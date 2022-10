SALTA / CONVOCAN PARA EL 14 DE MAYO A ELECCIONES DE AUTORIDADES PROVINCIALES Y MUNICIPALES

El gobernador Gustavo Sáenz firmó el decreto 909

de convocatoria al proceso electoral en la provincia.

Todos los cargos

Gustavo Sáenz

Salta - El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, convocó a elecciones para definir cargos provinciales y municipales para el 14 de mayo de 2023, a través del sistema de boleta única electrónica que rige en el distrito. Tras conseguir la suspensión de las primarias a nivel provincial, el mandatario avanzó con el desdoblamiento de los comicios locales para despegarlos del calendario electoral nacional.

La convocatoria se concretó a través del decreto 909 del Poder Ejecutivo de Salta, con el objetivo de elegir por un período de cuatro años a quienes se desempeñarán en la Gobernación y Vicegobernación entre 2023 y 2027, además de representantes para las 30 bancas de la Cámara de Diputados provincial, 60 intendencias y concejalías. También se votará para renovar los escaños del Senado provincia que corresponden a los departamentos de Anta, Cerrillos, Iruya, La Candelaria, La Viña, Metán, Orán, Rivadavia, Rosario de la Frontera, San Martín y Santa Victoria.

La convocatoria a elecciones se realiza con una antelación mayor a los seis meses, para cumplir con el artículo 17 de la Ley 8.332, que establece este periodo de tiempo por la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia, que estableció el Poder Legislativo salteño por iniciativa de Sáenz a fines de agosto último.

El mandatario salteño había manifestado antes de que se iniciara el trámite legislativo para suspender las PASO que su decisión era convocar a las urnas en la provincia antes que las elecciones nacionales. "Las elecciones provinciales siempre han sido anticipadas por el sistema distinto que tenemos. Serán en abril o mayo, eso sí está definido", había afirmado.

La gestión de Gustavo Sáenz ya había comentado públicamente la tentativa por adelantar el calendario electoral, pero hasta este viernes no se había confirmado. Antes, siguieron el mismo camino Tucumán, que anunció el inicio de su cronograma electoral para junio de 2023 e hizo lo propio Río Negro, cuya gobernadora Arabela Carreras confirmó el desdoblamiento “para no quedar mezclados en una grieta que no nos representa”, aunque no precisó la fecha.

Cargos a elegir

Por un periodo de cuatro años: Gobernador y Vice de la Provincia.

Senadores Provinciales: Anta: Un (1) titular y uno (1) suplente; - Cerrillos: Un (1) titular y uno (1) suplente; - Iruya: Un (1) titular y uno (1) suplente; - La Candelaria: Un (1) titular y uno (1) suplente; - La Viña: Un (1) titular y uno (1) suplente; - Metán: Un (1) titular y uno (1) suplente; - Orán: Un (1) titular y uno (1) suplente; - Rivadavia; Un (1) titular y uno (1) suplente; - Rosario de la Frontera: Un (1) titular y uno (1) suplente; - San Martín: Un (1) titular y uno (1) suplente; - Santa Victoria: Un (1) titular y uno (1) suplente.

Diputados Provinciales: - Capital: Nueve (9) titulares y nueve (9) suplentes; - Cerrillos: Dos (2) titulares y dos (2) suplentes; - General Güemes: Dos (2) titulares y dos (2) suplentes; - Guachipas: Un (1) titular y uno (1) suplente; - La Caldera: Un (1) titular y uno (1) suplente; - La Candelaria: Un (1) titular y uno (1) suplente; - La Poma: Un (1) titular y uno (1) suplente; - La Viña: Un (1) titular y uno (1) suplente; - Los Andes: Un (1) titular y uno (1) suplente; - Molinos: Un (1) titular y uno (1) suplente; - Orán: Tres (3) titulares y tres (3) suplentes; - Rosario de Lerma: Dos (2) titulares y dos (2) suplentes; - San Carlos: Un (1) titular y uno (1) suplente; - San Martín: Tres (3) titulares y tres (3) suplentes; - Santa Victoria: Un (1) titular y uno (1) suplente.

Intendentes: Aguaray; Aguas Blancas; Angastaco; Animaná; Apolinario Saravia; Cachi; Cafayate; Campo Quijano; Campo Santo; Cerrillos; Colonia Santa Rosa; Coronel Moldes; Chicoana; El Bordo; El Carril; El Galpón; El Jardín; El Potrero; El Quebrachal; El Tala; Embarcación; General Ballivián; General Güemes; General E. Mosconi; General Pizarro; Guachipas; Hipólito Yrigoyen; Iruya; Isla de Cañas; Joaquín V. González; La Caldera; La Candelaria; La Merced; La Poma; La Viña; Las Lajitas; Los Toldos; Molinos; Nazareno; Payogasta; Pichanal; Profesor Salvador Mazza; Río Piedras; Rivadavia Banda Norte; Rivadavia Banda Sur; Rosario de la Frontera; Rosario de Lerma; Salta; San Antonio de los Cobres; San Carlos; San José de Metán; San Lorenzo; San Ramón de la Nueva Orán; Santa Victoria Este; Santa Victoria Oeste; Seclantás; Tartagal; Tolar Grande; Urundel y Vaqueros.

Concejales

Tres (3) concejales titulares y tres (3) suplentes, por un período de cuatro (4) años, en Aguas Blancas; Angastaco; Animaná; Coronel Moldes; El Jardín; El Potrero; El Tala; General Ballivián; General Pizarro; Guachipas; Iruya; Isla de Cañas; La Caldera; La Candelaria; La Poma; La Viña; Los Toldos; Molinos; Nazareno; Payogasta; Río Piedras; San Carlos; Seclantás; Tolar Grande y Urundel.

Cinco (5) concejales titulares y cinco (5) suplentes, por un período de cuatro (4) años, en los siguientes Municipios: Apolinario Saravia; Cachi; Campo Santo; Chicoana; El Bordo; El Galpón; Rivadavia Banda Sur; San Antonio de los Cobres; Santa Victoria Oeste y Vaqueros.

Siete (7) concejales titulares y siete (7) suplentes, de los cuales tres (3) tendrán mandato de cuatro (4) años y los cuatro (4) restantes de dos (2) años, en los siguientes Municipios: Aguaray; Cafayate; Campo Quijano; Colonia Santa Rosa; El Carril; El Quebrachal; Hipólito Yrigoyen; La Merced; Las Lajitas; Rivadavia Banda Norte; San Lorenzo y Santa Victoria Este.

Nueve (9) concejales titulares y nueve (9) suplentes, de los cuales cuatro (4) tendrán un mandato de cuatro (4) años y los cinco (5) restantes de dos (2) años, en: Cerrillos; Embarcación; General Güemes; General E. Mosconi; Joaquín V. González; Pichanal; Profesor Salvador Mazza; Rosario de la Frontera; Rosario de Lerma y San José de Metán.

Once (11) concejales titulares y once (11) suplentes, de los cuales cinco (5) tendrán un mandato de cuatro (4) años y los seis (6) restantes de dos (2) años, en el Municipio de Tartagal.

Doce (12) concejales titulares y doce (12) suplentes, de los cuales seis (6) tendrán un mandato de cuatro (4) años y los seis (6) restantes de dos (2) años, en el Municipio de San Ramón de la Nueva Orán.

Veintiún (21) concejales titulares y veintiún (21) suplentes, de los cuales diez (10) tendrán un mandato de cuatro (4) años y los once (11) restantes de dos (2) años, en el Municipio de Salta.

Informe: Agencias, Prensa Gobernación y Agensur.info