CONTRATOS DE SEGUROS / «YO NO PEDÍ POR NADIE Y SI MI SECRETARIA LO HIZO, SE EXTRALIMITÓ»

Alberto Fernández se desligó del escándalo por el que

fue denunciado y sugirió responsabilidades de su

secretaria, María Cantero

Alberto Fernández

Nacionales - El expresidente Alberto Fernández se defendió ante las acusaciones de malversación de fondos públicos vinculadas a contratos de seguros. Negó haber realizado gestiones para favorecer a Héctor Martínez Sosa y sugirió que su secretaria, María Cantero, pudo haberse extralimitado en sus acciones. La investigación reveló contratos bajo la gestión de Fernández que canalizaban seguros a través de intermediarios vinculados a él y a Sergio Massa.

Alberto Fernández se encuentra en el ojo del huracán tras ser denunciado por malversación de fondos públicos debido a supuestos contratos de seguros que favorecían a Héctor Martínez Sosa, esposo de su histórica secretaria, María Cantero. Las acusaciones incluyeron violación de deberes de funcionario y abuso de poder.

Según diversas fuentes, recibieron llamadas de Cantero, quien acompañó a Alberto Fernández durante 30 años, para promover la designación de Martínez Sosa como productor de seguros en distintas dependencias públicas.

En sus primeras declaraciones sobre el tema buscó distanciarse de la situación. Negó haber realizado gestiones con funcionarios para contratar a Martínez Sosa y afirmó que tampoco le pidió a Cantero, su secretaria, que lo hiciera.

En las últimas horas, el expresidente se desligó del escándalo al negar haber realizado gestiones para contratar a Martínez Sosa y desvinculó a Cantero de tales acciones. Si bien expresó dudas sobre su secretaria, Fernández afirmó que no avalaría tales comportamientos y que, de haber ocurrido, serían acciones fuera de su conocimiento.

«Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó», dijo el expresidente sobre su asistente histórica y esposa de su acreedor.

El decreto emitido por Fernández establecía que los contratos debían realizarse mediante convenios interadministrativos y prohibía expresamente la subcontratación de pólizas, aunque no mencionaba explícitamente la exclusión de gestores.

La práctica denunciada implicaba que las dependencias estatales canalizaran contratos a través de Nación Seguros, empresa que a su vez contrataba a intermediarios, entre ellos un bróker y empresas privadas vinculadas a Fernández y Sergio Massa. Se señaló a Pablo Torres García, cercano a Massa, y a Martínez Sosa como intermediarios.

En entrevista con La Nación, Alberto Fernández negó haber hablado con Martínez Sosa sobre su papel como intermediario y las millonarias comisiones asociadas. A pesar de las negativas, la investigación judicial sigue arrojando luz sobre la posible conexión de Fernández con la trama de contratos y gestiones.

Informe: Agencias