron elecciones legislativas y municipales.

"Hemos ganado la presidencia de la República por segunda vez con más del 85 % de los votos", insistió el mandatario ante centenares de sus seguidores en su discurso de victoria en el Centro Histórico de San Salvador.

Postulado bajo argucia legal

Bukele, que se postuló para la reelección pese a que la Constitución lo impide, echó mano de una argucia legal para presentarse a unos comicios en los que todas las encuestas le daban como favorito.

El presidente salvadoreño, un expublicista, requería mantener la mayoría que ganó hace dos años en el Parlamento y que le permitió decretar el 27 de marzo de 2022 el régimen de excepción con el que ha cimentado su controvertida lucha contra las pandillas, durante la cual 76.000 personas han sido detenidas, muchas sin garantía de sus derechos fundamentales, según afirman activistas y organismos internacionales.

El actual mandatario de 42 años tenía garantizada la reelección por mayoría, según pronosticaban todas las encuestas, dado el escaso respaldo ciudadano a los otros cuatro aspirantes presidenciales.

Entre estos candidatos figuraban Manuel Flores, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), y Joel Sánchez, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), las dos formaciones que gobernaron el país hasta la llegada de Bukele y su partido, Nuevas Ideas (NI).

Sobre los datos dados por Bukele, el magistrado del TSE Guillermo Wellman dijo la noche del domingo que no son oficiales: "Nosotros somos los que damos los resultados oficiales", indicó a periodistas. "Nosotros vamos a ir dando los resultados oficiales conforme se vaya desarrollando el escrutinio" y "lo que se diga fuera de aquí no es oficial hasta que nosotros no lo aseveramos", agregó.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no da un porcentaje, pero en su página de internet el partido de Bukele, Nuevas Ideas, figura con 1,3 millones de 1,6 millones de sufragios válidos, lo que apunta a un 83 %, tras el 31,49 % de las actas de votos escrutadas.

De confirmarse estos datos, Bukele sería el primer presidente reelegido en los últimos 32 años, gracias a una estratagema legal, que consistió en que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema -que había sido nombrada por un Congreso de mayoría oficialista y sin seguir el procedimiento legal- cambió el criterio de interpretación de la Constitución.

Una argucia muy similar fue utilizada antes por el presidente sandinista de Nicaragua, Daniel Ortega, cuando se reeligió por primera vez en 2011, si bien la Carta Magna le impedía postularse por segunda vez de manera consecutiva. Posteriormente, Ortega reformó la Constitucíón a través de sus diputados en el Parlamento, autorizando la reelección indefinida.

Informe: AFP, EFE y DW