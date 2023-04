Schiaretti y Urtubey esperan sumar gobernadores y arman la tropa bonaerense

Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti

Por Javier Fuego Simondet

La conformación de una alternativa política nacional “alejada de la grieta”, como se la describe desde el campamento del gobernador cordobés, Juan Schiaretti, se subordina al calendario electoral de las distintas provincias y a un armado bonaerense en ciernes.

Juan Manuel Urtubey

se anotan para competir en internas y dirimir la

por ese espacio, que aún no tiene nombre ni imagen,

a la espera de lograr apoyo de los gobernadores peronistas (una vez que éstos resuelvan sus elecciones provinciales)

y de aglutinar dirigentes en la provincia de Buenos Aires. Ambas tareas están en marcha, aseguran fuentes de este espacio que sostienen, también, que aún hay tiempo para el lanzamiento pleno a la carrera electoral.

El mandatario provincial y el exgobernador de Salta

Para este grupo, el papel de los gobernadores es la apuesta central. Schiaretti es quien intenta aglutinarlos. “Esta construcción tiene dos andariveles. Uno es el armado logístico y político en los 24 distritos, que es lo que estamos haciendo. El otro andarivel es el que marca que abajo hay más de lo que se ve. Ahí está el grueso de los gobernadores y algunos se animan a tirar un centro, como [el gobernador de Entre Ríos, Gustavo] Bordet, y [el gobernador de Santa Fe, Omar] Perotti”, afirma una fuente al tanto del armado que tiene a Schiaretti y Urtubey como figuras centrales.

“Esto está regulado por los tiempos que cada uno tiene en su distrito. A diferencia de casos como Córdoba o San Luis, en el resto de las provincias el kirchnerismo puede hacer daño. Si todos desdoblan elecciones es porque no confían en que el Frente de Todos los ayude a ganar”, sostiene la misma fuente.

A fines de marzo, Schiaretti se mostró con Bordet y Perotti en Córdoba, en el encuentro de la Región Centro en la que el cordobés le pasó la presidencia pro témpore a Entre Ríos. Según pudo saber LA NACION, el gobernador entrerriano no está oficialmente sumado al espacio de Schiaretti, aunque comparte la mirada que busca alejarse de la grieta política. “El votante de la región centro busca un voto positivo que supere las antinomias y esté al lado de quienes producen y trabajan. Bordet está dispuesto a hacer todo el aporte necesario para generar el volumen político en una contienda electoral que sume a esas ideas”, indican cerca del mandatario de Entre Ríos.

“No la llamamos tercera vía. Es una construcción alejada de la grieta. La gran mayoría del pueblo argentino piensa en términos normales, alejado de los extremos”, asegura a LA NACION el diputado Carlos Gutiérrez (presidente del bloque Córdoba Federal), uno de los leales a Schiaretti.

Un dirigente bonaerense cercano a este espacio en formación no tiene dudas en que “Schiaretti está dispuesto a ir a fondo, con una alternativa de centro que contenga al peronismo no kirchnerista”, y cree que la alternativa crecerá “a partir del triunfo del schiarettismo en Córdoba [donde hay elecciones el 25 de junio]”. En 2019, el gobernador cordobés estuvo en el centro de las especulaciones como posible candidato presidencial por una “tercera vía”, pero continuó en su cargo provincial. Este año, no puede aspirar a la reelección porque se lo impide la Constitución cordobesa.

En cuanto a candidaturas, este espacio tiene a Schiaretti y a Urtubey lanzados a una interna por la postulación presidencial. “Los dos están caminando, haciendo trabajo de redes sociales y de posicionamiento por fuera del kirchnerismo y el macrismo. Urtubey está recorriendo el país. Hay gigantografías suyas en Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires, en Rosario, con la leyenda ‘Hagamos un país’. Se está en un proceso de tratar de acumular. Hay muchos que ahora no van a aparecer, pero hay conversaciones”, resume un hombre de confianza del exgobernador salteño. En esas charlas algunos cuentan, además de Bordet y Perotti, a Sergio Uñac, gobernador de San Juan.

La intención de Schiaretti, sin embargo, es poblar más las PASO presidenciales de este armado “antigrieta”. Distintas fuentes consultadas por LA NACION señalan que alienta que el diputado Florencio Randazzo participe de la interna por la candidatura principal, y no descarta que se sume el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, también impedido de buscar un nuevo mandato en su provincia. Cerca de Randazzo informan que no está detrás de una candidatura y que se concentra en aportar dirigentes bonaerenses al armado del cordobés.

“Córdoba es uno de los elementos de este espacio, y el otro es el conurbano. Sacar entre 8 y 10 puntos en el Gran Buenos Aires es fundamental. Randazzo es el más visible [de los dirigentes que están trabajando el territorio bonaerense], pero también están Diego Bossio y El Topo [Alejandro] Rodríguez con gente de [Roberto] Lavagna”. El 30 de marzo, Schiaretti se mostró con los equipos técnicos de Lavagna. El exministro de Economía y el mandatario cordobés tuvieron una reunión a fines de 2022. Lavagna, que fue candidato a presidente en 2019 por Consenso Federal con Urtubey como vice, no prevé candidatearse.

También la diputada Graciela Camaño trabaja en el armado bonaerense de esta alternativa. Su partido, Tercera Posición, coopera con la precandidatura de Urtubey.

© La Nación