CASO CECILIA STRZYZOWSKI / HALLAN RESTOS ÓSEOS EN UN RÍO CERCA DEL BARRIO EMERENCIANO

Los buzos que realizaban rastrillajes encontraron huesos triturados en el fondo de un canal del río Tragadero, confirmaron fuentes judiciales

Con la ayuda de buzos, los investigadores hallaron restos óseos en el canal del

río Tragadero. (Captura de video)

Chaco - En medio de los rastrillajes realizados para dar con el cuerpo de Cecilia Strzyzowski, los investigadores encontraron huesos diseminados en el fondo del canal Quijano que serán analizados, mientras Emerenciano Sena se presentó ante los fiscales del caso para ampliar su indagatoria, pero no respondió preguntas.

Según confirmaron fuentes policiales y judiciales a la agencia Noticias Argentinas, los buzos tácticos que realizaban los rastrillajes en el canal Quijano encontraron los huesos triturados y ahora se esperarán los resultados de los mismos para ver si se tratan de restos de la joven desaparecida o no.

El operativo se llevó a cabo en el río Tragadero, en las afueras del denominado barrio Emerenciano, construido y administrado por la pareja de piqueteros oficialistas que ahora está acusada de homicidio junto con su hijo, César Sena, que era pareja de Cecilia. Los tres fiscales que llevan la investigación, Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velásquez, se movilizaron hasta el lugar para monitorear la acción.

Los funcionarios judiciales confirmaron la información pasadas las 15. “Consideramos que estamos teniendo resultados muy positivos”, dijo la fiscal Velázquez. Los datos sobre el lugar habrían sido aportados por uno de los detenidos, Gustavo Obregón, colaborador del clan Sena que está imputado como partícipe de homicidio. A diferencia de otros operativos de la causa, esta vez el acusado fue llevado al lugar por la policía para colaborar con la búsqueda.

Obregón es una persona de máxima confianza del clan piquetero, a tal punto que hacía de chófer de César Sena cuando este iba al colegio secundario (se recibió en diciembre pasado). Está casado con Fabiana González, empleada de Acuña que también fue detenida como partícipe del homicidio.

En tanto, este martes a la tarde, el fiscal Jorge Gómez confirmó que Emerenciano Sena, detenido en la causa, declaró por pedido de su defensor pero no respondió ninguna pregunta.

“Condena sin cuerpo”

Pocas horas antes, una de las fiscales que investiga la desaparición de Cecilia Strzyzowski en la provincia de Chaco, afirmó este martes que "sin cuerpo, puede haber condena por femicidio", mientras buzos tácticos realizan rastrillajes en un canal cercano al barrio de Emerenciano Sena y muy cerca del lugar en el que encontró una valija quemada, prendas de vestir y anillos que serían de la joven.

“Ya hay jurisprudencia a nivel nacional. Acá en el Chaco tuvimos el caso de Maira Benítez en el que hubo condena aunque nunca apareció el cuerpo”, comentó la fiscal Nelia Velázquez al referirse al cuerpo de la joven que sigue sin aparecer, y sostuvo: “puede haber condena por femicidio”.

Precisó además en diálogo con Cadena 3 que “no se descarta ninguna hipótesis”, y que están a la espera de varios resultados de los peritajes que se vienen haciendo de todo lo secuestrado hasta el momento.

Velázquez aseguró que una vez que cuenten con esos resultados llamarán a la madre de la joven desaparecida para que pueda reconocer los elementos.

Al ser consultada sobre la recompensa de $5 millones que ofrece el Gobierno nacional, respondió: “Es un paso más a fin de juntar información. Hay testigos de identidad reservada. Por eso también el ofrecimiento de recompensa, para dar fuerza a quien vio o tenga información real”.

Este martes, y según pudo saber Noticias Argentinas, se realizaban una serie de rastrillajes con buzos tácticos en el canal Quijano, donde los investigadores sospechan podrían haber arrojado el cuerpo de Cecilia.

"Hay indicios que permiten estimar que allí pudo ser arrojado el cuerpo de Cecilia. De hecho, es muy cerca de donde hallaron la ropa y la valija quemada, además de los anillos que serían de ella", precisó una fuente de la investigación a NA.

El canal Quijano está detrás del Polideportivo Santiago Maldonado del barrio de Emerenciano Sena en la ciudad de Resistencia.

Hipótesis de la querella

Por otro lado, en diálogo con Radio Continental, Juan Antonio Arregín, abogado de la madre de Cecilia, formuló una nueva hipótesis: sostiene que la asesina es Marcela Acuña, la mamá de César Sena, el principal acusado.

En ese sentido, Arregín explicó su hipótesis. “Para la Fiscalía, el asesino sería César. Para nosotros, sería Marcela. Hay algo que se llama en técnicas de investigación penal la autopsia informática. Se trata de obtener un perfil de la persona que estoy investigando a partir de observar perfiles en redes sociales. Resulta que los perfiles de Cecilia y de César en las redes dan cuenta de una pareja de jóvenes enamorados. De hecho, se habían casado. No estaban separados, siempre estuvieron juntos. No pudieron convivir porque Marcela no los dejaba”, indicó el letrado.

Al respecto, el abogado ahondó en el tema y hasta se animó a exponer el presunto móvil del crimen. “Este chico estaba bajo la influencia terrible de su madre. Hay que entender que para la pareja de los Sena él era el heredero de todo este monstruo que crearon y el motivo era sacarla del medio”, dijo.

Informe: NA, LN, agencias y Agensur.info