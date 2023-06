PATRICIA BULLRICH CONFIRMA A LUIS PETRI COMO SU COMPAÑERO DE FÓRMULA

La precandidata presidencial dijo que comparte con el

referente radical “ la misma mirada de lo que la

Argentina necesita: orden para progresar”

Patricia Bullrich y Luis Petri

(Captura de video)

- La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich oficializó este jueves al exdiputado radical Luis Petri como su compañero de fórmula para las PASO, mientras su rival Horacio Rodríguez Larreta anunció que si gana las elecciones propondrá que Miguel Ángel Pichetto conduzca la Cámara de Diputados y se apresta a nombrar a Gerardo Morales como su acompañante en el binomio.

"El cambio que queremos proponerle al país es muy profundo, va a hacer falta mucha fuerza, coraje, valentía y decisión. Por eso entendí que Luis es la persona ideal para acompañarme. Gracias por sumar tu fuerza", expresó Bulllrich en un video publicado en sus redes sociales.

La exministra de Seguridad afirmó que con el referente radical comparte "valores" y la misma "mirada" de lo que el "país necesita".

"Con Luis compartimos valores y la misma mirada de lo que la Argentina necesita: orden para progresar. Juntos vamos a liderar con coraje y convicción el cambio definitivo de nuestro país", agregó Bullrich en Twitter.

El exdiputado radical le agradeció a Bullrich y prometió "a todos los argentinos" su "máximo esfuerzo y convicción para todo lo que viene". "Después de lo que vivimos estos años estoy más que convencido que el cambio merece coraje y firmeza. Patricia, me comprometo a acompañarte para pasar de esta Argentina que nos duele a una argentina que nos contenga", indicó Petri durante el video en el que fue oficializado.

Petri y la precandidata presidencial de "los halcones" del PRO filmaron el video desde la localidad de Gobernador Udaondo, partido de Cañuelas, dentro del predio de la planta Lácteos Mayol, una empresa que -según fuentes cercanas a Bullrich- se encuentra inmersa en un conflicto con el gremio lechero Atilra desde 2021.

"Es el símbolo vivo de una lucha feroz contra los bloqueos, trabas y una presión desmedida del Estado y una cultura retrógrada que queremos dejar atrás. Con nosotros, desde diciembre esto va a cambiar", detalló Bullrich en el spot.

Quién es Luis Petri

Radical y mendocino, Luis Petri fue la gran sorpresa de las PASO mendocinas del 11 de junio pasado cuando logró competirle de igual a igual a Alfredo Cornejo en la interna del frente Cambia Mendoza, cosechando uno de cada cuatro votos de la coalición. Este miércoles su nombre volvió a estar en boca de todos al ser ungido por Patricia Bullrich como su compañero de fórmula presidencial.

Con 46 años, este abogado especialista en temas de seguridad fue diputado nacional durante dos mandatos consecutivos entre 2013 y 2021. Llegó a presidir la comisión de Seguridad Interior y entre 2017 y 2019 fue vicepresidente segundo de la Cámara baja.

En 2021, Petri quedó afuera de las listas de Juntos por el Cambio en Mendoza y pasó al llano, pero siguió militando y tuvo recompensa este año con su gran performance en las PASO de Cambia Mendoza.

Antes de desembarcar en el Congreso nacional, fue diputado provincial de Mendoza entre 2005 y 2013. Y en su currículum también figura como antecedente destacado su trabajo como consejero de la Magistratura provincial entre 2006 y 2007.

Dentro del radicalismo siempre estuvo asociado al ala más cercana al macrismo, razón que inevitablemente pesó en la elección de Bullrich, con quien tiene una inmejorable sintonía, especialmente en asuntos de seguridad.

De hecho, trabajaron juntos en proyectos de ley cuando la presidenta del PRO en uso de licencia era ministra de Seguridad del Gobierno de Cambiemos. Una de las normas que motivaron una articulación entre ambos fue la 27.375 que limita las excarcelaciones o salidas anticipadas a condenados por delitos graves.

Más allá del perfil "halcón", Bullrich tenía decidido que su compañero de fórmula debía provenir del radicalismo para no cederle todo el aparato del partido centenario a su adversario interno, Horacio Rodríguez Larreta. Pero tenía que ser alguien que no la desperfilara y por eso apuntó al "grupo Malbec" del radicalismo no alineado a la conducción de Gerardo Morales.

Descartado Alfredo Cornejo por su decisión de ir por un nuevo mandato como gobernador, la opción de Petri era más que tentadora para Bullrich, y especialmente después de las PASO mendocinas que revalorizaron su figura. El actual gobernador de esa provincia cuyana, Rodolfo Suárez, el presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, y el jefe del bloque de senadores radicales, Luis Naidenoff, eran otras alternativas que estaban en el bolillero, pero corrían de atrás en la consideración de la precandidata presidencial.

Informe: Agensur.info y NA