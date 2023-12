«NOS DEJAN PLANTADA UNA INFLACIÓN ANUAL DEL 15 MIL POR CIENTO LO QUE ES UN DISPARATE QUE IMPLICA UN 52% MENSUAL»

“Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la

Nacionales - En su primer discurso como Presidente de la Nación, Javier Milei hizo foco en la herencia que recibió y las complejas dificultades económicas que enfrentará su gestión. También le dedicó palabras a la seguridad y al deterioro educativo del país.

El jefe de Estado planteó que el gobierno de Alberto Fernández le dejó “plantada” una “inflación anual de 15 mil por ciento”. Por ese motivo -aseguró-dijo que no hay una solución alternativa al ajuste.

Ese ajuste, prometió, “caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado”.

Asunción

Justo al cumplirse 40 años desde la recuperación democrática, Javier Milei y Victoria Villarruel juraron este domingo como presidente y vicepresidenta de la Nación, y el primero recibió de manos del presidente saliente, Alberto Fernández, los atributos presidenciales.

Fue finalmente Cristina Fernández de Kirchner la encargada de darle la palabra al presidente electo en el balotaje para que leyera él mismo su propio discurso, igual que sucediera en 2019, cuando Alberto Fernández y Cristina Kirchner juraron.

Luego Milei recibió los atributos presidenciales. Tras hacerlo y recibir el saludo de Alberto Fernández, el presidente recién ungido buscó a la vicepresidenta saliente para saludarla y luego lo hizo con Mauricio Macri y los gobernadores que estaban a un costado del estrado principal. A continuación se abrazó con su vicepresidenta, Victoria Villarruel.

Concluido el trámite de jura de Milei, y ante el escribano general de la Nación, Alberto Fernández procedió a traspasarle a su sucesor los atributos presidenciales, en medio de una gran ovación que partió desde las bancas del recinto de la Cámara baja y los palcos.

A continuación, la presidenta del Senado ungió a su sucesora, Victoria Villarruel. Ella leyó el texto de su juramento y a partir de entonces quedó a cargo de la asamblea.

En ese momento Villarruel tomó el micrófono y agradeció la presencia de todos para acompañarlos en lo que definió como “un día histórico, un momento que quedará para siempre en nuestros corazones”, dio por concluida la sesión. Eran las 12.02, y tal cual lo que se había anticipado, Milei no habló ante la asamblea: se dirigió afuera del palacio para hablarle al público reunido en la Plaza de los Dos Congresos.

Discurso ante la multitud

“Hoy damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive y comenzamos el camino de la reconstrucción de nuestro país”. Así fue el comienzo del discurso del flamante presidente de la Nación, Javier Milei. En un escenario montado en la explanada del Palacio del Congreso, donde fueron ubicados a sus costados los dignatarios extranjeros que vinieron a presenciar su asunción, el presidente electo habló del inicio de un cambio “que ya no tiene retorno”.

"Hola a todos", dijo para arrancar. "Hoy comienza una nueva era en Argentina. Damos por terminada una larga historia de decadencia y declive y damos camino a la reconstrucción de nuestro país".

"Los argentinos de manera contundente han expresado una voluntad de cambio que ya no tiene retorno. Hoy enterramos décadas de fracaso y disputas sin sentido", agregó.

Milei hizo un repaso histórico desde la institucionalidad argentina ante una multitud en la Plaza de los dos Congresos. "Para principios del siglo XX eramos el faro de luz de occidente. Recibimos a millones de inmigrantes que se escapaban de una Europa devastada. Pero luego se abrazaron las ideas empobrecedoras del colectivismo y durante más de 100 años han insistido los políticos en defender un modelo de pobreza, estancamiento y miseria", sostuvo.

Con las hojas en la mano, dijo que "ese modelo ha fracasado en nuestro país" y dijo que "estas elecciones han marcado el punto de quiebre de nuestra historia".

"En estos días, mucho se ha hablado de la herencia que vamos a recibir. Dejen que sea muy claro: ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros. El kirchnerismo que se jactaba de superavits gemelos, nos deja déficits genelos por 17% del PBI", analizó.

"La solución implica un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI que caerá totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado. Es necesario limpiar los pasivos remunerados del Banco Central, responsables de los 10 puntos de déficits. Se pondría fin a la emisión de dinero y a la única causa empíricamente válida de la inflación", pronunció.

"Podríamos pasar a una tasa anual del 3600", dijo sobre la inflación.

