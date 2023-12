ALFREDO OLMEDO PRESIDE EL PARLASUR

El diputado Fernando Iglesias dijo que hubo un “panquecazo salteño” tras el acuerdo de los libertarios con el

kirchnerismo

El salteño Alfredo Olmedo (centro) fue elegido como presidente del Parlasur tras

un acuerdo con los representanytes kirchneristas.

Nacionales - El productor agropecuario y exdiputado nacional por Salta (2009-2013 y 2015-2019), Alfredo Olmedo (La Libertad Avanza), fue electo este lunes como nuevo presidente del Parlasur para el año 2024, cargo que será para Argentina tras tener la Vicepresidencia durante el 2023.

La idea del presidente de la Nación, Javier Milei, y la canciller Diana Mondino, fue la de proponer a Patricio Villegas. Sin embargo, apareció el salteño y la orden que habría venido de Casa Rosada no fue acatada por los integrantes de La Libertad Avanza en la votación.

El salteño, Julio Serna, Mario Horacio Nallar y Rodolfo Eiben fueron los cuatro integrantes libertarios que llevaron a cabo el acuerdo con el kirchnerismo y así, Gabriel Fuks se quedaría con la jefatura de delegación y Victoria Donda con la secretaría de Derechos Humanos.

Finalizada la votación, el diputado nacional Fernando Iglesias (Pro – CABA) salió a cuestionar en X lo acontecido: “En una sesión vergonzosa y sin quórum. El parlamento del Mercosur eligió presidente al diputado Olmedo, con el voto unánime de Unión por la Patria para reservar la jefatura de delegación para Fuks y la secretaría de DDHH para Donda. ‘Panquecazo salteño’. ¡Viva Perón! Son 30.000”.

Luego, Olmedo expresó: “Agradezco a Dios, a la Patria y a quienes me votaron porque me han dado una responsabilidad muy grande, y no tengan dudas que voy a dar todo de mí para estar a la altura de las circunstancias y cumplir con las expectativas en mí país y en toda la región”.

Además, señaló que “se da la circunstancia, que han elegido a alguien nacido en la provincia de Salta, que comparte sus límites con tres países hermanos”, en relación a las fronteras con Chile, Bolivia y Paraguay, y agregó que “es una responsabilidad muy grande y trabajaré para unir a la región, a nuestros países, sus culturas y valores para hacer del Mercosur una potencia mundial”.

El nuevo presidente del Parlasur cerró: “Con la pala en la mano y trabajando duro, vamos a hacer que nuestros sueños de progreso y libertad se transformen en realidad”.

