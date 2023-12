«NO ALCANZAMOS LOS OBJETIVOS EN EL FORTALECIMIENTO DEL INGRESO, LUCHAR CONTRA LA INFLACIÓN Y DISMINUIR LA POBREZA»

En su discurso de despedida, Alberto Fernández destacó

los “logros” de su gobierno y dijo que se hace cargo del

juicio de sus “contemporáneos”

Alberto Fernández durante su último discurso como Presidente.

(Captura de video)

Nacionales - El presidente de la Nación, Alberto Fernández, dio el discurso de cierre de su mandato al frente del país donde hizo un balance de su gestión, destacó sus “logros” y dijo que no va a esperar “el juicio de la historia" que suele ser benévolo con los expresidentes.

“No voy a elegir el lugar cómodo de esperar el juicio de la historia que suele ser benévola con los expresidentes porque oculta los claroscuros del presente", manifestó el mandatario saliente en sus últimas palabras al frente del Poder Ejecutivo.

En esa línea, Fernández dijo que escucha y se hace cargo del juicio de sus “contemporáneos. De su entusiasmo, sus enojos y sus críticas”.

El mensaje duró media hora, se grabó a las 11 de la mañana y, según pudo saber Infobae, fue escrito por el propio mandatario en colaboración de sus funcionarios Gabriela Cerruti, Julio Vitobello y Juan Manuel Olmos.

El presidente aseguró que durante su gestión “Argentina vio crecer su economía un 16% entre 2021 y 2022” y que “el empleo registrado comenzó un crecimiento que lleva 37 meses ininterrumpidos, el lapso más prolongado de creación de empleo observado en democracia”.

“Este gobierno acompañó las transformaciones que reclamaba la marea del feminismo en las calles, y así logramos hacer historia: conseguimos sancionar el Aborto Legal, Seguro y Gratuito”, subrayó en otro pasaje de su discurso respecto de los hechos destacados de su mandato.

En tanto, el jefe de Estado reconoció que durante su gestión no alcanzaron “los objetivos” que se propusieron respecto del “fortalecimiento del ingreso, la lucha contra la inflación y la disminución de la pobreza”

“Sabemos que no alcanzamos los objetivos que nos propusimos en el fortalecimiento del ingreso, la lucha contra la inflación y la disminución de la pobreza. Porque las circunstancias y el contexto no nos acompañaron y también porque deberíamos haberlo hecho mejor o diferente. Asumí el gobierno en diciembre del 2019 en una situación calamitosa, con altísimos índices de pobreza e inflación y una deuda que nos comprometía por generaciones. Soy plenamente consciente de que el voto popular de ese momento expresaba la esperanza de terminar de una vez y para siempre con esa herencia y que no logramos plenamente el cometido”, admitió el jefe Estado.

Y sumó: “Siento satisfacción con todo lo hecho y construido, pero también siento pesar por no haber podido concretar todo lo que nos propusimos alcanzar. Lo que faltó hacer, lo que nos impidieron hacer, lo que no debimos hacer o lo que debimos haber hecho de otro modo. Sé que en todo tengo responsabilidad. Aun cuando fue singular el momento en que nos tocó gobernar y aun cuando el contexto argentino tornó todo más complejo, no estoy aquí para cargar culpas en otros”.

Por otro lado, el titular del Poder Ejecutivo que dejará la Casa Rosada el próximo domingo, hizo un repaso de la herencia que tendrá que asumir el presidente electo, Javier Milei.

“El año entrante ingresarán, producto de nuestras exportaciones agrícolas y ganaderas, de nuestras exportaciones de gas y de litio, alrededor de 35.000 millones de dólares. Además, gracias al gasoducto que construimos, dejaremos de gastar 5.000 millones de dólares para importar gas licuado”, detalló Fernández.

En esa línea, el mandatario señaló que desde este año hasta el 2030 las estimaciones marcan que las exportaciones de bienes y servicios sumadas “crecerán el 80%”.

“Con semejante escenario, no es razonable pensar en un ajuste que detenga nuestra producción y restrinja el empleo y el consumo que tanto nos ha costado recuperar”, alertó el presidente de la Nación saliente.

“Debemos cuidar que bajo el argumento de querer resolver el problema fiscal, no se vulneren los derechos de los que trabajan ni se frustren las aspiraciones de los que invierten y producen”, concluyó.

Informe: NA, Infobae y Agensur.info