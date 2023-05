«ESTE GOBIERNO ES INFINITAMENTE MEJOR QUE LO QUE HUBIERA SIDO OTRO DE MACRI, NO TENGO DUDAS»

Sin definiciones sobre candidaturas, Cristina Kirchner

habló en Plaza de Mayo y volvió a criticar a Macri y a

la Corte Suprema

Cristina Kirchner en Plaza de Mayo. (Foto/NA)

Nacionales - En un discurso que duró una hora, Cristina Kirchner habló ante una Plaza de Mayo colmada de militantes y dirigentes que estaban expectantes de que la Vicepresidenta brindara alguna definición electoral en medio de la incertidumbre que invade al Frente de Todos. Sin embargo, la exmandataria habló mayoritariamente del pasado, recordó en varios pasajes sus presidencias y la de Néstor Kirchner, utilizó frases ya en desuso y confrontó con Mauricio Macri, a quien mencionó con nombre y apellido luego de un largo tiempo.

En sus primeras palabras, ante una Plaza de Mayo colmada de manifestantes y bajo la lluvia, la exmandataria se refirió a los primeros pasos del gobierno de Néstor Kirchner. En este sentido, expresó: “Ese país que recibió aquel presidente patagónico con apenas el 22 por ciento de los votos era un país que venía de una gran crisis. Yo quiero que en estos tiempos que se habla tanto de que es necesario un estado pequeñito, quiero contarles que cuando él llegó después de la crisis del 2001, el estado era chiquitito y la deuda así de grande”.

"Cuando hoy escuchamos a discípulos de ese ministro [en referencia a Domingo Cavallo], quiero decirles que Kirchner, que era un simple abogado como yo, fuimos los que pagamos los depósitos a plazo fijo con el Boden 12. Fuimos los kukas los que pagamos", resaltó la exmandataria.

En otro pasaje expresó: "Dicen que mi segundo gobierno no fue tan bueno como el de Néstor [Kirchner] o el primero mío, es porque fue cuando más guita ganaron los trabajadores. No tengo dudas"

"Necesitamos poder articular algo distinto, no podemos seguir atados a una economía primarizada y a los precios internacionales, a que llueva o a que salga el sol. Necesitamos articular lo público y privado, una alianza para agregar valor e incorporar tecnología", continuó Fernández de Kirchner ante una multitud que entre pausa y pausa coreaba "Cristina Presidenta".

Luego dedicó parte de su discurso a la deuda con el Fondo Monetario Internacional contraída por el gobierno de Mauricio Macri, al afirmar que "el FMI le dio a Macri 57.000 millones de dólares para que gane las elecciones", tras lo cual destacó que "la Argentina volvió a crecer, pero el crecimiento se lo están llevando cuatro vivos".

Diferencias con Alberto Fernández

La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a diferenciarse de la gestión del presidente Alberto Fernández, aunque señaló que su gobierno es "infinitamente mejor de lo que hubiera sido otro de (Mauricio) Macri".

"Todos saben las diferencias que he tenido y que tengo. Dije que iba a haber crecimiento y había que cuidar que no se lo llevaran cuatro vivos y pasó que se lo están llevando cuatro vivos", subrayó al encabezar un acto en Plaza de Mayo ante una multitud que se acercó para escucharla a 20 años de la asunción presidencial de Néstor Kirchner.

La ex presidenta enfatizó: "Aún con diferencias, este gobierno es infinitamente mejor lo que hubiera sido otro de Macri, no tengo dudas".

El presidente Alberto Fernández no se encontraba en Plaza de Mayo durante el discurso de Cristina Kirchner. De hecho no había sido invitado, en medio de la fuerte tensión entre ambos.

La vicepresidenta señaló que cuando Kirchner llegó al poder hace 20 años el PBI del país era de 164.000 millones de dólares, cifra que se elevó a 647.000 millones de dólares cuando ella entregó el gobierno el 10 de diciembre del 2015.

Puntualizó que con Mauricio Macri, el PBI cayó a 447 mil millones de dólares al 10 de diciembre del 2019, es decir, 200 millones menos. Actualmente el PBI se recuperó hasta llegar a 633.000 millones, pero explicó que ese crecimiento no vino de la mano de una distribución del ingreso.

"El problema que tenemos es la distribución del ingreso. Y miren, créanme que para distribuirlo muchas veces hay que ponerle carita fea a los que tienen mucho. no se trata de confrontar. ¿O por qué se creen que en mi segundo gobierno pudimos llegar al 51%? o ¿por qué creen que me odian, me persiguen y me proscriben? Por eso: porque nunca fui de ellos ni lo voy a ser. Hagan lo que hagan, aunque me quieran matar, meter presa, nunca voy a ser de ellos. Yo soy del pueblo y de ahí no me muevo".

Críticas a la Corte

"Es necesaria finalmente la renovación de ese pacto democrático. Volver a darle al país un Poder Judicial que sea evaporado entre las tramoyas de una camarilla indigna para la historia argentina", apuntó.

"Créanme que aquella Corte a la que Néstor pidió que se le hiciera juicio político, al lado de este verdadero mamarracho indigno que tenemos hoy… Nunca se dijo de ningún miembro de la Corte las cosas que se saben y que nos enteramos todos los días. Por favor, no importa si es un jurista de una u otra orientación, pero los argentinos se merecen volver a tener una Corte que sea llamada como tal sin ponerse colorado. Por favor se los pido a todos los partidos políticos. Es la imagen del país también", agregó.

Su discurso estuvo plagado de referencias antiguas y en desuso. De hecho, tuvo que explicarle a los “jóvenes de 20 años”, como expresó, lo que fue la revista Billiken. Ni bien llegó al escenario, la Vicepresidenta se refirió al clima y le preguntó a los militantes si había frenado la lluvia, mientras el público le gritaba que por su presencia había mejorado el tiempo. “Dios”, respondió Fernández de Kirchner sosteniendo su rosario y agregó: “Y yo quería ser una figurita de Billiken”.

También utilizó un viejo refrán para cuestionar al gobierno de Cambiemos por la toma de deuda: “Hace pocos días conocimos un informe de un organismo constitucional respecto del préstamo del FMI y se hacen todos los otarios, como perro que volteó la olla, y después de la pasan hablando de democracia”.

Informe, iProfesional, NA, Infobae, agencias y Agensur.info