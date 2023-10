DIPUTADOS DEL OFICIALISMO Y LA OPOSICIÓN REPUDIAN EL ATAQUE DE HAMÁS A ISRAEL

La izquierda cuestionó al grupo terrorista pero ratificó su postura de que el conflicto se originó por la “ocupación

ilegal” de territorios palestinos por el Estado israelí

Diputados oficialistas y opositores rindieron homenaje a las víctimas del ataque

de Hamás a Israel. (Foto/NA)

Nacionales - El Frente de Todos y distintos bloques opositores hicieron a un costado sus diferencias en la sesión de este martes para homenajear a las víctimas de los atentados terroristas en Israel.

El Frente de Izquierda, por su parte, condenó la violencia de Hamás pero ratificó que el origen del conflicto radica en la "ocupación ilegal" de territorios palestinos por parte del Estado de Israel, además del apartheid y la opresión a la que se somete a su población.

La primera oradora en este segmento de la sesión fue la diputada del Partido Obrero Romina del Plá, quien cuestionó “la doble vara que rige en el Congreso” porque “hoy se trae el tema de la situación en Palestina e Israel, pero no se trajo nunca con anterioridad, cuando durante este año hubo más de 200 muertos palestinos por incursiones del ejército de Israel.

Además, denunció que “Gaza es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo” donde se ve el “ avasallamiento de todos los derechos de un pueblo”.

"Hoy el gobierno de (Benjamín) Netanyahu está llevando adelante una política de bombardeos masivos sobre la Franja de Gaza, aislándola e impidiendo el paso de la ayuda humanitaria", lamentó, e interpretó que es "esta política la que lleva a la desesperación de la población palestina.

"Nosotros no compartimos la orientación política de Hamás, que es una organización clerical y teocrática. Pero no aceptamos la extorsión de que nuestra crítica al sionismo se emparente con el antisemitismo. Distinguimos perfectamente al pueblo judío del sionismo y del Estado de Israel", diferenció.

En la misma sintonía, el diputado del PTS Nicolás Del Caño empezó señalando que en los últimos días la izquierda recibió "enormes calumnias y ataques" por su "defensa al derecho de autodeterminación del pueblo palestino".

"Lamentamos y nos duelen profundamente las víctimas civiles del pasado sábado en Israel, el ataque a las mujeres, los jóvenes que estaban en una fiesta", sostuvo, y aclaró que no comparten “los métodos de Hamás, ni su programa, ni su estrategia teocrática".

"Este conflicto tiene como base la ocupación colonial del Estado Israel" que “desde el año 2000 asesinó a más de 10 mil palestinos y permanecen detenidos más de 10 mil, entre ellos niñas y niños”, advirtió el candidato a vicepresidenta del Frente de Izquierda.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, Eduardo Valdés (Frente de Todos), condenó la "violencia, muerte y desolación en el territorio de Israel" y manifestó la "solidaridad incondicional con todas las víctimas y sus familiares, muchos de ellos de nuestra nacionalidad argentina".

El diputado oficialista destacó la “histórica y tradicional postura argentina" a favor de "dar cumplimiento a las resoluciones de Naciones Unidas, a los acuerdos de paz y a recuperar los ámbitos de conversación” para que "dos Estados, Israel y Palestina, vivan uno junto al otro dentro de fronteras seguras y reconocidas".

Finalmente, Valdés ponderó la decisión de Cancillería de repatriar a más de 700 argentinos.

Por su parte, la diputada del PRO Sabrina Ajmechet embistió contra la izquierda por "no condenar explícitamente el terrorismo que está sufriendo Israel en este momento".

La macrista justificó la respuesta bélica de Israel al señalar que "comenzó a defenderse tras el ataque que ha recibido" y resaltó que no se trata de "un ataque más" ya que "desde el Holocausto no se volvió a repetir un episodio tan trágico que llevara a la cantidad de judíos muertos que vimos esta semana".

"Esto no es una cuestión territorial, esto es intolerancia religiosa, esto es antisemitismo y lo tenemos que decir con todas las letras porque el grupo terrorista se llama Hamás y se pronuncia Irán, el mismo país responsable de los atentados en Argentina", consideró.

Y apuntó contra el Gobierno por su integración al BRICS junto a Irán: "Al terrorismo se lo denuncia, se lo combate, se lo repudia, no se lo invita a la misma mesa de negociaciones como se está haciendo en la incorporación de los BRICS con Irán".

En una concisa exposición, el diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, manifestó su "total y absoluto repudio por los actos terroristas de Hamás en el territorio de Israel", en tanto que dejó sentado su "total y absoluto apoyo a Israel en el uso legítimo de defensa frente al ataque terrorista".

A su turno, el presidente de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, afirmó que "hay que apoyar al Estado de Israel en su legítimo derecho a respaldar y proteger a su población”.

Y al comparar con los atentados terroristas en Argentina durante los años 90, señaló que detrás de aquellos ataques y de los que tuvieron lugar en las últimas horas en Israel estuvo y sigue estando Irán.

"El que no la sufra, el que no lo sienta, al que no lo conmueva tiene un problema no como argentino, como ser humano. Tiene un problema si tiene ‘peros’ para repudiarla", fustigó en alusión a la izquierda.

El titular del bloque de la UCR, Mario Negri, reclamó al Gobierno que dicte inmediatamente un decreto para "incorporar a Hamás al listado de agrupaciones terroristas".

"Hay que tener cuidado en las desesperadas alianzas geopolíticas que se buscan, a veces en nombre de la economía, porque se pueden tener diferencias políticas y respetar la soberanía, pero si se cuela quien financia o quien protagoniza actos de terrorismo que atentan contra la libertad y la vida de la humanidad, es un límite hoy, mañana y siempre para el pueblo argentino y el gobierno de este país", reflexionó el cordobés.

