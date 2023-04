Dirigentes de la oposición dijeron que el ministro Aníbal Fernández “intenta chantajear al pueblo argentino con amenazas ”

- El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la presidenta del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich, —ambos precandidatos presidenciales— cruzaron al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, que aseguró que

"habrá sangre y muertos" si la oposición gana las elecciones.

"Ni sangre ni muertos. Están los que encienden el fuego. Y estamos los que lo apagamos. Violentos nunca más", escribió Rodríguez Larreta en su cuenta de Twitter.

Mientras que Bullrich, que fue ministra de Seguridad durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, sostuvo: "En nuestro gobierno tuvimos el índice de homicidios más bajo desde que se mide, ministro Fernández. Las calles ya están regadas de sangre y muerte, por si usted no se enteró. Háganse cargo".

El funcionario nacional sostuvo que las recetas que propone la oposición pueden realizarse con "un enorme nivel de represión" y agregó: "Lo que propone saldría únicamente por represión. Las calles regadas de sangre y muertos van a producir si tuvieran la posibilidad de ser Gobierno".

Además, Fernández cuestionó las propuestas del diputado de La Libertad Avanza y precandidato presidencial, Javier Milei, y las intenciones de referentes de Juntos por el Cambio (JxC), como Bullrich y Macri de negociar con el diputado.

Para Gerardo Morales, titular de la UCR y candidato a presidente de ese partido, las declaraciones del minsitro son “amenazas”. El jujeño sostuvo que “el pueblo argentino está harto de tener miedo, y no va a tolerar más ataques de los violentos. Les guste o no, estamos acá para dar vuelta la Argentina”.

Hernán Lombardi, diputado nacional del PRO y dirigente cercano a Bullrich y a Macri, sostuvo que Aníbal Fernández “intenta chantajear al pueblo argentino con amenazas. Quiere condicionar al cambio. No lo va a lograr”. Mientras que Eduardo Macchiavelli, secretario de Proyección Federal del Gobierno de la Ciudad y armador político larretista, consideró “lamentables” los dichos del ministro de Seguridad. “Si no se excusan por el pasado, intentan meter miedo a los argentinos para su futuro. Estas amenazas no hacen más que atentar contra nuestra democracia. No lo vamos a permitir, este año se les termina”, lo cruzó Macchiavelli.

Otros de los que disparó contra Fernández fue el diputado y precandidato a gobernador bonaerense, Diego Santili: "¿Hay que avisarle al Ministro de Seguridad que las calles están regadas de sangre y muertos?".

Y agregó: "Aníbal Fernández siendo Aníbal Fernández: patoterismo, ignorancia y lavado de manos. Más kirchnerista no se consigue". Por su parte, Cristian Ritondo, presidente del Bloque PRO en Diputados, se preguntó si la declaración ministro fue una amenaza.

Por su parte, el senador radical y candidato a gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, recordó que Aníbal Fernández “fue capaz de decir que la inseguridad era una sensación”. Y agregó, en una publicación en su cuenta oficial de Twitter: “No me extraña que un negador compulsivo esconda el mayor logro de su gestión: llenar las calles de sangre y muerte”.

