Los conflictos que rodean la campaña de Sergio Massa: cálculos, designaciones y el futuro de Scioli

Por Analía Argento

En público Sergio Massa insiste en que esta semana debe concentrarse en la gestión -lo mismo opina su compañero de fórmula Agustín Rossi que vuelve a juntar al gabinete-, necesita calmar el "contexto" del que habla la Vicepresidenta Cristina Kirchner, lo que incluye cerrar con el FMI y recomponer la "unidad" que gestó su candidatura pero que no termina de cuajar. Quedaron demasiados heridos.

Uno. El primero en salirse a la banquina fue Eduardo 'Wado' de Pedro a quien su líder política reivindicó el lunes en el acto de Aeroparque. No se oyó ahí un agradecimiento del ministro Massa hacia el candidato a senador, si más tarde en Lomas de Zamora. Hubo una foto casi casual del saludo de Massa a Agustín Rossi -la única de ambos hasta ahora- pero no la hubo con el ministro del Interior que renunció a sus aspiraciones electorales.

De Pedro tiene que recalcular y Massa necesita que juegue con él. Probablemente mantenga la agenda nacional como titular de la cartera de Interior. Su proyecto ahora es a largo plazo y aunque su precandidatura a senador nacional lo obliga a concentrarse en Buenos Aires le da aire y una vidriera. El gobernador Axel Kicillof lo apuntala.

Como primer precandidato a senador nacional necesita empujar un triunfo bonaerense. En el acto que compartieron en Lomas de Zamora, Máximo Kirchner pidió a la militancia que, para garantizar el triunfo, salgan a buscar 220.000 votos, lo mismo que tuvo el Frente de Todos en la elección del 2019. Hacen cuentas en cada distrito aunque todavía es improvisada la mesa de campaña.

Dos. Daniel Scioli no alcanzó a hacer el duelo. Tuvo que volver a Brasil para los festejos de los 200 años de vínculo con Argentina. No dijo públicamente si desahogó su enojo con el Presidente Alberto Fernández durante el vuelo privado que compartieron. Scioli tenía previsto partir el domingo pero aceptó la invitación del Presidente. En el trayecto charlaron a solas.

El renunciado precandidato presidencial promete seguir como embajador en Brasil hasta diciembre pero por ahora no tiene ánimo de imprimirle la misma energía que durante los últimos meses. Todavía no le queda claro si todo el entorno presidencial lo traicionó. Le atribuye gran responsabilidad al Presidente.

Entre este miércoles y jueves Scioli regresará a Buenos Aires, tal como tenía previsto antes de bajar su precandidatura. Desarmará oficinas, cancelará algún alquiler, devolverá el búnker de la calle Balcarce a Daniel Llermanos y se sentará con su equipo para dar de baja contratos de impresión de afiches, estrategia de márketing, encuestas, etc.

Cristina Kirchner reveló la charla telefónica que tuvieron en la que el exgobernador le contó que en una cena en su casa de Villa La Ñata el Presidente le había pedido que no se bajara, que rechazara cualquier oferta para hacerlo y le había prometido acompañarlo "hasta el final".

Problemas con las listas

Tres. Si bien La Cámpora fue la agrupación que más candidaturas cosechó en Capital y Buenos Aires para cargos legislativos, la lapicera de Máximo Kirchner escribió nombres de dirigentes de su círculo más estrecho. Es el caso de Paula Pennaca en la Ciudad junto a Lorena Pokoik y el cristinista Eduardo Valdés, entre otros.

También los "entrables" bonaerenses tienen su ADN, a excepción de Santiago Cafiero y Victoria Tolosa Paz de quienes la senadora Teresa García subrayó ayer que "no merecen ese lugar". En Provincia la lista incluye a Mario 'Paco' Manrique, del Sindicato de Mecánicos (SMATA) y Carlos Castagnetto, ambos operadores del clamor por CFK 2023; la titular del PAMI Luana Volnovich y el actual diputado Rodolfo Tailhade.

Hubo lugar para el massismo y en los dos distritos para dirigentes de Juan Grabois como Itahí Hagman y Natalia Zaracho. Pero quedó afuera de todo uno de los pocos a los que Cristina Kirchner siempre destaca: Andrés 'El Cuervo' Larroque, exsecretario general de la organización.

Fue el que más empujó la pelea para "romper la proscripción" de su jefa y la embestida contra la reelección del Presidente. Está en silencio desde que se acordó cuidar a Massa.

Qué quedó para los intendentes

Cuatro. A diferencia de otros cierres electorales, los intendentes apenas tuvieron las manos libres para armar listas de precandidatos a concejales y consejeros escolares. Les queda el consuelo además de tener listas de unidad nacional y provinciales.

Martín Insaurralde prefirió ir como primer concejal por Lomas de Zamora y traspasar su herencia a Federico Otermín; Alberto Descalzo hizo lo mismo con su hijo Pablo en Ituzaingó y Gabriel Katopodis, un "leal" que no se postula para ningún cargo, decidió que siga su interino Fernando Moreira pero Nancy Cappelloni, su mujer, también militante, encabeza la lista de concejales. Tienen PASO contra Leonardo Grosso del Movimiento Evita. En Avellaneda Jorge Ferraresi, que va por su reelección, aplicó la lapicera a favor de Magdalena Sierra, exdiputada nacional y su mujer que queda como primera concejal en la línea de sucesión.

Aunque pudieron definir en sus distritos, no todos los intendentes quedaron conformes con la discrecionalidad kirchnerista. Eso explica la indignación de Mario Ishii que reclamó el reemplazo de Máximo Kirchner como presidente del PJ a partir de marzo del próximo año. No hay que olvidar que el intendente de José C. Paz estaba con Alberto Fernández cuando sorpresivamente se enteraron de la renuncia de funcionarios de La Cámpora post primarias del 2021. Aquel día Ishii ofreció al Presidente acompañarlo si decidía plantarse contra el kirchnerismo.

Crisis en el pago chico

Cinco. En Tigre Malena Galmarini se anotó como precandidata a intendenta. El sucesor de Massa y dos veces jefe comunal Julio Zamora aspira a ser reelecto y reclama competir con la titular de AySA en la PASO.

Este martes renunciaron cuatro integrantes de su gabinete, entre ellos su hermano Mario Alberto Zamora que ocupaba la secretaría de Gobierno y la de Protección Ciudadana. También se fueron el de Hacienda, el de Protección Ciudadana y el subsecretario de Redes Urbanas.

Por ahora parece que no están todos tan unidos.

