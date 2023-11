CRECE EL ESCÁNDALO POR ESPIONAJE A MIEMBROS DE LA CORTE, POLÍTICOS, PERIODISTAS, SINDICALISTAS Y ARTISTAS

El fiscal pide ampliación de indagatoria al espía detenido

Ariel Zanchetta, de asiduo contacto con el diputado

kirchnerista Rodolfo Tailhade

Nacionales - La causa que investiga el espionaje sobre jueces, entre ellos miembros de la Corte Suprema, avanzó en las últimas horas con varios pedidos del fiscal federal Gerardo Pollicita, que incluyeron indagatorias, allanamientos y pericias.

Por un lado, el fiscal reclamó que se amplíe la indagatoria al espía detenido Ariel Zanchetta, quien según una pericia informática tendría contacto asiduo con el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade, impulsor del juicio político a los jueces del máximo tribunal.

Además, el informe de la pericia arrojó que el espía tenía diálogo con Fabián "Conu" Rodríguez, actual subdirector general de Servicio Al Contribuyente de la AFIP, pero que comenzó siendo integrante del equipo de prensa de La Cámpora.

Por esa relación, Pollicita reclamó el allanamiento del domicilio de Rodríguez.

Para el fiscal, se debe investigar "la posible existencia de una organización criminal que, en forma coordinada y sostenida en el tiempo, habría llevado a cabo un conjunto de acciones tendientes a vulnerar las comunicaciones telefónicas y electrónicas de distintos magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, obteniendo datos personales para suplantar sus identidades, tomando el control de sus líneas de celulares, accediendo a sus aplicaciones de mensajería e incluso —en un supuesto— haciendo requerimientos de dinero a su nombre".

En su dictamen, el miembro del Ministerio Público dijo que Zanchetta "obtuvo y reunió información personal de miles de personas —entre ellas, políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, dirigentes sociales, deportivos y sindicales, entre otros— la que luego sistematizó y

analizó en, al menos, 1196 informes de inteligencia".

Los vínculos del espía Zanchetta

El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, uno de los principales impulsores del juicio político contra los jueces de la Corte y denunciante habitual de diferentes magistrados, y Fabián “Conu” Rodríguez, alto dirigente de La Cámpora, muy cercano a Máximo Kirchner, figuran entre los contactos de Zanchetta.

En el informe incorporado a la causa aparecen diálogos entre el policía retirado y ellos dos. Pollicita transcribe un intercambio de chats entre Zanchetta y Rodríguez, en el que el funcionario camporista le pide información sobre Victoria Tolosa Paz, cuando se hizo público que iba a ser ministra de Alberto Fernández. Rodríguez le envía un link del sitio web del “country donde vive la nueva ministra de Desarrollo Social”. Zanchetta le pregunta: “Necesitas un parte. O armo algo para portal. De esta tengo todo”. Rodríguez le responde: “Todo suma” y sobre el parte: “Esto me vendría bien también. Para tener”. Zanchetta contesta: “Dale, te mando toda la tira como le decimos nosotros. Mañana lo tenés. Y armo nota tema country por dios esta mina no toca a un pobre no con una caña y si lo toca con una caña se lava las manos con alcohol”.

Según Pollicita, está probado que Rodríguez le pagaba a Zanchetta “a través del otorgamiento de pauta oficial del gobierno de la Provincia de Buenos Aires que concedía el Ministerio de Comunicación Pública de dicha provincia”. El fiscal recuerda que Rodríguez fue Subsecretario de Coordinación de Medios desde el 11 de diciembre de 2019 hasta agosto de 2022, antes de asumir su cargo actual en la AFIP.

En cuanto a Tailhade, no figura en el dictamen de Pollicita, pero del informe sobre el teléfono de Zanchetta surgen intercambios con el diputado, informaron fuentes judiciales. Entre los diálogos incorporados a la causa hay uno en el que Tailhade le pide: “Cuando quieras contame lo de Juez” y, ante la confirmación de Zanchetta de que se lo va a pasar, el diputado le dice: “Te paso un correo seguro”. Además, Tailhade le agradece un informe sobre las causas de Elisa Carrió y Zanchetta le ofrece los chats de los jueces y funcionarios que viajaron a Lago Escondido y hablaban sobre cómo ocultarlo. Tailhade se presentó en la Justicia y se puso a disposición.

