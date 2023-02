DAN A CONOCER EL VEREDICTO POR EL ASESINATO DE LUCIO DUPUY

A último momento, el Tribunal informó que una hora

después se conocerá la sentencia contra las acusadas

Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez

Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez, acusadas por el asesinato del

pequeño Lucio Dupuy.



La Pampa

- Este jueves, al mediodía, se dará a conocer el

veredicto del juicio por el crimen de Lucio Dupuy:

el menor de cinco años que murió por una fuerte golpiza de su madre,

Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez.

Se definirá, de este modo, la autoría y responsabilidad penal de las acusadas, donde podrían recibir la pena máxima de prisión perpetua. Sin embargo, el Tribunal informó un cambio inesperado en la causa.

A partir de las 12 horas, los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora definirán el grado de culpabilidad de las imputadas. Ambas están siendo juzgadas por los delitos de "homicidio agravado con ensañamiento y alevosía" y "abuso sexual gravemente ultrajante", entre una extensa acusación postulada por el Ministerio Público Fiscal (MPF).

No obstante, a diferencia de lo esperado, este jueves 2 de febrero también se conocerá la sentencia definitiva una hora más tarde. De coincidir con los argumentos de la fiscalía, el Tribunal podría condenarlas a la pena máxima. Por una disposición local, se esperaba que la condena se defina en una audiencia 15 días posterior, pero al final ambos dictámenes se revelarán el mismo día.

Las acusaciones

Magdalena Espósito Valenti

Se la imputa por los delitos de "abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por la ascendiente (progenitora), con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía".

Abigail Páez

Le corresponde una acusación por "abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por la guardadora, con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ensañamiento y alevosía".

La reconstrucción

Frente a la casa donde vivía Lucio con su madre y la novia de ella sobre la calle Allan Kardec hay una vivienda que cuenta con un sistema de vigilancia que almacenaba imágenes. Durante el juicio, se pudo trazar una línea de tiempo del hecho.

Ese día, la madre de Lucio salió al mediodía de su casa con su hijo, rumbo al jardín. Cinco horas más tardes, Magdalena volvió de buscar a Lucio en el jardín y a las 17.30 ingresó a la casa. Es la última vez que se vio al nene con vida. Dentro de la casa se encontraba Abigaíl Paéz

Durante las siguientes dos horas, nadie entró ni salió de la vivienda. Por la autopsia se supone que, en esos momentos, a Lucio le dieron una golpiza tan fuerte que, como mínimo, lo dejó agonizante.

A las 19.40, las dos mujeres salieron de la casa y se fueron en una moto. Lucio quedó solo. Abigaíl Paéz manejaba y la mamá el nene iba de acompañante. Se dirigieron al trabajo de Magdalena, en el hotel Mercure. "Yo cuando salí le di un beso a Lucio y le dije que Abigaíl me iba a llevar al trabajo y que ella volvía a cuidarlo", declaró ella.

Abigail dejó a Magdalena en su lugar de trabajo y luego pasó por la vivienda de su madre. Según el horario de la cámara de enfrente, regresó a las 20.40. Una hora después de haber salido. En su indagatoria reconoció que cuando llegó "Lucio se había mandado un moco y por eso le pegué unas patadas en la cola".

A las 21.26 Abigaíl salió con Lucio en brazos. A esa altura el nene estaba sin vida. Lo llevó al hospital y dijo que había sido víctima de un robo. Se fue a buscar a la madre del nene al trabajo y la llevó al hospital. Ahí les confirmaron que Lucio había muerto.

Cuando los médicos vieron los golpes que tenía Lucio en su cuerpo, de reciente y vieja data, hicieron la denuncia y, tanto la madre como su novia, quedaron detenidas.

La sentencia

De concretarse la acusación del Ministerio Público Fiscal, ambas recibirían la pena máxima de prisión perpetua. No obstante, los abogados defensores estiman reducir la condena para cada una de ellas, pese a que sus argumentos no coincidan con la autopsia y el informe policial. Por un lado, el defensor de la madre de pidió la por los delitos que se la acusa, argumentando que "en el lugar de los hechos, hubo una persona y no dos". "La única testigo fue Abigail", sostuvo. Mientras que la acusada, aseguró en el juicio que ella se despidió de su hijo cuando "él estaba con vida".

En tanto, Silvina Blanco Gómez, abogada de Páez, argumentó que "ninguna de las tres agravantes quedó probada", por lo que correspondería una condena por "homicidio preterintencional" o, en el mayor de los casos, "homicidio simple con dolo eventual", según su defensa. Para ella, la imputada admitió que golpeó al niño, "pero no tuvo intencionalidad".

Informe: EC, El Diario de La Pampa y Agensur.info