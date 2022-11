La vicepresidenta Cristina Kirchner puso suspenso a

una posible candidatura suya para 2023 ante el pedido

de la militancia

Cristina Kirchner habla en el acto del Día de la Militancia realizado en la ciudad

de La Plata. (Foto/Télam)

Nacionales - La vicepresidenta Cristina Kirchner le puso suspenso este jueves a la posibilidad de candidatearse a una tercera presidencia en 2023, al responder al clamor popular de los casi 60.000 militantes que la acompañaron en La Plata durante el acto por el Día de la Militancia.

En un tramo de su mensaje, el público presente empezó a cantarle "Cristina Presidenta" en referencia a una posible postulación. "Todo en su medida y armoniosamente, como decía el General", respondió Cristina, estirando el manto de duda sobre su futuro político.

Recién les daría alguna esperanza cuando en el cierre dijo la frase: “Podemos volver a hacer una gran argentina porque ya la hicimos antes”. El público estalló y hubo fuegos artificiales.

Miles de personas trasladadas desde todo el Gran Buenos Aires para asistir al acto por el día de la militancia ingresaron para asistir al operativo clamor por la vicepresidenta sin pulseras ni identificaciones personales.

“Vamos Cristina no podemos perder, tenés que estar de vuelta. Esta es la JP que te saluda de cerca”, fue el himno de bienvenida. Había tanta gente en el estadio como nunca antes visto en un acto político en esta capital. Si bien no parecía tan amontonada, hubo gente que salía desmayada. El show estuvo armado para equiparar simbólicamente a Cristina con Diego Maradona. La imagen de uno y de otro se mezclaron en las imágenes de las pantallas del escenario (antes que salga la vicepresidenta) y en las camisetas de los presentadores.

Desde las 12 del mediodía los militantes que se acercaron al estadio situado en 532 entre 25 y 26 fueron sometidos a controles para evitar que ingresen con armas. Decenas de colectivos naranjas, estilo escolar, se estacionaron en un radio de diez cuadras en rededor del estadio. Los micros colmaron todos los accesos a esta capital: desde el distribuidor Pedro Benoit hasta el estadio en 532, una circunferencia de diez cuadras a la redonda. El caso más insólito fue de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien se movilizó con toda la militancia en tren. Más cerca de los accesos una bandera verde daba cuenta de uno de los principales aliados en la movilización: “Moyano conducción”.

Los gritos de apoyo a la Presidenta se oían a varias cuadras a la redonda. Los militantes movilizados desde Ituzaingó, Berazategui, Escobar, La Matanza comían en las afueras la vianda que se les dio por asistir al acto: dos sándwiches y un alfajor.

Se registró un fuerte operativo similar al desplegado con los grandes recitales de Rolling Stones y Coldplay. Camiones hidrantes. Perros entrenados. Personal de policía y grupo Halcón, bomberos y grupos anti explosivos custodiaban el lugar. Incluso había un doble vallado en las inmediaciones.

El discurso de Cristina

La titular del Senado hizo referencia al atentado en su contra ocurrido a principios de septiembre y ratificó sus críticas contra el comportamiento de la oposición y la investigación judicial: “El pasado 1 de septiembre se quebró aquel pacto democrático: el de respetar la vida. Nada más ni nada menos. Creo que esta sí es obligación de todas las fuerzas políticas volver a reconstruir ese acuerdo, separando al lenguaje del odio. Ningún partido político puede volver a aceptar esto. Sería retroceder a etapas pre democráticas”.

En su discurso, la ex mandataria reivindicó sus dos mandatos basándose en la recuperación que tuvo el salario real y su participación en el producto bruto. “Dicen que mi segundo mandato fue malo. Fue malo para los angurrientos, para los que nada les alcanza, pero el salario permitía llegar a fin de mes, ahorrar y vacacionar. No me vengan a decir que hace 70 años que estamos mal”, detalló.

También recordó el último acto que encabezó con Alberto Fernández en el 2020 en el mismo lugar: “Dije que no tenia dudas de que íbamos a crecer mucho pero que había que alinear precios, salarios y tarifa para que ese crecimiento no se lo llevaran cuatro vivos”.

Críticas a la Justicia

La vicepresidenta dijo que en el país hay jueces "sentados de por vida como una rémora monárquica en una sociedad democrática que deciden sobre la libertad y el patrimonio" de la gente y son "dispositivos de control de la voluntad popular", y advirtió que "donde no hay jueces puestos a dedo, presionables y eternos" el sistema "funciona".

En ese contexto, sostuvo además que "no es bueno para la democracia y el pueblo" que sean los magistrados los que "deciden sobre las políticas económicas del país".

"Hoy esta inflación que tenemos de 6,3%, cuando uno mira el desagregado uno ve que las telecomunicaciones miden 12 puntos, el doble, porque hay jueces que dijeron que el decreto que se firmó para que sea un servicio público y por lo tanto con precios regulados, no se debe aplicar", reseñó.

"Donde no hay jueces puestos a dedo, presionables y eternos en sus cargos, el sistema funciona", sostuvo y aseveró: "No es bueno para la democracia, para el pueblo, que sean jueces los que decidan sobre las políticas económicas de un país".

La presidenta del Senado alertó que "no crean que esto no obedece y no influye en la vida cotidiana de todos los argentinos, y ni qué hablar en todo lo que es violencia o lo que vemos de mujeres que van 20 veces a la justicia y después aparecen muertas y nadie se hace cargo de nada".

"Nadie se hace cargo de nada, total están ahí sentados de por vida como una rémora monárquica en una sociedad democrática", denunció.

Y seguidamente interpeló: "¿Cómo puede haber gente que decide sobre la libertad y el patrimonio de los argentinos y sus cargos sean eternos? ¿Qué tiene esto de democrático y contemporáneo? Nada".

"Son rémoras y dispositivos de control de la voluntad popular", clamó.

Informe: Ámbito.com, Infobae, LN, Télam y Agensur.info