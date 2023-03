Acordes en su memoria

Recordando a Raúl García Zárate

Por Renato Salas Peña (*)

Cuando aun no se me permitía el ingreso en la casa paterna de la que mañana más tarde sería mi esposa, y solo me quedaba atisbar desde la rendija de la puerta a su interior, una tarde de esas, de domingo de resaca moribunda se escapó por el aire ese endemoniado arpegio que a la vez puntea como chaira y marca el corazón con sus bajos en oleadas de bordón.

En esa alucinada tarde gris reconocí, según yo, ese disco 33 que me acompañaba desde mis primeras incursiones a la Universidad San Marcos, solo que en esa tarde mi realismo mágico complotó a favor de mí, y ante mi sorpresa que devenía casi en llanto de fan enamorado, Deanee, la que mañana más tarde sería mi esposa, abrió un poco esa puerta aun misteriosa y descubrió al hombre que supo extirpar de nosotros el complejo de entendernos, y principalmente, amarnos por lo que somos: ese mestizaje tan enrevesado y millonario que hoy nos acoge envueltos de una decaída identidad.

No era el disco, era el mejor guitarrista de música andina de mi país, sí, el que ha tocado por casi todo el planeta Tierra, el que ha recibido tantas condecoraciones que ya hasta perdió la cuenta, el jubilado del Poder Judicial que nunca hace justicia, el Amauta que no llegaba a cobrar más de 1500 soles mensuales, él era el que estaba tocando en la sala de la casa y yo envuelto de amor, decidí que de todas maneras me casaba, pero que previo a eso me lo presentaba y dejaba que estrechara esa mano que hasta ese momento yo creía que era producto de la ilusión sonora del vinilo.

El maestro Raúl García Zárate nació en Huamanga- Rincón de los Muertos- Ayacucho y nos acompañó en este trajinado kay pacha 85 años, de los cuales, todos, los dedicó a la guitarra, porque el maestro ya vino a este mundo tocando, y es por esto que solo bastó ese concierto privado a su padre a los 12 años para que iniciara su carrera que lo llevó por España, Alemania, Francia, Argentina, Venezuela, Colombia, Japón, China, México, Cuba, EEUU y un etcétera geográfico bastante largo. Asimismo, y porque se lo merecía, fue considerado Patrimonio Cultural vivo de nuestro país y se le dio la Orden del Sol a causa de todo su trabajo discográfico y de investigación musical (más de 25 discos). Su carrera musical la inició al lado de su hermano Neri en el año 1966 cuando graba Más música de Ayacucho, carrera que llevará en paralelo a su faceta de concertista, a la cual se dedicará de lleno tras la muerte de Neri en 1980.

Arguedas dijo que “el maestro Raúl García Zárate es el ejemplo más cabal de la guitarra señorial que fusiona todos los estratos sociales” y yo, con mi más mínimo conocimiento lo reafirmo, el escuchar al maestro cuando tendría 14 o 15 años, aun en una Lima absurdamente racista, en una casa donde lo andino era lo más cordilleresco y lejano, para mí resultó un encuentro de dos mundos, que hasta ese momento no lograba captar bien. La guitarra de Raúl García Zárate me hizo entender, con ternura hay veces, con fuerza andina otras, que el Perú es el Perú y no mi Lima desgastada y gris que va sucumbiendo a nuevas bandas sonoras, a nuevas maneras de entender nuestra peruanidad.

El maestro Raúl García Zárate ha dejado el kay pacha para asistir a su cita en el uku pacha, el mejor guitarrista del Perú vuela envuelto de guitarras, solo nos quedan acordes en su memoria.

Raúl García Zárate junto al autor de esta nota.

(Ciudad de Palomino)

(*) Lima-Perú 1971 - Docente universitario, Licenciado en Educación con especialidad en Lengua y Literatura, asimismo llevó una Maestría en Docencia a Nivel Superior y Gestión Educativa y actualmente un Doctorado en Humanidades.

