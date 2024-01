LEY ÓMNIBUS / «NO VAMOS A ACOMPAÑAR QUE LOS JUBILADOS SEAN QUIENES HAGAN EL AJUSTE»

La vicepresidenta del bloque radical, Karina Banfi, dijo que

el proyecto depende de la actitud del Gobierno “ser

pragmático o elegir la intransigencia”

- La vicepresidenta del bloque radical en Diputados, Karina Banfi, se refirió a las negociaciones que su bloque lleva adelante con el oficialismo por el proyecto de ley ómnibus y afirmó: “Nosotros queremos avanzar con una construcción mayoritaria en algunos aspectos, pero no darle un cheque en blanco al gobierno. Nosotros no vamos a acompañar que los jubilados sean quienes hagan el ajuste de aquello que necesita hoy el Gobierno nacional para equilibrar la economía”.

En declaraciones radiales, la legisladora apuntó sobre el tema de las emergencias y señaló que “si tenemos que entregar algunas facultades propias del Congreso, porque eso ayuda a determinada seguridad o toma de decisiones del Poder Ejecutivo, porque está al frente de este barco que tiene que llevarlo a buen puerto, lo que queremos es alguna garantía en cómo no se van a afectar a sectores estratégicos productivos en la Argentina que dan mucho trabajo y, por sobre todas las cosas, a los jubilados”.

Sobre este sector de la población, indicó que hoy están en “extrema vulnerabilidad, porque la verdad si uno ve cuál es con el nivel de inflación que tenemos, y cuál es el ingreso que tienen las jubilaciones mínimas, que son el grupo mayoritario del sistema jubilatorio argentino, no podemos decir que eso va bien”.

Parte de la oposición “dialoguista” que está dispuesta a colaborar para que el oficialismo logre la media sanción de la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, Banfi remarcó: “Nosotros vamos a focalizar en lo urgente, tenemos clarísimo dónde está lo urgente, también tenemos clarísimo qué cosas pueden esperar en el contexto que nos están proponiendo”.

“El gran desafío que tiene el Gobierno es si decide ser pragmático o elige la intransigencia, y ahí vamos a ver el carácter con el cual va a llevar adelante el gobierno Javier Milei. Muchas veces esa intransigencia puede perder, sobre todas las cosas, la capacidad de diálogo que tiene que tener un gobierno con todos los sectores para conseguir que sean acompañadas sus ideas”, advirtió.

Y continuó: “Nosotros no vamos a rechazar todo, porque concebimos que hay cosas que son importantes, que son propias de nuestra agenda, porque queremos que la sociedad tenga una propuesta alternativa. No es a todo o nada. Cuando se llega al Congreso, para conseguir una mayoría, cuando vos tenés principalmente el sector del oficialismo con 38 diputados, que es una clara minoría, y después otro bloque, que tenemos además una sintonía de trabajo conjunto, que también logran un número importante, pero no logran una mayoría, lo único que tenés, o podés llegar a tener todos son tres dictámenes”.

“Va a ser muy difícil que podamos ponernos de acuerdo, y simplemente le estás dando al grupo mayoritario (por Unión por la Patria) la posibilidad que te rechace todo. Creo que esta no es la posición que nosotros queremos llevar, tampoco estamos obstaculizando, lo que sí queremos es tener una conversación clara, y entender quiénes deben hacer hoy el ajuste, o en dónde”, completó.

