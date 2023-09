Alerta por el factor Milei: cuál es el miedo en común que ahora inquieta a Juntos por el Cambio y Unión por la Patria

Patricia Bullrich, Javier Milei y Sergio Massa

Por Pablo Sieira

Mientras la campaña electoral ingresa en el tramo decisivo , en Unión por la Patria y en Juntos por el Cambio se dan algunas coincidencias en el análisis que uno y otro hacen del "fenómeno Milei", sus fortalezas y sus debilidades. En ambos campamentos evalúan, por ejemplo, que las estructuras partidarias podrían ser clave en los comicios de octubre pero también temen por las limitaciones propias de Sergio Massa y Patricia Bullrich.

El último martes, mientras la Cámara de Diputados debatía la reforma al Impuesto a las Ganancias , en los pasillos podía verse a referentes y asesores de los dos espacios políticos mayoritarios conversar entre ellos sobre un único tema: qué pasará en octubre con el libertario Javier Milei tras su ajustado triunfo en las PASO de agosto.

Según pudo constatar iProfesional, en esas charlas -informales, pero siempre entre conocedores de los entretelones de la campaña- aparecieron por lo menos dos coincidencias: la importancia, como dato, de que Milei haya perdido en las pocas provincias que dejaron sus elecciones pegadas a las nacionales y el efecto que podría tener su giro en el tema de la "dolarización".

Tanto Massa como Bullrich ven al candidato de La Libertad Avanza con un pie en el balotaje, pero la ventaja que mostró en las PASO no deja de ser motivo de preocupación para ambos porque, a pesar de la inquina entre ellos, comparten un mismo objetivo: que el "fenómeno Milei" no crezca al punto de conseguir un triunfo en primera vuelta.

El aparato y el efecto de la moderación: las dos coincidencias sobre el fenómeno Milei

Como contó iProfesional, en un sector de Juntos por el Cambio tomaron nota de que Milei perdió en la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, en Catamarca y en Entre Ríos. Lo que tienen en común esos distritos es que no desdoblaron los comicios locales de los nacionales, es decir, que en las PASO las boletas de gobernadores e intendentes fue pegada con la de los presidenciables.

"Eso significa que el aparato político algo influye", deslizó una fuente opositora a este medio al tiempo que subrayó que en las 16 provincias donde el libertario ganó pasó lo contrario: las elecciones locales se separaron de las nacionales y las estructuras partidarias provinciales "se movieron poco" en las PASO, por especulaciones políticas.

Según confiaron a este medio fuentes del massismo, ese mismo análisis las provincias donde Milei perdió "lo hicieron Massa y los gobernadores en la reunión que tuvieron en Tucumán" hace dos semanas. Se da así una primera coincidencia entre Unión por la Patria y Juntos por el Cambio que, aunque sea por lo bajo, no es menor de cara a octubre.

Y es que de un lado y de otro creen que por esa razón los "aparatos" políticos de uno y de otro pueden ser clave para que tanto Massa como Bullrich suban "uno o dos puntos" respecto de las PASO y bajen a Milei del primer puesto que consiguió en agosto, si es que no crece.

En ese marco, existe una segunda coincidencia en ambos espacios que tiene que ver con la posibilidad de que la "moderación" de las proopuestas más controversiales de Milei luego de las PASO le haga perder algunos votos, en especial la idea de la "dolarización" a la que ahora varios economistas que asesoran al libertario le pusieron el freno de mano.

"El uso del Teorema de Baglini no te digo que lo va a hacer perder, pero algunos votantes que sí le creyeron lo de la dolarización capaz se le van", consideró un operador parlamentario del oficialismo ante iProfesional, en alusión al famoso teorema que indica que cuanto más se acerca un dirigente al poder más realista se vuelven sus propuestas.

En la oposición, en tanto, hay quienes evalúan que "no todo el voto a Milei es 'voto enojo'" y que el giro de Milei en esa propuesta podría hacerle al menos "un raspón" en octubre. En este sentido, ambos espacios vieron con buenos ojos que el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, advirtiera sobre un líimite constitucional a la dolarización.

El temor que corre en Juntos por el Cambio y el porqué de la vuelta de Macri

Pese a todo ello, ni en el oficialismo ni en la oposición se confían y tanto en uno como en otro lado sobrevuelan temores relacionados con las limitaciones que tendrían Massa o Bullrich de cara a octubre y la necesidad de superarlas lo antes posible.

En Juntos por el Cambio descreen de las encuestas que dan a Milei primero seguido por Massa y afirman que Bullrich tiene más margen para crecer que sus competidores por dos factores: el mencionado movimiento de las estructuras partidarias y el aumento de la participación electoral que siempre se da entre las PASO y las generales.

Sin embargo, en el PRO algunos temen que el único lugar que le quede a Milei para crecer sea precisamente en la cantera de Bullrich. Una fuente partidarias confirmó a iProfesional ese miedo a que el libertario "le saque" algún votante y remarcaron que la candidata de Juntos por el Cambio necesita afinar su discurso y evitar errores.

En el partido amarillo deslizan que por esa razón Bullrich retomó su discurso "halcón" contra el kirchnerismo, que le sirvió para pelear y ganarle a Horacio Rodríguez Larreta en las PASO, mientras el ex presidente Mauricio Macri reforzó su apoyo a la candidata y visitó Córdoba, una provincia clave a la que sienten cercana y donde necesitan recuperarse tras el triunfo de Milei.

El libertario, por su parte, dio una señal este miércoles de que su estrategia podría ir por ese lado y confirmó el temor del PRO. Durante una recorrida por Bahía Blanca expresó que La Libertad Avanza "es el único cambio" y que "terminará definitiva definitivamente con La Cámpora y el kirchnerismo", en una copia casi idéntica del discurso de Bullrich.

¿Massa tiene dónde crecer para octubre?: Cristina al rescate

En el massismo, según supo este medio, comparten ese mismo miedo a que Milei seduzca a los votantes de Bullrich. Si bien Massa quiere polarizar con el libertario para meterse al balotaje con él, entiende que el riesgo de que crezca en detrimento de la candidata de Juntos por el Cambio es que lo haga demasiado y termine ganando en primera vuelta.

Por otra parte, una fuente de ese espacio político consultada por iProfesional reconoció que tambien temen que "Sergio no tenga más de dónde rascar", es decir, que no le queden demasiados lugares por donde sumar votos. Si bien las medidas económicas con las que empezó a jugar el ministro-candidato apuntan, en parte, a reconquistar a los votantes de 2019 desilusionados con el Gobierno que no participaron en las PASO, estos podrían no ser tantos, según reconocen algunas fuentes.

Massa espera un respaldo fuerte por parte de Cristina Kirchner que le permita mantenerse en carrera

Con esos miedos en mente, todos en Unión por la Patria están pendientes de la reaparición de la vicepresidenta Cristina Kirchner el próximo sábado tras dos meses sin participar de ningún acto público. La dirigente sigue teniendo en el electorado seguidores extremadamente leales a los que Massa necesita.

Por ello se espera que Cristina Kirchner baje a un mensaje de fuerte tono electoral con un apoyo claro al candidato de Unión por la Patria, además de volver a disparar contra la Justicia por la reapertura de las causas en su contra.

Y es que Massa necesita del apoyo casi unánime de los votantes más leales a la vicepresidenta, muchos de los cuales se inclinaron en las PASO por Juan Grabois. El candidato oficialista tiene que retener todos los votos que consiguió Unión por la Patria en las PASO y evitar cualquier tipo de fuga.

