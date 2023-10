IMPUTAN A MARTÍN INSAURRALDE Y A SOFÍA CLÉRICI POR LAVADO DE DINERO Y PIDEN LA INHIBICIÓN GENERAL DE SUS BIENES

La medida fue adoptada por el fiscal federal de Lomas

Nacionales - El fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola imputó por el supuesto delito de lavado de dinero al ex jefe de Gabinete bonarense, Martín Insaurralde, y también reclamó la inhibición general de sus bienes.

La medida también alcanza a la modelo Sofía Clérici, quien estaba de paseo en un yate en Marbella, España, junto al intendente de Lomas de Zamora con pedido de licencia.

Según supo Noticias Argentinas, el fiscal Mola pidió la inhibición general de bienes y los movimientos migratorios de Insaurralde y Clérici.

Lo hizo en la causa que está en manos del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, a partir de la denuncia que hizo el sábado último Gastón Marano, abogado de uno de los acusados en la causa por el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Más temprano, el fiscal Mola había pedido que el juez Villena se aparte de esa denuncia que recaló en su juzgado por su supuesto vínculo íntimo con Insaurralde.

Mola basó su recusación en rumores periodísticos que dan cuenta de una supuesta amistad de Villena con el ex jefe de Gabinete Bonaerense.

Además, el fiscal mencionó el hecho que la primera ex mujer de Insaurralde, la abogada Liana Alejandra Toledo (hija de un ex intendente lomense) trabaja como pro secretaria administrativa en el juzgado federal de Villena.

Por ello, la fiscalía señala que existe un "temor" fundado de parcialidad por parte del juzgado donde recaló una de las primeras denuncias hechas de la mano del abogado Gastón Marano.

Se trata de una de las tantas denuncias hechas, en total unas ocho, contra Insaurralde luego del escándalo que lo tuvo como protagonista y a partí del cual hay acusaciones en su contra así como de Clerici y la modelo Jesica Cirio, ex pareja del lomense.

La denuncia

La denuncia que dio origen a esta investigación fue presentada el sábado y ampliada el domingo por el abogado Gastón Marano por lavado de Activos, previsto en el art. 303 del C.P. y evasión Fiscal previsto en art. 22 de la Ley 24.769. “Los hechos han tenido que ver con el usufructo de un costoso yate en la Ciudad de Marbella y circunstancias conexas. Numerosas publicaciones de portales de noticias, han reportado también que quien ofició de acompañante en el viaje, habría recibido suntuarios regalos de parte del exfuncionario, entre los que se encontrarían relojes y carteras de primera marca, así como piezas de joyería . Los elementos descriptos habrían sido un regalo del intendente bonaerense, puede inferirse de las propias publicaciones de la acompañante de Insaurralde (cuya cuenta verificada de la Red Social Instagram es @sofiaclericiok )”, detalló.

El abogado apuntó también a Clerici, quien “pudo haber sospechado su origen ilícito -en tanto el salario y la declaración jurada impositiva de Insaurralde son de dominio público, y la asimetría entre aquellos datos y el costo de esos bienes suntuarios es patente”. Planteó que podría incurrir en ‘encubrimiento por receptación o adquisición’”.

Pero como la propia Clerici dijo en su cuenta de Instagram que las carteras y los relojes se los “compr(ó) solita”, el abogado afirmó: “sin poder descartar que la Srta. Clerici tenga otros ingresos no facturables (lo cual debiera determinarse en el marco de una investigación penal), lo cierto es que, conforme los valores de los bienes, pueden alimentarse más que fundadas sospechas de que resulte una falsedad que los haya adquirido con sus magros ingreso”. Es que “tan sólo un reloj de las características del mencionado costaría (a valor dólar MEP) la friolera suma de alrededor de unos $ 14.000.000″.

Sin embargo, según la AFIP, registra ingresos declarados, como monotributista de la categoría más baja por la venta de ropa interior. “Aún facturando al máximo de su categoría ($116.000 mensuales) y no habiendo gastado en ningún otro rubro (o sea, no habiendo erogado nada en concepto de alimentos, vestimenta o en viajes -de los que parece ser asidua, a juzgar por su huella digital-), hubiera tardado algo más de 14 años en granjearse esos bienes tan prescindible. Siendo que tiene 28 años, se deduce debiera haber comenzado a facturar a sus niveles actuales en plena adolescencia, lo que no parece -a primera vista- viable”, acotó.

