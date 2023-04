MUNDIAL SUB 20 / FIFA LLEGA AL PAÍS PARA INSPECCIONAR OCHO SEDES

La delegación del máximo organismo arribará a mitad

El estadio Padre Martearena, de Salta, será uno de los ocho que inspeccionará la

FIFA, con miras al Mundial Sub 20 que comenzará en mayo próximo.

Deportes - El proceso avanza más lento de lo que las ansiedades quisieran, pero avanza a paso firme. El Mundial Sub 20 comenzará en 40 días en Argentina, por más que FIFA todavía no haya publicado el esperado boletín oficial confirmando que la sede que era de Indonesia se trasladará a Sudamérica. Primero habrá que cumplir con todos los procedimientos burocráticos que el torneo exige. A mitad de esta semana arribará al país una comitiva del organismo que nuclea al fútbol para llevar a cabo una inspección técnica en cada una de las ocho sedes propuestas.

A esta hora, el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata será una especie de epicentro de los partidos más importantes si no existe un cambio de planes. Al menos, en la cabeza de las autoridades corre la idea que albergue el encuentro inaugural y la final, algo que ya ocurrió con el estadio de Vélez en el Mundial 2001.

Pero todavía faltan algunos pasos. Primero los funcionarios FIFA tiene previsto, por ejemplo, inspeccionar el Estadio del Bicentenario de San Juan el próximo jueves y el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza el viernes. También pasarán por esas horas por el Estadio Único Madres de Ciudades de Santiago del Estero, el Mario Alberto Kempes de Córdoba, el Estadio La Pedrera de San Luis, el Estadio Padre Martearena de Salta y el Estadio Centenario de Resistencia en Chaco.

Estos son los ocho estadios que finalmente quedaron sobre la mesa, más allá de que se barajó seriamente la chance de tener competencia en el Estadio Mas Monumental de River Plate o el José Amalfitani de Liniers. Todo hace indicar que no habrá actividad formal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un enfoque lógico teniendo en cuenta que para esa fecha la agenda estará repleta de fútbol nacional –de primera y ascenso– e internacional en la zona. El esquema de organización demandaba una mayor exigencia para ese enorme núcleo urbano. Tanto FIFA como AFA evaluaron las posibilidades, pero eligieron acercarse más al reglamento que pide tener los recintos libres desde 15 días antes del torneo y hasta 1 día después.

Es cierto que en Mendoza, Santiago del Estero, Córdoba y Chaco tienen afectados sus estadios eventualmente a partidos de Godoy Cruz, Central Córdoba, Talleres o Sarmiento, por citar algunos casos, pero hay que tener en cuenta que sería mucho más sencillo organizativamente trasladar los dos o tres partidos que disputarán estos equipos por el torneo local durante la disputa del Mundial Sub 20. Si se tiene en cuenta, son todos estados vinculados a lo estatal, que presentan una mayor flexibilidad a la hora de acomodar agendas que los de un club.

El pollice verso será propiedad de FIFA. El organismo será el encargado de subir o bajar el pulgar para desechar, a priori, dos sedes para pulir hasta seis el total de recintos que cobijarán la Copa del Mundo. Aunque nadie descarta que los intereses de cada una de las provincias propuestas jueguen su partido para intentar dejar una buena imagen y ser elegidos.

Las comitivas de este estilo que se encargan de verificar cuestiones técnicas de las sedes están lideradas habitualmente por un empleado de FIFA de alto rango y secundado por especialista en cada área para poder analizar al detalle cada aspecto fundamental. Algo está claro acá: un Mundial se organiza normalmente con dos años de anticipación, con un comité local preparado previamente para la situación que repasa periódicamente los aspectos. Acá deberán adelantar pasos y tener en cuenta el contexto de emergencia. Estos funcionarios que llegarán se encargarán de chequear, principalmente, tres aspectos: hotelería, centros de entrenamiento y la infraestructura completa de los estadios.

Todavía el hermetismo se mantiene en cada una de las patas involucradas. Prefieren guardar bajo siete llaves el proyecto que AFA le trasladó a la FIFA. Pero si todo se mantiene en los carriles normales, la selección argentina Sub 20 de Javier Mascherano abrirá el Mundial el sábado 20 de mayo ¿en La Plata? contra el rival que le toque en el sorteo. Aquellos optimistas que hablaban que la semana anterior se definiría todo y FIFA publicaría oficialmente el comunicado, ahora esperan tener ese papel en sus manos en el comienzo de la próxima semana tras esta inspección en las sedes.

Informe: Infobae