Tensión, gritos y escándalo en Diputados: se conformaron las comisiones que analizarán la Ley ómnibus de Milei

Por Marcelo Mussi

Este jueves, la Cámara de Diputados se reunió para conformar las comisiones que van a debatir varios de los temas incluidos en la Ley ómnibus que envío al Congreso Nacional el presidente Javier Milei y que será tratada en sesiones extraordinarias.

La reunión, en la que se eligieron las autoridades que darán inicio al proceso de análisis de la Ley, arrancó al mediodía y finalizó por la tarde, y estuvo rodeada de gritos y fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición de Unión por la Patria, que no estuvo de acuerdo en la estrategia que utilizó La Libertad Avanza (LLA) para designar a José Luis Espert como presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja por tratarse de un monobloque y argumentaron que la votación no había sido nominal sino a mano alzada.

La definición de esta primera comisión también tuvo en contra al diputado de izquierda Christian "Chipi" Castillo, quien terminó a los gritos (ya que le cortaron el micrófono) con Espert, mientras que el kirchnerismo afirmaba que le dieron dos lugares menos de los que le correspondían.

"Yo quería impugnar la Presidencia porque nadie lo votó y porque Espert llamó a ´cárcel o bala´ a la diputada Myriam Bregman", subrayó el legislador de la izquierda. Y advirtió: "Tiene un monobloque y no le corresponde una presidencia". Sin embargo, Espert le cerró el micrófono y dijo, mientras el legislador seguía con su queja a los gritos: "No tiene el uso de la palabra porque todavía no le corresponde. Así que siga expresándose como quiera".

Un discurso de espaldas al Congreso

Por su parte, el jefe del bloque UP, Germán Martínez, se quejó por el criterio de conformación de la comisión: "Nosotros la última vez que nos vimos con quienes estamos acá fue en la sesión preparatoria el 7 de diciembre y en esa sesión el Cuerpo votó un criterio de conformación de las comisiones a partir de la aplicación del sistema proporcional D’ Hondt de los bloques. Es una decisión que se tomó en el recinto y se volcó en la resolución 4850-d-2023".

"Después vino la asunción del presidente Milei con su discurso de espaldas al Congreso y estuvimos presentes en el momento de traspaso de mando. El martes empezamos a hacer gestiones para que se puedan constituir las comisiones e ir clarificando un ámbito y organizando el tiempo de sesiones extraordinarias que se venía anunciando desde la previa a la asunción. Nos respondían que teníamos que había que esperar la convocatoria a extraordinarias que no conocían el contenido del DNU ni las leyes que iban a ser ingresadas", indicó.

En medio de esto, y para no ser menos, Bertie Benegas Lynch -uno de los vicepresidentes que fueron electos para Presupuesto y Hacienda y diputado de La Libertad Avanza-, habló sobre estos cruces, lo que no cayó bien entre la oposición: "Mi primera inmersión en esto y me parece algo impresentable lo que estoy viendo. Solamente me gustaría que tengan algo de empatía los diputados aquí presentes que tienen la vida ya hecha, mientras hay gente comiendo de la basura acá en Avenida Entre Ríos. Lo único que les pido es colaboración para sacar este país adelante después de la decadencia kirchnerista", dijo, entre los aplausos de un grupo y gritos por parte de la oposición, que acusaba de "dictador" y de ejercer una "monarquía" a Espert.

Finalmente, Espert fue elegido presidente de la comisión a mano alzada y será secundado por un diputado de Unión por la Patria en la vicepresidencia primera, que quedó en reserva, mientras que la diputada Germana Figueroa Casas (PRO-Santa Fe) ocupará la vicepresidencia segunda y como secretarios fueron designados Benegas Lynch (La Libertad Avanza-Buenos Aires), Lisandro Nieri (UCR-Mendoza), Ignacio García Aresca (Hacemos Coalición Cívica-Córdoba) y Pamela Calletti (Innovación Federal-Salta).

Cuando se dio a conocer la elección de Espert, desde la Oficina del Presidente destacaron al diputado como un "defensor de las ideas de la Libertad", a la vez que Milei festejada su llegada: "PROFE, BIENVENIDO A LAS FUERZAS DEL CIELO...!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO", decía el Presidente de la Nación en su cuenta de X (antes Twitter).

