JUJUY / GERARDO MORALES RETIRA DOS ARTÍCULOS DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Jujuy - El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, convocó a una conferencia de prensa este lunes 19 de junio en la que habló sobre la ola de protestas que se disparó luego de la aprobación de la reforma de la Constitución en esa provincia del norte argentino. El mandatario defendió la modificación de la carta magna, que él impulsó, pero reconoció que aún existen dudas en los pueblos originarios sobre el alcance del nuevo texto en los puntos referidos a la posesión de las tierras en donde se hayan recursos naturales preciados, como el litio.

Por ello, aceptó retirar de la reforma dos artículos que avanzan en ese temática, el 50 y el 36, y propuso la rediscusión de los mismos en consultas de las que podrán participar todos los comuneros. El resto de la reforma será ratificada en una jura, convocada para el martes 20 de junio en la Legislatura de Jujuy.

"Hay comunidades que creen que les vamos a quitar las tierras, incluso algunos convencionales así lo pensaron. Les están mintiendo a las comunidades y son todos aquellos que quieren el conflicto en la provincia. Esta reforma generaba muchos mas derechos para ellos", resaltó el gobernador.

"Hay artículos de la propiedad privada, ese articulo que es el 36, vuelve a la vieja redacción. Para que no se entienda que queremos joder a las comunidades con el tema de la propiedad privada", remarcó.

Además, el mandatario provincial desmintió que se haya tratado de una "reforma exprés". "Fue votado en setiembre del año pasado. Es una reforma parcial de la Constitución y se dio un gran debate, inclusive en nuestra campaña uno de los ejes centrales fue la reforma. Es una reforma progresista, que genera derechos, que es moderna y que sostenemos totalmente", aseguró.

Morales también ratificó el artículo 67 de la reforma parcial de la Constitución provincial, la que -explicó- "prohíbe los cortes de rutas y calles" y la "ocupación de edificios públicos".

"No se puede tomar una escuela, no se puede tomar un hospital y no se puede cortar calles y no se puede cortar rutas", dijo y explicó que por el artículo 194 del Código Penal constituyen "un delito". "Hay quienes quieren la violencia y creen que la comisión del delito de corte de ruta es una modalidad de protesta y no lo es", apuntó.

El mencionado artículo 67, titulado "El derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica", señala en su tercer inciso que "el Estado debe asegurar, como base fundamental de la convivencia democrática pacífica, que las personas ejerzan sus derechos sin avasallar los derechos de otros", para más adelante sostener que el derecho a manifestarse debe garantizar "la libre circulación de las personas".

Por lo tanto, en su último inciso, resalta: "La prohibición de los cortes de calles y cortes de rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas".

El referente radical adelantó que "una ley ordenará un poco" lo dispuesto en ese artículo "sin restringir, porque no lo puede hacer, el derecho a la manifestación".

"Manifestarse es derecho constitucional pero es también una conquista democrática. No ha habido ninguna acta de contravención respecto de la marcha de los docentes", argumentó, y diferenció esa movilización de la reprimida por la Policía jujeña el sábado pasado en Purmamarca: "Cuando se corta una ruta ya se comete un delito".

“A caballo de esto viene La Cámpora, Milagro Sala desde su casa, con plata del gobierno nacional, bancando todo esto”, sostuvo. Allí Morales mencionó al presidente Alberto Fernández “que sólo vino a Jujuy a visitar y darle plata a Milagro Sala”, y al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, quien en las últimas horas estuvo en Jujuy “para solidarizarse con el reclamo” de las comunidades. “Vino en un avión tremendo, le debe haber sobrado espacio”, reprochó Morales.

Pietragalla había emprendido viaje hacia el norte argumentando una advertencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) frente a la escalada de violencia que se había desatado en Jujuy. “Debería haber ido a Chaco”, ironizó Morales, en relación a la desaparición de Cecilia Strzyzowski, el caso que conmociona a la provincia gobernada por el kirchnerista Jorge Capitanich.

Informe: Ámbito.com, agencias y Agensur.info