«VAN A VOLVER LAS PIEDRAS, LOS MAFIOSOS YA ANUNCIARON QUE NOS PREPAREMOS»

Nacionales - El expresidente Mauricio Macri presentó su libro titulado "Para qué", que salió al mercado el pasado 18 de octubre, en la Rural. A la presentación estaban invitadas más de 1500 personalidades de la política, empresarios y deportistas, entre los asistentes estuvieron María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Gabriela Michetti, Patricia Bullrich, Jorge Macri, Miguel Ángel Pichetto, entre otros.

Junto a su exministro de Cultura Pablo Avelluto, quien compaginó el texto, repasó los principales capítulos de su vida personal y de su camino en la política que lo llevó a convertirse en presidente de 2015 a 2019. Además, en un guiño a los "halcones del PRO" y principales dirigentes de su espació se mostró contento al verlos "juntos".

En "Para qué" Macri adelantó cuál debería ser el rumbo de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones del 2023. Macri llegó al escenario acompañado de Juliana Awada y con un clásico de ACDC de fondo. El expresidente recibió una ovación de los presentes que no dejaron de grabar su llegada en ningún momento y lo alentaron al grito de "vamos Mauricio".

Macri atinó a tirarles un beso desde el escenario. Su libro se posicionó en poco tiempo en el primer lugar de los más vendidas en las librerías desde que salió al mercado. "Muchas gracias por acompañarme una vez más en un día especial, este libro tiene muchas connotaciones", expresó y agregó que "ojalá puedan tratar de leerlo, al igual que el anterior puse todo el corazón".

Además, se hizo eco de la victoria de Boca y aprovechó para chicanear a los presentes: "Hoy tengo que agradecerles a los hinchas de Racing que vinieron, debió ser una tarde muy difícil. Fue un canto a la esperanza lo que hicieron River e Independiente" de no "traicionar nuestros valores".

Avelluto le consultó a Macri cómo fue el proceso de comenzar a escribir el libro: "Fue un proceso dinámico. Empezás a pensar un montón de cosas y acomodarlas, y a entender por qué hiciste las cosas que hiciste. Esto tiene que ver con mucho de los que están acá y son parte del sueño, y poder transmitirlo, que termina en lo que muchos llaman 'bajada de línea'".

"Somos el cambio o no somos nada, no es un slogan y necesitamos estar convencidos de lo que hay que hacer. Las ideas equivocadas se han impregnado en un sector de la sociedad y no las defienden", expresó.

"Si tenés claro el para qué va a ayudar a que todo esto se acomode y podamos cambiar la historia. Cuando pensamos que somos el único país que tenía un digito de pobreza en el 83 y hoy vamos camino al 50", en referencia a la gestión actual de Alberto Fernández y aseguró que "vamos con algo nuevo".

La conversación entre Macri y su entonces ministro de Cultura quedó intercalado por observaciones y preguntas de personalidades del mundo. Entre ellos, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, y el exprimer ministro de Australia, Malcolm Turnbull. Además, también participaron amigos desde su infancia y su círculo íntimo en Boca.

El expresidente, que ocupó mucho de su relato en sus anécdotas como presidente de Boca, también recordó su secuestro, que es parte del comienzo de su libro. “Después de las primeras horas de la paliza para tirarme al ataúd en el lugar del secuestro, yo dije que si salía es como volver a nacer”, sostuvo, y remarcó: “Me di cuenta que si la vida es tan corta que es más importante ser que tener. Tenía que encontrar dónde estaba mi Para qué”.

Puntualmente, al ser consultado por quienes cuestionan sus definiciones de liderazgo y los paralelismos entre fútbol y política, Macri definió: “El liderazgo es general, no son distintos [en la política y en el deporte]. Hay una parte común, la responsabilidad y el impacto es distinto, pero lo que se espera de uno cuando le toca conducir es lo mismo. Yo aprendí, y Boca fue una gran escuela, que un líder debe poder generar un sueño que parezca utópico, pero que mágicamente miles o millones lo hagan propio y que crean que se puede realizar”.

“No existe el mago ni el salvador. Si un líder transformó es porque tuvo un buen equipo detrás. Lo más importante es ser justo, eso te transforma en un buen o mal líder”, esgrimió.