Comisión de Asuntos Constitucionales, otro choque entre los legisladores

En un clima menos tenso y con consenso de parte de los bloques partidarios para la elección de autoridades, asumió el diputado Fernando Iglesias la presidencia de la comisión de Relaciones Exteriores. Se trata de otra instancia decisiva en la Cámara baja.

Pero esto no significaba que ya estaba todo tranquilo. Luego se volvió a protagonizar otro momento de tensión cuando se conformó la comisión de Asuntos Constitucionales, donde el kirchnerismo hizo mayor presión y denunció que le usurparon la vicepresidencia primera, en la cual fue votada la diputada nacional del PRO María Eugenia Vidal.

"Consideramos que la condición de primera minoría que tenemos en esta cámara (102 diputados), habiendo tenido entre todos -no solamente nosotros- una actitud de ceder a La Libertad Avanza la posibilidad de avanzar en las designaciones de los presidentes de las comisiones de gestión, hace que nos corresponda la primera vicepresidencia en esta comisión", fundamentó el presidente del bloque de UP, Germán Martínez.

Frente a esto, la diputada del PRO, Silvia Lospennato dijo que no se aceptaba la propuesta de UP ya que había un acuerdo mayoritario entre La Libertad Avanza y buena parte de la oposición para que el orden de la lista de cargos fuera con Nicolás Mayoraz (LLA) en la presidencia y Vidal en la vicepresidencia primera.

Por su parte, la diputada kirchnerista Paula Penacca exigió que "se respete la voluntad popular" y que le dieran a UP como primera minoría. "Al ser una comisión de gobierno o gestión está bien que lo ejerza un representante del oficialismo. No así como sucedió en Presupuesto para que Espert que forma parte de un monobloque sea el presidente de esa comisión", añadió. Y concluyó: "Nos están robando integrantes de esta comisión".

Mientras que la kirchnerista bonaerense Agustina Propato denunció que "quieren llevarse puesto absolutamente todo" y "sacar a pasear en burro a Unión por la Patria".

Finalmente, la votación terminó con 19 votos a favor de la propuesta del oficialismo, y 14 votos en contra.

Milei juega a todo o nada y presiona a los gobernadores

El jefe de Estado está decidido a jugar a fondo y presionar para que la Ley omnibus se apruebe antes del 31 de enero, cuando finaliza el período de sesiones extraordinarias, y sin modificaciones. Prueba de ello fue el mensaje que salió de Casa Rosada este viernes, dirigido a los gobernadores que buscan compensar la caída de su recaudación por la reforma del Impuesto a las Ganancias que impulsó Sergio Massa durante la campaña.

Un funcionario del Ejecutivo le hizo saber a una parte de la prensa que no enviarán el proyecto para dar marcha atrás con ese cambio en Ganancias, como les prometió Milei a los mandatarios provinciales días atrás, si no le aseguran apoyo al DNU 70/2023 que tiene que tratar la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y a la Ley ómnibus, e incluso amenaza con sacar otro decreto.

Por ahora, el Gobierno se niega a hacer concesiones en el proyecto de reforma ni mucho menos que el debate se estire más allá del 31 de enero, amparados en la situación de "emergencia pública" que declara el mismo texto en todas las áreas del Estado. Rechaza de plano el pedido de la oposición de sumar más comisiones a la discusión porque esto alargaría el tratamiento en el tiempo.

En el Congreso algunos legisladores especulan que al Gobierno le interesa, más que la Ley ómnibus, poder ganar tiempo para que corran los efectos del DNU. Respecto del proyecto, aunque hubiera un acuerdo, hay un fuerte rechazo a darle las amplias facultades que pide Milei porque dicen que sería igual a "gobernar 4 años sin Congreso".

Pero además, algunos de los que tienen más experiencia en cuestiones del poder y en las siempre difusas relaciones entre lo público y lo privado, advierten que la Ley ómnibus necesita cambios no solo en algunas de las reformas que plantea sino incluso en su redacción, porque ven "artículos con nombre y apellido que se notan mucho", señalaron a iProfesional en uno de los bloques. La negociación recién empieza, pero nadie sabe cómo terminará.

