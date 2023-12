ALBERTO FERNÁNDEZ DICTA DECRETO PARA QUE EL ESTADO CUBRA COSTOS DE CUSTODIA DE EXPRESIDENTES FUERA DEL PAÍS Y DE FORMA VITALICIA

A última hora, este sábado, el mandatario firmó la norma

que modifica los objetivos de la Casa Militar y que solo

debían cumplirse dentro del territorio nacional

- El presidente Alberto Fernández modificó este sábado los objetivos de la Casa Militar, organismo encargado de la seguridad de los mandatarios argentinos, con el objetivo de garantizar la custodia permanente de los exmandatarios en todo el mundo y de forma vitalicia.

El decreto 735/2023, publicado este sábado en el Boletín Oficial, incorpora modificaciones en las funciones del sistema de custodia y de la Casa Militar, organismo que está a cargo de la seguridad presidencial.

Hasta hoy, en términos reglamentarios, la Policía Federal Argentina (PFA) tenía la misión de custodiar a todos los exmandatarios únicamente sobre el territorio nacional, en caso de que requieran de este resguardo especial.

A partir de la nueva disposición, el beneficio se ampliará a todos los países donde vivan quienes hayan ejercido alguna vez la Presidencia y la vicepresidencia, y podrán utilizarlo sin un tiempo límite para su aplicación.

El decreto, que lleva la firma el jefe de Gabinete Agustín Rossi y del mandatario saliente, modifica los objetivos de Casa Militar, al reemplazar el artículo 2 del decreto 50/2019, firmado a pocos días de comenzar su gestión.

A partir de la nueva disposición, Casa Militar proveerá "la seguridad del señor Presidente de la Nación, del Vicepresidente de la Nación, de los Ex Mandatarios y de sus familiares directos, como así también de la Casa de Gobierno, Residencia Presidencial de Olivos y otros lugares de residencia transitoria del señor Presidente de la Nación y de su familia”

En tanto, el artículo 15 de la medida manifiesta que en "los casos de desplazamientos terrestres dentro y fuera del país, la custodia del Presidente de la Nación, del Vicepresidente de la Nación, de los Ex Mandatarios y sus familiares directos estará a cargo de la División Custodia Presidencial, de la División Custodia Vicepresidencial y de la Unidad Custodia Ex Mandatarios respectivamente, conforme las directivas y órdenes que imparta el Jefe de la CASA MILITAR y las establecidas en el artículo 8º del Decreto Nº 3469 del 7 de mayo de 1963”.

La nueva norma coincide con los planes que tiene Fernández a futuro, ya que el mandatario saliente manifestó en varias oportunidades que residirá fuera del país una vez que haya finalizado su mandato.

Desmentida presidencial y rechazo opositor

A partir de dicho decreto se intepreta que el objetivo es garantizar la custodia permanente de los exmandatarios en todo el mundo y de forma vitalicia. Sin embargo, Presidencia emitió un comunicado desmintiendo esa interpretación.

Antes de la desmentida de Presidencia, el contenido del decreto circuló rápidamente y generó rechazo en redes sociales, un día antes de la asunción del nuevo presidente, donde la palabra "decreto" fue tendencia. Además, dirigentes opositores también manifestaron su rechazo públicamente.

Uno de ellos fue el diputado y presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, que calificó de "disparate" la medida. Por su parte, Florencio Randazzo opinó que se trata de "una decisión más de las que tomó este Gobierno totalmente fuera de sintonía con los problemas de la sociedad".

Y Graciela Ocaña publicó un mensaje comentando la noticia: "Primera medida del próximo Presidente: derogarlo".

Desde Presidencia de la Nación emitieron un comunicado aclarando equivocada interpretación del decreto: "ante las versiones periodísticas erróneas, acerca de asignarse un servicio de custodia diferente al que rige en la actualidad a los ex Presidentes de la Nación por la normativa vigente, es necesario dejar en claro que no se ha modificado ninguna de las disposiciones sobre custodia que poseen los ex mandatarios"

Y sigue: "La única modificación normativa realizada por el decreto 735/23, sólo obedece a CONCENTRAR en la Casa Militar de la Presidencia de la Nación la custodia del Presidente en ejercicio, el Vicepresidente y la de los ex mandatarios bajo la misma unidad administrativa y funcional".

Informe: NA, iProfesional y Agensur.info