Elecciones 2023

Después de un video que incluyó testimonios de miembros de su gabinete y de dirigentes políticos que lo acompañaron durante su carrera, Macri destinó un mensaje a la cúpula del Pro. “Quiero aprovechar para incomodarlos un poco”, comenzó, y siguió: “Alguien nos convenció de que competir es malo, pero todos mejoramos cuando competimos, no es verdad que necesitamos vivir entre algodones”.

“Tienen la gran oportunidad de dar el ejemplo y poder competir con altura, con ideas, con valores, hablando de frente a la gente. Si lo hacemos de esa manera, nadie se va a sentir excluido de trabajar con aquel que le toque ganar”, aseguró Macri, mientras Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta lo observaban desde la platea. “Esta gente está dejando una bomba peor que la de 2015. La tarea que van a tener por delante es mortal, difícil”, enfatizó.

“La gente elegiría si quiere un cambio absoluto o un cambio con límites”, deslizó Macri, y remarcó: “Lo importante es si el cambio involucra el enorme compromiso de todos creo que eso puede hacer que nadie se sienta excluido de lo que viene”,

Macri insistió: “Van a volver las piedras, los mafiosos ya anunciaron que nos preparemos, que se han apropiado partes del país y que no quieren soltar sus privilegios. Si nosotros no logramos una sociedad sin privilegios y sin mafias, nadie va a invertir. Si nadie va a invertir, no va a haber empleo y de ahí no salimos nunca más. Tenemos que estar muy juntos”.

“La gente nos está empujando. Nosotros nos fuimos del gobierno y el 70% decía que Aerolíneas Argentinas tenía que ser estatal. Hoy eso está en menos del 40 y va a llegar al 0. Nos vamos a sacar de encima a Biro (Pablo, secretario General de APLA) y a sus comportamientos mafiosos y la plata que nos roba. Y vamos a estar llenos de aviones. Pero vamos a tener que dar la batalla. No puede haber este nivel de privilegios, es como el caso más emblemático Aerolíneas. 10.600 millones de dólares hasta fin de año va a ser el costo de haber estatizado Aerolíneas Argentinas. Tendríamos la mejor red de trenes del mundo. Eso serían miles de puestos de trabajo. ¿Entonces dónde mierda están las prioridades? A mí no me corren más, ningún progre nos puede correr. Ese discurso progre cínico no me lo banco más”, arengó Macri.

Y continuó: “Confieso que esos tipos me hacen calentar. Son tantos años de que nos corran con el Estado y los únicos que se salvaron con el Estado son ellos. Basta de robarle el futuro a la gente”.

El libro

"Uno nunca sabe en qué momento va a encontrar su verdadera vocación. Pero si hay algo que aprendí es a no aceptar lo dado y estar siempre abierto. Es como el amor, no se trata de una vibración que sólo se siente en el corazón. No hay que resignarse a vivir sin amor o a no encontrar la vocación. Están allí, esperándonos en algún lugar. Se trata de encontrarlos. Son nuestro para qué", señala la contratapa del libro del exmandatario.

Y agrega: "Este libro trata sobre ese misterioso camino hacia la felicidad. Es sobre mi vieja personas y lo que aprendí en él. Es el para qué de tantas cosas hechas y vividas y de tantas que aún quedan por hacer. Para qué ser el presidente de un club de fútbol, para qué cambiar una ciudad, y, sobre todo, para qué cambiar un país".

Qué dijo Macri en la presentación

"El populismo lo inventamos en la Argentina hace muchas décadas y capaz lo sacamos primero. Hoy el populismo es una amenaza global y tiene un relato potente. Nos ha hecho daño durante muchas décadas y los argentinos estamos despertando", afirmó.

"No sé por qué dijeron que le eché la culpa a la gente", en referencia a la conferencia de prensa que brindó al día siguiente de las PASO 2019 donde su rival electoral fue el actual presidente. "Todo cambia muy rápido, el 2023 no va a tener que ver nada con el 2015", en referencia al escenario electoral del próximo año.

"Los que somos dirigentes tenemos que lograr volver a compartir la complejidad de las cosas con la gente. Una de las razones por las que hemos fracasado es porque elegimos a los salvadores", sobre su espacio destacó que el "desafío va a ser enorme".

Y afirmó que "todo florecerá, pero hay que poner lo que hay que poner", enfatizó sobre la situación energética y alimentaria que se desencadenó a partir de la Guerra de Rusia-Ucrania.

