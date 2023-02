CASO BÁEZ SOSA / LA JUSTICIA DA A CONOCER EL VEREDICTO PARA LOS OCHO ACUSADOS DEL CRIMEN

Este lunes, a partir de las 13, el Tribunal Oral de Dolores

hará público el fallo relacionado con el asesinato del

joven Fernando

Los ocho acusados por el crimen del joven Fernando Báez Sosa.

Nacionales - El juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa llega a su fin este lunes, en el que el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores dará a conocer el veredicto para los ocho acusados.

Como ocurrió en los alegatos la jornada será transmitida en vivo. A partir de las 13, se podrá seguir por la cuenta de Youtube de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires (https://www.youtube.com/@scbaoficial).

Los padres de Fernando, Silvino Báez y Graciela Sosa, reiteraron que esperan «que la Justicia sea ejemplar» y que aplique una condena de prisión «perpetua para todos» los imputados.

Aún no está definido si el fallo va a ser condenatorio y si todos los imputados recibirían la misma calificación, pero hay una hipótesis.

Tanto el ministerio público fiscal (en representación del estado) como el particular damnificado (el equipo de Fernando Burlando, que representa a la familia de la víctima), solicitaron la condena de prisión perpetua para los ocho acusados, responsabilizando a todos de un delito enmarcado en un "homicidio doblemente agravado por su comisión por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas”. O sea, que fue premeditado, alevoso, con una víctima que no se podía defender, con un grupo atacante que se encontraba fuera de peligro a la hora de cometer el acto, y que se representó que podía matar al agredido.

En tanto, la defensa que encara Hugo Tomei, pidió la absolución en principio para sus ocho defendidos: Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23) y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23), quienes se encuentran alojados en la Unidad N° 6 de Dolores. El letrado adujo que hubo errores técnicos en el debate que así lo justifican. De no prosperar, también pidió que se tuviera que lo ocurrido se debería enmarcar en un homicidio en riña (2 a 6 años); si no, en un homicidio preterintencional (o sea que no hubo intención de matar; de 3 a 6 años) y, en todo caso, en un homicidio simple (de 8 a 25 años, sin agravantes).

En este sentido, cabe la subjetividad de los jueces y la objetividad que marca el Código Penal. Si ellos no están convencidos 100% que todos tuvieron la misma responsabilidad en el hecho, no habrá condenas a perpetua para los ocho imputados, incluso alguno podría salir libre al cumplir ya tres años en la cárcel. Quienes parecerían menos comprometidos son Lucas y Luciano Pertossi más Viollaz.

Respecto de lo que ocurrirá este lunes se dijeron varias cosas distintas: que podía estar sólo el veredicto -la declaración de culpabilidad o inocencia- y no las penas, por ejemplo, ya que la jueza se refirió, al cierre de los alegatos, a una «eventual» sentencia.

Esta palabra suscitó distintas interpretaciones, si la dijo porque las penas podían estar ese mismo día como no, o si simplemente la dijo para no adelantar la resolución del Tribunal. Los jueces se manejan con mucho hermetismo respecto de sus pasos. Lo más factible es que este lunes se conozcan tanto el veredicto como las condenas, y que días más tarde se den a conocer los fundamentos de la decisión, que serán seguramente muy extensos, a través de la página web de la Suprema Corte.

«Una vez que se emite el fallo las partes tienen 20 días para recurrir a Casación. Después de Casación (el caso) va a la Corte de la provincia y después a la Corte de Nación. Ya en los alegatos hicieron reserva para recurrir a Nación: (Fernando) Burlando en un momento nombró el artículo 14 de la ley 48″, detallaron fuentes oficiales.

Para este lunes, desde el Poder Judicial están evaluando la autorización del ingreso de una cámara de televisión que alimentaría a las señales que lo soliciten.

En términos de seguridad se dispuso un operativo que incluye la interrupción del tránsito peatonal y vehicular en distintas intersecciones de calles desde las 6 y se solicitó a la población que postergara trámites bancarios, judiciales y administrativos de ser posible.

Es probable que, además, se fortalezca el vallado que rodea al Palacio de Tribunales. Durante los alegatos toda la cuadra estuvo vallada, de esquina a esquina. El dispositivo fue fortalecido luego de la etapa probatoria, tras los incidentes de la última audiencia de esa parte del proceso, y para el lunes esto se acentuaría aún más.

