MARTÍN MENEM PRESIDE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

En la sesión de juramento de los nuevos legisladores,

se eligió a Cecilia Moreau como vicepresidenta primera

y a Julio Cobos como vice segundo

Martín Menem

Nacionales - Presidida por Atilio Benedetti en su condición de diputado de más edad, la sesión preparatoria de la Cámara baja se inició con gran atraso, a las 13.50. Previamente se había retirado en masa el bloque de Unión por la Patria, que retornó al iniciarse la sesión. Finalmente se votó a Carlos Heller para presidir la jura de los diputados y el legislador de UP tomó la posta que le dejó el radical entrerriano.

Cerca de las 14 se inició una extensa ronda de juras de los legisladores votados el pasado 22 de octubre pasado, con la particularidad habitual de “mini discursos” agregados a los juramentos en muchos casos. No faltaron así las habituales invocaciones a Néstor y Cristina Kirchner, los héroes de Malvinas o mensajes de todo tipo.

El proceso se extendió poco más de una hora y a continuación juraron los diputados y diputadas que reemplazarán a aquellos cuyas renuncias habían sido aceptadas en la sesión de más temprano, entre ellos Javier Milei y Victoria Villarruel.

Luego se procedió a la elección de autoridades de la Cámara de Diputados. En primer lugar intervino, en su flamante condición de presidente del bloque oficialista, Oscar Zago, quien propuso para presidir la Cámara a Martín Alexis Menem “por su honestidad, transparencia”.

A continuación, Germán Martínez (UP) acompañó la propuesta, lo mismo que el radical Rodrigo de Loredo, deseándole “la suerte del caso y que cuente con el acompañamiento político de nuestro bloque en todas las reformas que nuestro país necesite y requiera”.

Brevemente, el jefe de bancada del Pro, Cristian Ritondo, acompañó la candidatura de Martín Menem y expresó: “Le deseamos éxito en la gestión y la fortaleza del acompañamiento de nuestro bloque para los cambios que necesita la Argentina para transitar este Congreso dando las herramientas que un nuevo gobierno necesita”.

En contraposición, la diputada nacional Myriam Bregman (PTS) anticipó que se van a abstener y adjudicó que “no se trata de una impugnación personal, sino de una postura política”. “Esta por asumir un gobierno que no para de anunciar medidas contra el pueblo trabajador”, enfatizó.

Así las cosas, los presentes en los palcos comenzaron con silbidos y Bregman arremetió alzando la voz: “Silben lo que quieran, no me voy a callar”. “Son medidas contra el pueblo trabajador, las mujeres, la diversidad y la juventud a través del Congreso y nosotros no vamos a facilitar eso. No tenían los números para llegar a la presidencia, pero terminaron pactando con la casta”, aseveró.

En el mismo Romina del Plá también anticipó su abstención respecto de todas las autoridades de la Cámara, aclarando su posicionamiento político muy claro a lo que significan los acuerdos para la designación de las autoridades: son las roscas para aplicar las políticas de ajuste y motosierras que se vienen para la designación de las autoridades”.

En cambio, Juan Manuel López apoyó también en nombre del bloque de la Coalición Cívica; lo mismo que Miguel Pichetto, que debutó así como presidente del bloque Cambio Federal.

Más tarde apoyaron también Carlos Zapata (Ahora Patria), José Luis Espert (Avanza Libertad); la salteña Pamela Caletti, en representación del nuevo bloque Innovación Federal; el cordobés Carlos Gutiérrez, en nombre del bloque Hacemos por nuestro país; y Paula Omodeo (Creo), para quien “el éxito del diputado Menem será el éxito de los argentinos”.

Antes de la votación, el diputado Claudio Lisandro Almirón (La Libertad Avanza-Corrientes) exaltó las virtudes de Martín Menem. “Es alguien que representa una provincia como muchas de las provincias nuestras que están sufriendo este proceso inflacionario”, dijo, resaltando el papel que tuvieron las provincias en esta elección. En Menem, dijo, “hemos encontrado una clara personalidad siempre dispuesta al diálogo: una persona que integra, que tiene el consenso del bloque mayoritario”.

Almirón expresó su apoyo no solo a Martín Menem, sino también a Oscar Zago. “Un orgullo que un hombre de familia, un hombre de La Rioja, hoy presida este Congreso”.

José Luis Garrido también apoyo a Martín Menem desde el espacio político Por Santa Cruz, tras cuyas palabras quedó consagrado el riojano como flamante presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

Reforma del reglamento

Al hacerse cargo de la presidencia del Cuerpo, Martín Menem agradeció la distinción, principalmente a “dos personas de las que no me quiero olvidar nunca: Lule (Menem) y Karina (Milei)”.

