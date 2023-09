Liliana Bellone: «Puccini. La biografía americana»

En 2024 se cumplirán cien años del fallecimiento de Giácomo

Puccini, razón por la cual, la novela Puccini. La biografía americana ,

será traducida y publicada en Italia como parte de los homenajes

al gran maestro de la ópera

La novela "Puccini: La biografía americana", que será traducida al italiano, y su autora,

la escritora salteña Liliana Bellone

Por Celia Yolanda Bauab (*)

Podría decirse que Puccini. La biografía americana es una novela de duplicaciones y paralelismos, tanto de personajes como de lugares: Michele y Giácomo, Fidelia y América, Italia y Argentina. Historia de múltiples voces donde el personaje principal Michele aparece unido a Giácomo, quien está presente en toda la obra, en las evocaciones de Michele, en su imagen devuelta por el espejo , cada vez que Michele se mira en él y lo encuentra. El pensamiento de Giácomo está presente en el transcurrir de la vida de Michele.

Michele, el segundo, el no preferido, el hijo de un muerto, no encuentra su destino porque siente que su vida está signada por lo que trae en su árbol genealógico: su destino es ser músico y su destino es el amor doliente, la huida, sentimientos que aparecen en las distintas obras de Giácomo Puccini, su hermano, el preferido, el triunfador. Es un paralelismo de opuestos y al mismo tiempo de unidad dada por un origen común.

La geminación de los personajes, la cuestión del “otro” en todas las novelas de Bellone desde Augustus –Premio Casa de las Américas de Cuba 1993 de Novela- (dos hermanas, dos pretendientes ,los hermanos Iriarte que evocan por cierto a los hermanos Vicario de Crónica de una muerte anunciada), Fragmentos de siglo (dos narradoras, una en París, la otra, en la Argentina), dos Evitas en Eva Perón, alumna de Nervo o en Dafne y el crimen de la montaña donde las dos víctimas se repiten en las dos periodistas que investigan y los hermanos Cordero que recuerdan, otra vez, al receptor, la historia de los Vicario de la novela de García Márquez. La “otra”, el reflejo femenino y su carga de erotismo, curiosidad y dolor, aparece muy marcadamente en la relación de Fidelia y América , a través de cartas y poemas atribuidos a Fidelia donde la pregunta final es: “cómo goza una mujer” o “cómo goza la otra mujer”, enigma del deseo femenino.

Atrapa el manejo de las voces que lleva adelante Bellone; cada una de ellas muestra un mundo diferente, sueños y esperanzas distintas. El exilio es sólo un intento de Michele de abandonar los mandatos que lo acompañan desde su nacimiento, el primero la herida materna, causada por las circunstancias de su nacimiento: vino a ocupar el lugar de un muerto, pero sólo ocupó su nombre, ya que el amor de la madre se desdibujó por el dolor del marido ausente, esa ausencia de amor, esa sensación de abandono lo acompañan toda su vida. Para él, el exilio es sinónimo de orfandad, quedó huérfano de padre y quedó huérfano de patria, irse no significó que pudiera cambiar su destino, los mandatos y las herencias se fueron con él. Como todos los Puccini debía ser músico. Y lo fue. La presencia de los antepasados, a los que recuerda, remite a teorías psicológicas y psicoanalíticas que señalan la influencia que ejerce en cada sujeto todo aquello que proviene del árbol genealógico, mandatos positivos y negativos.