"Esta es la herencia que nos dejan plantada. Una inflación del 15 mil por ciento anual que vamos a luchar con uñas y dientes para erradicarla. Este número, que parece un disparate, implica una inflación del 52% mensual", añadió. "El gobierno saliente nos ha dejado plantada una hiperinflación", dijo Milei.

“No hay vuelta atrás, hoy enterramos décadas de trabajo, peleas intestinas y disputas sin sentido”, enfatizó Milei.

Así, anunció: “Hoy comienza una nueva era en la Argentina, una era de paz y prosperidad; una era de crecimiento y desarrollo, una era de libertad y de progreso”.

En un pasaje de su mensaje, el mandatario comparó la situación que estaba protagonizando con la caída del Muro de Berlín. “Estas elecciones han marcado el punto de quiebre de nuestra historia”, aseguró.

“No hay alternativa al ajuste”

Sin vueltas, el presidente Javier Milei anunció este domingo la magnitud del ajuste que vendrá. En tono monocorde, anticipó que “debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Tampoco hay lugar a la discusión entre shock y gradualismo”.

“Todos los programas gradualistas terminaron mal, los de shock, salvo el del 59, fueron exitosos”, proclamó el mandatario.

En ese sentido sostuvo que “si un país carece de reputación, como lamentablemente es el caso de la Argentina los empresarios no invertirán hasta que vean el ajuste fiscal, haciendo que el mismo sea recesivo”.

Milei sostuvo que “para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento y lamentablemente tengo que decírselo de nuevo: no-hay-plata”.

Por ende, continuó: “la conclusión es que no hay alterativa al ajuste, y no hay alternativa al shock. Naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes”.

Anticipó entonces que “habrá estanflación, es cierto; pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años. El PBI per capita ha caído el 15% en un contexto donde acumulamos 5000% de inflación. Hace una década que vivimos en estanflación, por lo tanto este es el último mal trago para iniciar la reconstrucción de Argentina”.

El cierre

"Los delincuentes caminan libres mientras los argentinos de bien se encierran tras las rejas. El narcotráfico se apoderó de nuestras calles y una de las principales ciudades del país es rehén de eso", dijo Milei al tiempo que valoró a las fuerzas de seguridad. "Se acabó con el 'siga siga' de los delincuentes".

"Los planes contra la pobreza generan más pobreza. La única forma de salir de la pobreza es con más libertad", dijo.

Seguidamente trazó un panorama negativo en materia de Educación y dijo que "el sistema de salud está completamente devastado".

"La situación de la Argentina es crítica y de emergencia. No tenemos márgen para situaciones estériles. La clase política deja un país al borde de la crisis más profunda de la historia. No buscamos ni deseamos las duras decisiones que habrá que tomar las próximas semanas", alertó.

"Sabemos que no todo está perdido. No va ser fácil. 100 años de fracaso no se deshacen en un día, pero un día se empieza, y hoy es ese día", dijo el presidente.

"Este nuevo contrato social nos propone un país distinto. Un país en el que las hace, las paga. Un país en el que quien corta la calle violando los derechos de sus conciudadanos no recibe la asistencia de la socidad. El que corta, no cobra", enfatizó. "Es un país que contiene a los que necesitan pero que no se deja extorsionar", agregó.

"No venimos a perseguir a nadie ni a saldar viejas vendettas. Nuestro proyecto no es de poder, es de país. No pedimos acompañamiento ciego. A todos aquellos dirigentes que quieran sumarse a la nueva argentina, los recibimos con los brazos abiertos", afirmó Milei.

"No importa de donde vengan, qué hayan hecho antes. Lo que importa es hacia donde hay que ir", señaló. "No vamos a claudicar, retroceder ni rendirnos. Estamos seguros que abrazar las ideas de la libertad es la única manera de salir del pozo en el que nos han metido".

Al cierre, dijo: "Que quede claro. Hoy comienza una nueva era en Argentina. Tenemos un desafío titánico por delante. Cada vez que creemos que nuestra capacidad para superar esos desafíos, miramos al cielo y pensamos que esa capacidad podría ser ilimitada. El desafío es enorme pero trabajaremos sin descanso y llegaremos a destino".

"Estoy convencido de que vamos a salir adelante", aseguró.

"Dios bendiga a los argentinos. Será dificil, pero lo vamos a lograr. ¡Viva la libertad, carajo!", cerró.