Rodolfo Tailhade, ex director de Contrainteligencia de la AFI y operador judicial de la vicepresidenta Cristina Kirchner, es mencionado como un receptor habitual de la información obtenida ilegalmente por el espía Ariel Pedro Zanchetta. La información recopilada incluye detalles personales como domicilios, sueldos, propiedades, relaciones familiares y de amistad, opiniones políticas, creencias religiosas, entre otros. Zanchetta accedió ilegítimamente a bases de datos, realizó filmaciones subrepticias y obtuvo información sobre distintos aspectos de la vida de las personas, todo ello con el fin de reunir información sensible.

El informe revela que Zanchetta habría sido un “agente inorgánico” de la Secretaría de Inteligencia de la Nación al menos desde 2009 hasta 2015. Además, se mencionan diálogos y la colaboración de Zanchetta con otros usuarios identificados en el informe, lo que sugiere una red de espionaje más amplia y compleja. El informe judicial concluye que este es solo el comienzo de la investigación y que la red de espionaje ilegal podría ser aún más grande y compleja de lo que se ha descubierto hasta ahora.

Lista de espiados

El ex policía bonaerense Ariel Zanchetta, detenido en la causa por presunto espionaje ilegal sobre funcionarios judiciales, elaboró informes de inteligencia sobre los principales actores de la vida política argentina, desde Sergio Massa y Milei hasta Jorge Macri, además de sindicalistas, periodistas y artistas.

La lista es extremadamente extensa e incluye al actual presidente, Alberto Fernández, y a la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich y su contrincante en las PASO, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

“En la mayoría de los informes de inteligencia, Zanchetta tuvo como ‘objetivo’ personas de exposición pública, tales como políticos: Alberto Fernández, Sergio Massa, Javier Milei, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Juan Manuel Urtubey, Axel Kicillof, Gustavo Bordet, Gerardo Morales, Rodolfo Suárez, Gerardo Zamora, José Alperovich, Jorge Capitanich, Antonio Bonfatti, Omar Perotti, Gustavo Valdés, Elisa Carrió, Miguel Pichetto, Graciela Caamaño, Diego Santilli, Carolina Piparo, Florencio Randazzo, Cristian Ritondo, Joaquín de la Torre, Julio Garro, Néstor Grindetti, Jorge Macri”.

En la lista aparece el nombre del ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, junto a la esposa de Massa, Malena Galmarini; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; el diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman y el diputado nacional Máximo Kirchner.

También figuran los nombres de Jaime Méndez Curuchet, Mariano Cascallares, Julio Zamora, Amado Boudou, Mario Meoni, Mariano Recalde, Javier Iguacel, Felipe Solá, Alfredo Luenzo, Julieta Quintero Chasman, Luis Barbier, Daniel Lipovetzky”.

Los espiados abarcan todo el espectro político, del oficialismo a la oposición en todas sus formas y en diversos ámbitos geográficos.

El fiscal Gerardo Pollicita también consignó entre los funcionarios judiciales sobre quienes Zanchetta elaboró informes de inteligencia al procurador interino Eduardo Casal; el ex juez Rodolfo Canicoba Corral; el actual magistrado Sebastián Casanello; el fiscal Carlos Stornelli y su colega de Mercedes Juan Ignacio Bidone, hoy suspendido y condenado por actividades junto al falso abogado Marcelo D’Alessio.

En un acápite identificado como “funcionarios públicos” víctimas del espionaje aparecen “Victoria Tolosa Paz, Guillermo Dietrich, Alberto Remigio Abad, Martín Ocampo, Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, José María Olazagasti, Matías Kulfas, Juan Martín Mena, Carla Vizotti, Sergio Berni, Santiago Cafiero, Carlos Castagneto, César Gerardo Milani, José Potocar, Juan Martín Paleo, Juan José Gómez Centurión y, Nicolás Kreplak, entre otros”.

El dictamen menciona entre los espiados a los periodistas —Jorge Fontevecchia, Claudio Savoia, Luis Novaresio, Roberto Navarro, Christian Sanz, Ángel “Baby” Etchecopar y Pablo Duggan; y entre los empresarios a Angelo Calcaterra, Ernesto Clarens, Marcelo Tinelli, Alfredo Coto y Hugo Krajnc.

Entre los personajes vinculados con el mundo de la cultura y el espectáculo aparecen el ministro Tristán Bauer, Teresa Parodi, Alfredo Casero, David Adrián Martínez (“el Dipy”); también los dirigentes sociales Juan Grabois y Milagro Sala; y del ámbito del deporte: los ex presidente de Boca Juniors y River Plate Daniel Angelici y Rodolfo D’Onofrio; el de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, y el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

La enumeración también incluye a “dirigentes sindicales” como Hugo Moyano, Roberto Baradel, Pablo Micheli y Omar Plaini.

Informe: NA, LN, agencias y Agensur.info