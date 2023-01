El diputado Mario Negri dijo que el oficialismo recurre a

esto porque “no ha podido echar mano a las soluciones

que necesita el país”

Mario Negri

Nacionales - Tras la primera reunión de la Comisión de Juicio Político, el jefe del bloque UCR en Diputados, Mario Negri, sostuvo que “este pedido de Juicio Político forma parte de una guerra del Gobierno contra la Constitución” y calificó las pruebas como “inconsistentes” y “lastimosas”. A su vez, aseguró que si el oficialismo consigue los números, ellos bajarán a discutir los temas.

En declaraciones a la prensa, Negri expresó: “Fue la primera reunión dentro de lo previsible. Nosotros resolvimos no venir a ser parte del espectáculo, sino la naturaleza de la seriedad de lo que ha comenzado hoy el Gobierno y el oficialismo que tiene el claro propósito disciplinario de mensaje, no solo a la Corte, sino a la justicia”.

“De 400 páginas que han presentado, lo que vamos viendo para discutir la admisibilidad, solo 85 hacen referencia a algunos hechos que para nosotros son absolutamente inconsistentes, no son viables del pedido de juicio político. A mi criterio debería ser rechazado in limine nada más, no obstante, cuando discutamos la admisibilidad vamos a ir a fondo”, planteó el radical.

Además, sostuvo que “lo que está en marcha acá es absolutamente endeble flojo”, y criticó que la Comisión de Juicio Político “estuvo 3 años cerrada, le faltaba la tela de araña”. “Está lleno de pedidos de juicio político, pero como eran a funcionarios del gobierno no la abrieron nunca”, denunció.

“Fue muy patético en este contexto que, en el medio de eso ocurra en la Argentina con 40 años de democracia y que por primera vez en un hecho inédito, un funcionario viaje a Naciones Unidas para hablar de que le han violado los derechos humanos a ellos que están en el gobierno, fueron por lana y salieron esquilado, porque le recomendaron que deben respetar la independencia de los poderes y de la justicia que es el propósito de instalar en un discurso de relato de que se naturalice de que no hay ley. Esto es una guerra contra la Constitución personificada en la Corte Suprema”, manifestó Negri.

Por otro lado, remarcó que desde el FdT “fundamentan la denuncia en un documento de gobernadores y del presidente de la Nación que dicen ellos que es la denuncia que ellos formularon, pero no aparecen firmando la denuncia yo no sé si es un acto de cobardía”, y subrayó que “es necesario que discutamos a ver si es pasible de mal desempeño lo que ellos refrendaron muchísimas veces en materia de coparticipación, en materia de derecho federal. Es de una inconsistencia manifiesta que tienen propósitos, obviamente, desgraciadamente como vive la Argentina que es deslegitimar, raspar la creencia en el Poder Judicial por parte de la sociedad”.

Negri también remarcó que “el oficialismo sabe que este pedido de juicio político está muy flojo de papeles, que no va avanzar, pero están montando un escenario para esconder las cosas que le preocupan. Hay que recordar que falta que se lean los fundamentos del fallo contra la vicepresidenta en el caso Vialidad en la que fue condenada; y falta que se pronuncie la Cámara de casación en el caso Hotesur”.

“Además, estamos con muchos inconvenientes, teléfono para el ministro de Economía con una inflación de 95 %, con falta de certeza e incertidumbre. Si creen que con esto van a generar un clima de previsibilidad en la Argentina lo que están haciendo es ayudando a que se hunda el barco”, advirtió el cordobés.

En suma, cuestionó: “Tenemos un fenomenal desgobierno con un gran deterioro institucional y encima habla al mundo de derechos humanos y convive con los que lo violan. Entonces el oficialismo busca que se naturalicen las cosas, porque la sociedad tiene mucha fatiga social y ya no espera nada de este Gobierno”.

“Ellos se creen que están en un juego, en una cancha de fútbol. Nosotros vamos a rechazar en las causas que no tienen ningún tipo de fundamento. Para nosotros este proceso debería haber sido rechazado in limine en los hechos que invocan para el mal desempeño que hay que analizar. No hay que contar lo que pasó en el 47 o en el 50, eso es parte del anecdotario es de viejo Vizcacha. Echan mano a la Comisión de Juicio Político cuando no han podido echar mano a las soluciones que necesita el país. Las pruebas son bastante lastimosas”, apuntó.

Y finalizó: “Si ellos juntan el número para tratar, nosotros bajaremos a discutir como siempre, pero el dueño del temario es el Gobierno, no lo consensuó con la oposición. A nosotros nos interesan otros temas como Ley de Alquileres, pero son ellos los responsables de poner en marcha el Congreso”.

Informe: Parlamentario.com y Agensur.info