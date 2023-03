SALTA / «NO QUEREMOS LA INJERENCIA DEL OFICIALISMO EN JUNTOS POR EL CAMBIO»

El PRO presentará candidatos propios en las elecciones

salteñas, tras el acuerdo de la UCR con un partido afín

al gobierno de Gustavo Sáenz

Inés Liendo (PRO) y Miguel Nanni (UCR)

Salta - “Sin dudas, esta es una maniobra del gobierno de Gustavo Sáenz para romper el único frente opositor en Salta”, aseguraron dirigentes del PRO luego de que el presidente de la UCR salteña, el diputado nacional Miguel Nanni, acordara con el oficialista Matías Posadas, del Frente Plural, una alianza para las próximas elecciones provinciales del 14 de mayo.

Los dirigentes del PRO Salta emitieron un comunicado en el que expresaron que "decidimos ser fieles a nuestras convicciones y no firmar el acta de constitución del frente" agregando que están "convencidos de que tanto la unidad como la ampliación tienen que servir para llegar a ser gobierno y transformar la provincia de verdad".

En ese documento, el partido macrista salteño señaló que "a pesar del enorme esfuerzo que venimos haciendo desde el partido por mantener la unidad de Juntos por el Cambio en la provincia, finalmente el PRO tendrá lista propia en las elecciones provinciales".

La referencia obvia, está relacionada con la conformación de un acuerdo entre la UCR, comandada por Nanni, y Posadas al que el PRO cuestionó con dureza porque el radicalismo por esta decisión “inconsulta” que, según dijeron, “va contra el espíritu de Juntos por el Cambio en su carta fundacional”.

El rechazo de la dirigencia del PRO tiene que ver con que Matías Posadas, referente del Frente Plural, fue funcionario del gobierno de Gustavo Sáenz en la provincia y es actual presidente del Consejo Económico y Social, que asumió en ese cargo hacia fines del año pasado, cuando lo dejó vacante la actual secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón.

Además, recordaron que Posadas también había actuado como funcionario del gobierno de Juan Manuel Urtubey, cercano al kirchnerismo.

La diputada nacional por Salta, Virginia Cornejo (PRO), dijo que “la UCR no es nuestro enemiga, pero no aceptaremos al Frente Plural”, y agregó que "el PRO no lo acepta, no queremos la injerencia del oficialismo en nuestro frente. Un partido que juega dentro de lo que es la gestión de Gobierno no puede integrar nuestro frente que, sin dudas, está construido como opositor al Gobierno de Salta".

Cuestionamientos dentro de la UCR

Precisamente por este hecho, hace varios años, Posadas había sido expulsado de las filas del radicalismo salteño, al que estaba afiliado, junto con otro grupo de radicales que trabajaron durante varios años para el gobierno de Urtubey y ahora para la administración Sáenz. De allí que Posadas y esos dirigentes, fundaron el Frente Plural que hoy es el motivo de la discordia en Juntos por el Cambio.

De todos modos, Miguel Nanni, actual presidente de la UCR Salta, salió a convalidar el acuerdo con Posadas, lo que provocó el alejamiento definitivo del PRO.

También en las filas del radicalismo provincial hubo severos cuestionamientos a Nanni, sobre todo desde el Comité Capital, cuyo presidente, Rubén Emilio Correa, criticó la actitud del diputado nacional a quién responsabilizó por no llamar a elecciones internas partidarias cuando está a punto de vencerse el mandato de las actuales autoridades.

En una asamblea de afiliados que se llevó a cabo este jueves a la noche, se planteó que los mandatos del Comité Provincia vencieron el 14 de marzo y corresponde su normalización, aseguraron en ese foro, porque se correría el riesgo de dejar acéfalo al partido lo que podría provocar la intervención nacional.

Finalmente, de mantenerse esta situación, la UCR presentaría la candidatura a Gobernador Miguel Nanni, con Posadas como vice, mientras que en el PRO todo indicaría que la candidata sería Inés Liendo.

Desde el PRO comunicaron, además, que impugnarán el uso del nombre Juntos por el Cambio en las próximas elecciones.

