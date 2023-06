DESCIENDE AL 7,8% LA INFLACIÓN DE MAYO PERO LA INTERANUAL LLEGA AL 114,2%

El INDEC dio a conocer los nuevos registros, con una leve desaceleración respecto del mes de abril. Los arrastres

hacia junio

- El Gobierno de Alberto Fernández recibió este miércoles con cierto alivio el índice de inflación que publica el INDEC, dado que muestra una nueva relativa desaceleración de los precios. La información oficial confirmó que la inflación fue de 7,8% en mayo, un dato bastante por debajo del de abril (8,4%) y un dato positivo para Sergio Massa en medio de una campaña electoral que demanda definiciones sobre las candidaturas que presentará el oficialismo.

Además, los precios acumulan un avance de 42,2% en lo que va de 2023.

Con el nuevo índice conocido este miércoles, se confirmó que la inflación de los últimos 12 meses alcanzó el 114,2%. Este dato es el peor que se tiene registrado desde el año 1992, treinta años atrás, cuando en enero el acumulado anual había sido del 76%.

Más cerca en el tiempo, durante la presidencia de Mauricio Macri, en mayo de 2019 la inflación interanual tocó un pico de 57,3%.

El dato de inflación de 8,4% en abril había dejado en off side los planes de desinflación del ministro de Economía, Sergio Massa, quien a principio de año había anticipado un IPC por debajo del 4% para ese mes. Ahora, la desaceleración de mayo significa un dato positivo para el funcionario.

¿Alivio?

¿Es posible que la inflación vaya a una desaceleración duradera, que revierta las expectativas negativas de los analistas económicos? En las últimas dos semanas, distintas consultoras testearon que la suba de los precios, en especial de los alimentos, viene moderándose, incluso contra las previsiones de los propios funcionarios del equipo de Sergio Massa.

La consultora Eco Go acaba de sacar un reporte semanal afirmando que la inflación de la segunda semana de junio fue del 0,7%, que se compara con el 1,3% que había subido en la segunda semana de mayo.

Con esta medición, la compañía dirigida por Marina Dal Poggetto rebajó la estimación de inflación para este mes. Ahora calcula que el IPC estará en el 7% en junio, medio punto por debajo de la previsión de la semana previa.

"La poca volatilidad que mostraron carnes, frutas y verduras, contribuyó en este sentido y junto con los contados aumentos que se registraron en regulados, traccionaron el indicador a la baja", apuntó Eco Go en su último reporte.

Los funcionarios del equipo económico entienden que la actual dinámica podría mostrar un enfriamiento aunque más no sea temporario.

“El Relevamiento de Precios de los Alimentos de LCG de mayo dejó un arrastre de 3% en alimentos para junio”, dijo la economista Melisa Sala, de LCG. “Pero los datos de la primera semana fueron ‘alentadores’ con una suba de apenas 0,6% semanal y dos semanas al hilo con solo el 16% de los productos relevados registrando aumentos”, agregó.

La especialista afirmó que “las expectativas de inflación siguen sosteniendo registros de inflación muy altos. Ni los programas de controles de precios, ni una actividad empujando muy débilmente, ni salarios perdiendo poder adquisitivo ayudan a frenar la inercia y la remarcación precios que se dan en una economía cerrada”.

“La inflación parece estar consolidándose en registros que no se alejan sensiblemente de los dos dígitos mensuales. Más allá del dato puntual de un mes en particular, no creemos que vaya a observar un cambio de tendencia durante este año. Proyectamos una inflación en torno a 135% anual a diciembre, consistente con una suba promedio del 118% en todo el año. Sobre estos niveles, deberán correr los ajustes de precios relativos que todavía están desalineados”, cerró.

Desabastecimiento

La incipiente desaceleración de los precios se da en un marco de notorio desabastecimiento de mercadería, en rubros clave. Incluso en alimentos.

Cualquier consumidor atento, que haya ido en las últimas dos semanas a los supermercados y mayoristas, se habrá encontrado con fuertes aumentos en aceites y en un inocultable desabastecimiento de paquetes de azúcar.

Uno de los ejecutivos de más trayectoria en el mercado del consumo masivo, gerente en una compañía líder de la alimentación, lo resume de forma concreta: "La reposición de mercadería viene muy rara".

En los hechos, eso se plasma en que las empresas no reparten todo lo que le piden. Se guardan stock. "Hay un inevitable juego financiero de los stocks, sobre todo con los alimentos "secos", que son los que se pueden guardar en los galpones porque tienen un vencimiento largo", aclara.

Lo concreto es que a las grandes compañías no les conviene "tener demasiados pesos dando vueltas en la calle", como suele decirse en la jerga. Los empresarios prefieren retener la mercadería, vender lo justo y necesario para hacer frente a los costos y a no perder "market share", pero hoy es más importante el trabajo que hacen los gerentes financieros que los vendedores en las empresas.

Informe: iProfesional, agencias y Agensur.info