El paralelismo que se presenta entre la vida en Italia y Jujuy está dado en las voces de Michele, sus recuerdos y el pensar en Giácomo. Personaje de fuerte presencia, en sus recuerdos Michele piensa o “escucha” la voz de su hermano, y sabe que a pesar de sus diferencias lo extraña. Él fue siempre el segundo, acepta ese lugar, aunque esa aceptación no deja de producir el él cierto dolor, cierta nostalgia, y también cierta herencia, de la que no puede salir, la herencia que le deja ser hijo de un muerto. Giacomo y Michele está unidos por una identidad de sentimientos y pensamientos, y las óperas de Giácomo reflejan la vida de Michele, quien se identifica con los personajes que, de alguna manera, son su vida misma. Michele vive como el héroe romántico, es doliente, no puede alcanzar el amor de su amada, lo ronda la desdicha y la muerte camina a su lado. Cabe también pensar que quizá idealizó tanto a Fidelia, que no pudo aceptar el amor y la entrega de América, quizá no vivió el verdadero amor por detrás de una utopía. Su destino lo sacó de Italia, también de Jujuy, de Buenos Aires hasta arribar a Brasil, su vida se representa la huida de los mandatos familiares, pero en realidad no pudo hacerlo. ¿Qué hubiese sido de Michele si no hubiese transitado por la música, talento heredado y también amado? A pesar del amor hacia su hermano nunca superó el sentirse el segundo, el no preferido. Hermanos que se amaban y tenían la capacidad de sentir a través de la ópera el destino del otro.

La esperanza que significaba la Argentina es la fuerza de América Ramos, generosa, capaz de amar a pesar de las circunstancias, capaz de acoger al extranjero y abrir sus brazos para cobijar como lo hizo este país con los inmigrantes.América Ramos es fuerte, protege, ama sin medidas, Fidelia es la exquisitez de Europa, el mundo soñado, culto, que espera ser amada. Esa dualidad de espacios es la vida misma de Michele, que pasea por ambos mundos, cuando está en uno, extraña al otro, ambigüedad que suele darse en el exilio.

El manejo del lenguaje que hace la autora, sobre todo en Giácomo y Michele marca las diferencias de sentimientos de los personajes, la referencia a la cultura clásica, a la ópera, a sus personajes, hacen que el lector sienta deseo y necesidad de conocer esos mundos para muchos desconocidos.

Como en otras novelas de Liliana Bellone la minuciosidad de sus descripciones nos permite conocer la geografía del norte argentino, de su flora y de su fauna, de sus creencias, de sus comidas; quien lee esta obra viaja por un país que busca el progreso; la importancia del ferrocarril que atravesará todo el país se resalta el discurso político comprometido con el desarrollo liberal roquista del Senador Pérez.

Leer esta novela nos permite introducirnos en un viaje , conocer el camino de Buenos Aires a Jujuy, transitar, junto a la mirada del personaje y del narrador y al mismo tiempo, también permite un acercamiento a Europa y su cultura como lo analiza la crítica Elisa Moyano en su libro Desde Europa a la América profunda: un viaje por la narrativa de Liliana Bellone, editado por Verbum de Madrid en 2021.

Las intertextualidades, la auto-intertextualidad remiten a la idea de palimpsesto cultural, hipertexto (Gérard Genette), lo que es evidente a través de las citas y referencias a la literatura universal y a la ópera, lo que lleva a Elisa Moyano a hablar de “escritura rizomática” en Bellone, marca de estilo que fue señalada y valorada por el jurado que otorgara el VI Premio Novelas Ejemplares Homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra de la Universidad Castilla La Manca y Ed. Verbum de Madrid en 2020 a su nouvelle El libro de Letizia Novela de Capri.

Puccini. La biografía americana y toda la narrativa de Liliana Bellone se escribe desde un lugar que permite escuchar desde la simpleza de los registros de los personajes a los ecos de la literatura grecolatina (Homero, Virgilio), medieval y renacentista (Petrarca, Dante Alighieri, Boccaccio), moderna y contemporánea encabezada siempre por Miguel de Cervantes Savedra y luego por Hugo, Balzac, Proust, Virginia Woolf , latinoamericana ( Rulfo, García Márquez, Carpentier, Borges, Sábato, Cortázar, Mallea ) y de las culturas originarias de Nuestra América, como en un verdadero coro que reúne las voces, las voces de la novela…

(*) Profesora en Letras y escritora argentina.

© Agensur.info