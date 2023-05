MUERE TINA TURNER, LA DESLUMBRANTE «REINA DEL ROCK ‘N’ ROLL»

Tenía 83 años y falleció en Zurich después de una larga enfermedad. La cantante fue un verdadero ícono del

rock, soul y rythm and blues

Tina Turner, "The Best"

Especiales - La legendaria cantante Tina Turner falleció este miércoles (24.05.2024) a los 83 años de edad cerca de Zúrich (Suiza), donde residía con su marido, según anunció su portavoz en un comunicado.

"Tina Turner, la 'Reina del rock 'n' roll', murió en paz hoy a la edad de 83 años después de una larga enfermedad en su casa en Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza", dice el comunicado. "Con profunda tristeza anunciamos la muerte de Tina Turner", añade su cuenta de Instagram, acompañando con una foto en blanco y negro de la cantante que, con su voz inconfundible, conquistó ocho premios Grammy.

"Con su música y su pasión sin límites por la vida, ella encantó a millones de fanáticos en el mundo e inspiró a las estrellas del futuro". "Hoy nos despedimos de una querida amiga que nos deja su mayor trabajo: su música", agrega el texto. "Tina, te vamos a extrañar mucho", señala.

La Casa Blanca lamentó la "enorme pérdida" para la cultura de Estados Unidos registrada con la muerte de la icónica cantante de rock, soul y R&B, Tina Turner.

"Es una noticia increíblemente triste. Tina Turner era un ícono, un ícono de la música", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, y agregó que ella personalmente era "una gran admiradora".

“La Reina del Rock ‘N’ Roll”

Nacida en Brownsville, Tennessee, en 1939, con el nombre de Anna-Mae Bullock, Turner superó una infancia turbulenta durante la cual fue criada en parte por su abuela para convertirse en una sensación musical.

Cuando tenía poco más de veinte años, saltó a la fama con su esposo con el dúo "Ike and Tina Turner Revue", pero detrás de su apariencia de éxito y felicidad conyugal, ella soportó abusos brutales durante todo el matrimonio, plagado de abusos físicos y emocionales, de los que habló en entrevistas en los últimos años.

"Quería que la gente dejara de pensar que Ike & Tina eran tan positivos, que éramos un gran equipo", explicó Turner en un documental.

Apodada la "Reina del Rock 'N' Roll", en la década de 1980 se reinventó como solista para convertirse en una de las artistas femeninas más exitosas de la historia. Su canción de regreso fue Private Dancer de 1984.

Las siguientes décadas regalaron al mundo éxitos instantáneamente reconocibles como "¿Qué tiene que ver el amor con eso?" y el himno "The Best".

Su "We Don't Need Another Hero" apareció en la banda sonora de "Mad Max Beyond Thunderdome", el thriller postapocalíptico de 1985 protagonizado por Mel Gibson.

Una década más tarde, se abrió camino a través de "Goldeneye", uniéndose a las filas selectas de artistas que han cantado en la franquicia de James Bond.

Se casó en 2013 con Erwin Bach, después de años de amistad y junto a quien pasó los últimos años de su vida en Suiza.

Dos de sus hijos murieron trágicamente: en 2018, su hijo Craig, de 59 años, se suicidó en su casa en Los Angeles.

Y en diciembre del año pasado, su hijo mayor, Ronnie, murió a la edad de 62 años por complicaciones causadas por un cáncer de colon.

A lo largo de su carrera, Turner ganó ocho premios Grammy de 25 nominaciones y tres premios Grammy de por vida, y su último concierto en un estadio fue en Sheffield, Inglaterra, en 2009.

Informe: EFE, AFP, DW y Agensur.info