PATRICIA BULLRICH LE RESPONDE A PABLO MOYANO / «VAS A SER EL PRIMERO EN SER DETENIDO CUANDO VIOLES LA LEY»

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio le dijo

al gremialista: “Tenelo claro, vos cortás la calle y vas

en cana”

Patricia Bullrich

Nacionales - La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, cruzó al cosecretario general de la CGT Pablo Moyano y afirmó que va a ser "el primero en ser detenido cuando viole la ley".

La referente del PRO rechazó a través de redes sociales la advertencia que había realizado minutos antes el secretario general adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones.

"Se creen que los dirigentes nos vamos a quedar cruzados de brazos, mirando la tele y viendo cómo despiden trabajadores, cierran empresas. Por supuesto que va a haber una resistencia de aquellos que hemos estado en la calle históricamente", había señalado el referente sindical.

En diálogo con Hagamos Algo con Esto, el programa que conducen Irina Hauser y Pablo Marcovsky en Splendid-AM 990, Pablo Moyano había aclarado que no apunta a generar disturbios, sino en oponerse a las eventuales medidas de Bullrich o Milei.

"No quiero que haya violencia, pero sí movilización en las calles. Violencia va a ser sacarle derechos a los trabajadores. Voy a ser el primero en estar en la calle contra estas políticas de derecha", había remarcado el hijo del líder camionero, Hugo Moyano.

Ante esas declaraciones, Bullrich no dudó en salir a responderle y, al hacerse eco de una nota de Noticias Argentina, lanzó: "A mí no me amenaces, Moyano".

"Vos vas a ser el primero en ser detenido cuando violes la ley", advirtió la exministra de Seguridad.

A través de redes sociales, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio concluyó: "Nosotros vamos a crear trabajo. No como ustedes, extorsionadores que conviven con 8 millones de trabajadores en negro y no les importa nada".

La presidencial de Juntos por el Cambio dejó en claro que irá contra los sindicalistas que amenazaron contra volcarse a las calles ante un eventual gobierno. "Amenazas conmigo, no", expresó.

Posteriormente, durante una entrevista con el periodista Ignacio Ortelli para el programa "Si Pasa, Pasa", en Radio Rivadavia, Patricia Bullrich reiteró: "Pablito Moyano tenelo claro, vos cortas la calle y vas en cana".

"Sé cómo hacerlo, ya lo hice. La Argentina necesita estar ordenada, que entiendan que hay un nuevo gobierno y un nuevo orden que les va a dar paz, tranquilidad, que les permita llegar al trabajo", sostuvo Bullrich.

Además, planteó que trabajará para construir "una sociedad con más producción, más inversión y más trabajo".

"No puede haber un milímetro de suelo argentino donde no rija la ley. En algunos lugares no entra la ley porque arman leyes propias. Necesitamos recuperar y ordenar cada milímetro de suelo argentino para que los argentinos se sientan seguros", desarrolló respecto a su plan de Gobierno.

En la misma línea, puntualizó: "Saben los argentinos que en eso somos implacables. No vamos a ser implacables con el que está enfermo, hay que ayudarlos, pero aquel que está con un cuchillo amenazando vamos a ser muy fuertes".

"No puede ser que salgamos a pasear por una plaza y terminemos muertos. No nos puede volver a pasar. No hay país que tenga asesinaros 0, pero tenemos que ir bajándolo", planteó tras el asesinato del ingeniero Mariano Barbieri en el barrio porteño de Palermo.

Por último, Bullrich expresó que está dispuesta a trabajar con todos los sectores, incluido el sindical, sin hacer distinción de su ideología, siempre que "estén decididos a entender que no se puede seguir así" y que quieran "cambiar para que los argentinos vivamos felices, con alegría, trabajo e inversión, adelante, no me importa de dónde vengan".

"No estoy en contra de los sindicalistas sino de los que frenan el avance del país. No le voy a decir a nadie que no, solo a los que nos ponen el freno. Acá hay que poner el acelerador", concluyó la candidata opositora.

Informe: NA y Agensur.info