Resaltó que La Rioja fue la primer provincia que visitó Javier Milei durante la campaña, y prometió tratar de “hacer prevalecer el espíritu de conciliación por sobre los conflictos que se generen entre los integrantes de esta Cámara”.

Advirtió sobre “el momento extremadamente difícil” que vive nuestro país y abogó por “sancionar las leyes que sean necesarias a los fines de introducir las reformas para salir de esta situación”.

“Estoy convencido de trabajar para superar el descrédito en que ha caído la política”, dijo, prometió promover la reforma del reglamento “deseando que todas las bancadas participen” y advirtió que “va a resultar indispensable reducir los gastos de esta Cámara. Tenemos que desmontar las estructuras que no aportan nada a nuestra Cámara. No hay plata”.

Las vicepresidencias

A la hora de resolver los cargos siguientes, Germán Martínez expresó sus deseos por lograr una “convivencia de trabajo que vaya a favor de lo que nos corresponde hacer”. A continuación pasó una factura, al recordar cuando el año pasado, teniendo ellos 118 diputados, tuvieron que prorrogar el mandato de Cecilia Moreau. “Hoy tenemos la oportunidad de remediar esta situación, porque vengo a proponer a quien justamente llevó adelante la tarea de conducción (de la Cámara), con enorme hidalguía, capacidad, valor de la palabra”. Y propuso a Cecilia Moreau como vicepresidenta primera de la Cámara.

Rodrigo de Loredo planteó a su turno que “no estamos para cogobernar, sino para cooperar” y propuso el nombre de Julio César Cobos como vicepresidente segundo de la Cámara.

Cristian Ritondo pidió hacer reserva para el Pro de la vicepresidencia tercera.

Tras la aprobación de esas mociones, fueron propuestos y aprobados los nombres de Tomás Figueroa como secretario Parlamentario; Laura Oriolo secretaria Administrativa; y por último Germán Martínez hizo reserva del lugar para UP de quien estará a cargo de Coordinación Operativa.

Comisiones permanentes

La discusión se empantanó cuando correspondió tratar cómo se armarán las comisiones. Al intervenir Germán Martínez, dijo que el criterio que debía seguirse era el de armar las comisiones permanentes siguiendo el criterio de proporciones, agregando la alternativa propuesta en la preparatoria de 2021 por Ritondo y Juan Manuel López para utilizar el sistema D’Hont para determinar el sistema. Propuso avanzar en el diálogo sobre la integración de las comisiones siguiendo el criterio establecido en el artículo 105 del reglamento.

Juan Manuel López dijo que delegarían en Martín Menem, “porque se merece la confianza de este cuerpo, la facultad de designar las comisiones permanentes de esta casa, respetando la proporcionalidad”. Pero recordó que en tiempos de Sergio Massa había una realidad política que mostraba dos bloques muy parejos y entonces se hizo la moción de que se resolviera por sistema D’Hont y respetando los interbloques. “Esta no es la única posibilidad de hacerlo; creo que debe delegársele a usted eso y usted tiene que completar las comisiones”, dijo, y habló en representación de “la suma del bloque radical, Cambio Federal y la Coalición Cívica, que estamos trabajando juntos en algunos temas”.

Mientras Silvia Lospennato llamó a respetar el reglamento, Germán Martínez repuso que lo que decía en privado lo sostenía en público.

“El sistema proporcional es más adecuado”, insistió López.

Cristian Ritondo dejó claro que “el sistema que se toma es el D’Hont, que tiene que ver con los bloques y la flexibilidad que tiene que tener usted para el armado en las comisiones que son de gobernabilidad”. A su vez, Miguel Pichetto pidió ir directamente a la votación. “Confiamos en su responsabilidad y equilibrio que requiere esa tarea”.

Germán Martínez insistió en que eso debía hacerse por sistema proporcional a los bloques, y puso como antecedente la conformación que se había establecido en 2009, cuando se formó el grupo A para conformar una mayoría. “En la misma preparatoria leyeron qué comisiones les tocaba presidir”.

“Tenemos la intención de ceder en usted esta capacidad, pero con criterios claros”, dijo el jefe del bloque UP, que insistió con el sistema D’Hont.

A su vez, Silvia Lospennato le dijo a Menem que si bien la referencia a lo que se había votado en 2009 era correcta, se omitía que en esa ocasión no se le dio a la presidencia la delegación del artículo 29. Ahora es diferente, porque creo que hay un acuerdo general de toda la Cámara para otorgarle a usted la facultad de integrar las comisiones”.

Finalmente y tras un cuarto intermedio pedido por la falta de acuerdo, el bloque de la primera minoría impuso su postura de que la resolución se adoptara de manera proporcional y contemplando bloques, no interbloques ni agrupamiento de bancadas.

Informe: Parlamentario.com