CONFIRMAN CONDENA CONTRA SERGIO URRIBARRI POR CORRUPCIÓN

La Cámara de Casación Penal rechazó los planteos de la

defensa y ratificó la sentencia a 8 años de prisión contra

el exgobernador

Sergio Urribarri

Entre Ríos - La Cámara de Casación Penal, en la causa "Sergio Urribarri y otros", rechazó este miércoles todos los planteos realizados por la defensa a la sentencia por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la Administración Pública. En consecuencia, confirmó la condena contra el exgobernador, su cuñado Juan Pablo Aguilera, el exministro Pedro Báez y las del resto de los acusados.

"Las penas impuestas a Urribarri y Baéz se encuentran correctamente fundadas y los agravios de las defensas no pueden prosperar", leyó la presidenta del tribunal, Marcela Davite. "No estamos ante actitudes individuales peligrosas para los bienes jurídicos, como la mayoría de los delitos que se condenan, sino frente a grupos estructurados de personas, que mediante la práctica de actividades contrarias al derecho emprendieron un negocio contra la administración pública de manera duradera, planeada y profesional y obtuvieron para sí grandes beneficios económicos", agregó.

Recordó también que Argentina ha firmado acuerdos internacionales de lucha contra la corrupción y que la jurisprudencia ha considerado a estos delitos imprescriptibles. "Cuando la corrupción toma los espacios de decisión política, ello tiene impacto directo en las políticas sociales, atenta contra el desarrollo integral de los pueblos y posterga el desarrollo económico, principalmente de los sectores menos favorecidos", continuó.

La Cámara de Casación, integrada por Marcela Davite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo, dio lectura a la resolución en la Causa Nº 1916/22 caratulada “URRIBARRI, Sergio Daniel; BAEZ, Pedro Ángel; TORTUL, Gustavo Javier; CESPEDES, Hugo Felix; AGUILERA, Juan Pablo; CARGNEL, Corina Elizabeth; MARSÓ, HUGO José María; CARUSO, Gerardo Daniel S/ PECULADO Y NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Legajo Nº 11.808) - URRIBARRI, Sergio Daniel; BAEZ, Pedro Angel; AGUILERA, Juan Pablo; CARGNEL, Corina Elizabeth; MONTAÑANA, Hugo F.; TAMAY, Gustavo R.; ALMADA, Luciana B.; GIACOPUZZI, Emiliano O.; ALMADA, Alejandro; SENA, Maximiliano s/negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la Administración Pública (Legajo N° 4385) y URRIBARRI, Sergio Daniel; BAEZ, Pedro Ángel; BUFFA, Germán Esteban sobre negocios incompatibles en el Ejercicio de la Función pública (Causa N° 6.399).

Por unanimidad, el tribunal resolvió no hacer lugar a los recursos de casación interpuestos por los defensores de Sergio Urribarri, Raúl Barrandeguy y José Pérez; de Pedro Báez, Ignacio Díaz y José Velázquez; de Juan Pablo Aguilera y Luciana Almada, Marcos Rodríguez Allende; de Emiliano Giacopuzzi y Corina Cargnel, Miguel Cullen; de Gustavo Tamay, Juan Antonio Méndez; de Gerardo Caruso, Emilio Fouces, y de Germán Buffa, José Raúl Velázquez.

Los planteos recursivos cuestionaban, por ejemplo, la prueba del disco rígido extraíble secuestrado el 1 de agosto de 2016 en un allanamiento realizado en un inmueble de calle Racedo, con el argumento de que no se cumplió con las procedimientos necesarios para dicho secuestro. Además consideraban arbitraria y contradictoria la sentencia, por lo cual pedían la nulidad de la condena.

De esa manera, las magistradas confirmaron la sentencia del 7 de abril de 2022, dictada por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por José María Chémez, Elvio Garzón y María Carolina Castagno al término de lo que mediáticamente se conoció como el "megajuicio".

Las condenas fueron a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para el exgobernador Sergio Urribarri; 6 años y medio para Pedro Báez; 6 años y medio para Aguilera; 3 años de ejecución condicional para Gustavo Tamay, Gerardo Caruso y Corina Cargnel; 2 años y medio para Luciana Almada; 2 años de ejecución condicional para Emiliano Giacopuzzi, y 1 año y 2 meses de ejecución condicional para Germán Buffa.

De los 13 imputados que llegaron al megajuicio, fueron absueltos cinco imputados: el exministro de Turismo, Hugo Marsó; los exfuncionarios de la Unidad Operativa Mercosur Hugo Céspedes -fallecido durante el proceso- y Gustavo Tórtul; Alejandro Almada y Maximiliano Sena.

La opinión de Urribarri

El exgobernador Sergio Urribarri se manifestó sobre el fallo de la Cámara de Casación Penal de Paraná que confirmó la condena en su contra. “Los términos en los que se expresó Casación demuestran que está en campaña electoral”, dijo.

“Las inéditas expresiones y las calificaciones de la resolución que escuchamos hoy son propias de un discurso político para generar impacto mediático. Nada tienen de jurídico”, afirmó Urrribarri.

“Tal como lo dije en un video que publiqué en mis redes sociales meses atrás, no esperábamos objetividad, imparcialidad e independencia de parte de la esposa del dirigente del PRO de Concepción del Uruguay, Juan Enrique Ruiz Orrico, ex funcionario del macrismo, candidato a intendente por ese partido y ladero de Frigerio; quien se dedica a agraviarme públicamente, que dice barbaridades sobre mí en los medios de comunicación, que ataca al kirchnerismo y que, incluso, ha opinado ofensivamente sobre este proceso judicial”, dijo el ex mandatario. “La jueza Bruzzo debería haberse excusado y dar un paso al costado, pero no lo hizo”, agregó.

“Claramente había una opinión formada, un prejuicio, respecto de mí y de esta causa desde mucho antes de que llegara a sus manos. Una total violación a las garantías constitucionales”, sostuvo Urribarri.

“El fallo que recibimos en primera instancia es absolutamente arbitrario, irracional e infundado. De hecho, la propia fiscal Yedro, en un acto de sincericidio, reconoció que no tenían pruebas ni testigos. La contundencia de esta admisión por parte de la Fiscalía echaba por tierra la acusación y hacía indiscutible el sobreseimiento”, concluyó.

Informe: Uno Entre Ríos