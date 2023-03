«LOS NARCOS HAN GANADO» RECONOCE ANÍBAL FERNÁNDEZ TRAS LAS GRAVES AMENAZAS A LIONEL MESSI

El ministro de Seguridad dijo que “hace 20 años que

estamos en esta situación”. El intendente rosarino le pidió

al Presidente “que venga a Rosario”

Algunos de los impactos de bala en el frente del supermercado de la familia de

Antonella Rocuzzo, esposa de Lionel Messi. (Foto/La Nación)

Santa Fe - El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dio su lectura acerca de la presencia del narcotráfico en Rosario, tras anoticiarse este jueves sobre el tiroteo al supermercado de la familia de Antonella Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi. Con una cruda frase, el funcionario se sinceró y dijo que "los narcos han ganado", aunque destacó los esfuerzos de su cartera para hacer frente al clivaje que azota a la ciudad santafesina.

"Si yo le digo que hace veinte años que están en esta situación, ¿ustedes creen que no han ganado? Han ganado. Ahora hay que revertirla. ¿Nosotros estamos dispuestos a revertirla?, sí", dijo Fernández en una rueda con periodistas en la puerta del Ministerio de Seguridad.

Y añadió: "con todo nuestro personal de las cuatro fuerzas, que son más de 3500 efectivos, e invirtiendo dinero nacional para tratar de revertir esa situación. Es porque estamos convencidos de que es el camino. Los resultados los tenemos 277 detenidos en el 2022, no es una casualidad".

Por su parte, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, se pronunció públicamente y manifestó su enojo con las autoridades nacionales y provinciales por la falta de apoyo en materia de seguridad.

"¿A cuánto está el presidente de acá? ¿A media hora? Vengan acá. Yo no manejo las fuerzas de seguridad, y cuando pedí no me dejaron, entonces los que tienen la responsabilidad que vengan acá", lanzó el intendente en diálogo con la prensa y acusando una ausencia y falta de ayuda de parte de las autoridades para combatir el narcotráfico.

El papel con la amenaza a Lionel Messi, dejado por los narcos luego de tirotear

el frente del supermercado de la familia de su esposa. (Foto/La Nación)

"¿Dónde están los que nos tienen que cuidar?", cuestionó el funcionario y enfatizó: "Yo no tengo armas, a mí no me van a correr con esto". Sus dichos hacen referencia al mensaje que acompañó la balacera a la tienda, en el cual el intendente fue acusado de estar involucrado en hechos delictivos: "Javkin es narco, no te va a cuidar".

Asimismo, explicó: "Es muy fácil para cualquier banda generar este hecho. Estamos a 40 metros de una avenida, no necesitan una autorización de un juez para perseguir una moto".

"¿Qué es lo que evita que esto se produzca? La falta de impunidad", agregó en esta misma línea e hizo referencia a la falta de persecución y detención de los delincuentes.

"Yo dudo de todo y hablo de todos los que nos tienen que cuidarnos, los que tienen armas para cuidarnos, la persona que tiene potestad para investigar delitos. Quiero que me demuestren quién fue", insistió Javkin.

Por otra parte, el intendente confirmó que, minutos antes de acercarse al supermercado de la familia Roccuzzo, estuvo en contacto con el gobernador de la provincia, Omar Perotti, y el ministro de Seguridad.

"En el mundo se habla de la situación de Rosario y de la persona más famosa que tiene la provincia, es muy alevoso", resaltó.

Mensaje y ataque mafioso

Un supermercado que pertenece a la familia paterna de Antonela Roccuzzo, la esposa de Messi, fue baleado esta madrugada en la ciudad de Rosario por dos hombres que se movilizaban en una moto. Los sospechosos dejaron además una nota intimidatoria para el capitán de la selección argentina y en la que mencionaban también al intendente Javkin.

El hecho ocurrió minutos antes de las 3 de esta madrugada en el local llamado “Único”, ubicado al 2500 de la calle Lavalle, donde se efectuaron al menos 14 disparos y se halló el mensaje que dice: “Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar”.

Informe: EC, Perfil.com, LN y Agensur.info