CON MESSI Y ÁLVAREZ BRILLANTES, LA ARGENTINA PASA A LA FINAL TRAS GOLEAR A CROACIA 3-0

El capitán argentino abrió el marcador al convertir un penal

que los croatas le hicieron al delantero del City. Después,

el delirio con dos goles de Julián

Lionel Messi y Julián Álvarez tuvieron una noche brillante en el triunfo ante Croacia,

con un gol del capitán y dos del delantero del City. (Foto/AFP)

Deportes - El seleccionado argentino obtuvo este martes su pasaje a la final del Mundial de Qatar, tras golear a Croacia por 3 a 0 en una noche soñada en Lusail, con actuaciones estelares de sus delanteros Lionel Messi y Julián Álvarez.

El capitán argentino abrió el marcador de penal a los 34 minutos del primer tiempo y a los 24 del segundo, después de una maniobra memorable, asistió para el tercero a Julián, quien había ampliado diferencias antes del descanso con una espectacular acción individual.

En la noche que igualó al alemán Lothar Matthäus como el futbolista con más partidos en los Mundiales (25), Messi se constituyó además en el máximo goleador argentino de la competencia con 11, uno más que Gabriel Batistuta.

El astro rosarino alcanzó las cinco conquistas en esta edición e igualó a su compañero del París Saint-Germain Kylian Mbappé al tope de la tabla de anotadores. Junto con Álvarez, reúnen 9 de los 12 goles argentinos en Qatar 2022.

La Selección jugará el domingo próximo su sexta final mundialista con el ganador de la semifinal que Francia -defensor del título- y Marruecos animarán el miércoles desde las 16:00 en el estadio Al Bayt.

La gran definición será a las 12:00 en Lusail, donde este martes a la noche más de 80.000 seguidores "albicelestes", de todas las nacionalidades, deliraron con una eventual consagración.

Cómo fue el triunfo ante Croacia

Argentina sabía que el mediocampo croata tenía juego, velocidad y precisión. Que Modric no estaba solo y tanto Kovacic como Brozovic tomarían rápidamente el control. Y si bien la Selección no salió desesperado a cortar, se paró firme antes de tres cuartos. Aceleraban y parecían avasallar pero empezaron a rebotar. Literalmente, entre los volantes (¿cuántas recuperó Enzo Fernández?) y los centrales en un nivel superlativo, Croacia transformaba ese control en frustración porque no logró armar ni una sola jugada de gol.

Mientras chocaba con su falta de ideas, empezó a aparecer una dupla que hizo todo bien. Pero realmente todo bien. Julián Álvarez y Lionel Messi. El delantero del City generando el hastío de los defensores croatas al darse cuenta de que no iba a parar nunca de correrlos. Y el capitán, que en un momento preocupó a todos al elongar en el medio del campo, comenzó a jugar y a hacer jugar. Y entonces, la noche se convirtió en perfecta.

La asistencia riquelmeana, maradoneana o a quién quieran compararla de Enzo Fernández fue tal delicia futbolera que aunque a Julián no le hubieran hecho penal, sería igual para enmarcarla. Si Leo andaba un poco tocado, no se notó cuando metió semejante zurdazo alto con fuerza para el 1 a 0.

El gol rompió el partido. El control de Croacia pasó a dejar la paciencia inicial por un vértigo que sólo le daba más ineficacia. Con De Paul y Paredes cortando, con Molina pasando muy bien al ataque, los huecos inevitablemente iban a aparecer. Y aparecieron. Porque ese corte en el medio, el desvío justo de Messi para Julián que corrió. Corrió. Corrió. La bocha parecía viva, pero esa mezcla de intuición y suerte que hay que tener, la tuvo. Y luego de mil rebotes, resolvió la historia. 2 a 0.

Ni siquiera el entretiempo bastó para que Croacia resurgiera o mostrara algo diferente. Con Modric cansado y Brozovic lastimado, Argentina tenía listo el campo para no sufrir. Un encuentro entre Enzo Fernández y Messi que se fue cerca y la falta del tercer gol dejaba la sensación de que podía pasar lo de Australia o Países Bajos. Pero no pasó. Porque Argentina tiene un jugador que hace cosas que los demás no hacen. Porque sacó a pasear al enmascarado defensor croata que ahora quedó destinado a ser meme. Porque Messi armó la jugada del Mundial. Porque le dijo a Julián "tomá y hacelo". 3 a 0 y a cobrar.

Las formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Leandro Paredes, Julián Álvarez y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa; Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic; Andrej Kramaric, Mario Pasalic e Ivan Perisic. DT: Zlatko Dalic.

Informe: Télam, Olé y Agensur.info