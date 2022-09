RUSIA LLAMA A UCRANIA A PONER FIN A LA GUERRA Y VOLVER A LA MESA DE NEGOCIACIONES

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo que

no negociará con Vladimir Putin que ya firmó la anexión

de cuatro regiones ucranianas

Volodimir Zelenski y Vladimir Putin

Mundo - El presidente ruso, Vladimir Putin, llamó este viernes a Ucrania a poner fin de inmediato a la guerra y volver a la mesa de negociaciones, pero advirtió de que la opción hecha por la repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y la regiones de Jersón y Zaporiyia de unirse a Rusia es "definitiva". "Los habitantes de Lugansk y Donetsk, Jersón y Zaporiyia se convierten en nuestros ciudadanos para siempre", afirmó Putin ante la élite política del país. "La gente votó por nuestro futuro común", agregó en referencia al resultado de los seudorreréndums organizados para justificar la anexión, contraria al derecho internacional.

"Llamamos al régimen de Kiev a cesar de inmediato el fuego, poner fin la acciones militares, a la guerra que desató el 2014 y volver la mesa de negociaciones", dijo Putin en un discurso previo a la firma de los tratados de esta ilegal anexión con cuatro regiones ucranianas en la sala San Jorge del Gran Palacio del Kremlin.

Putin clamó contra el "imperialismo" occidental. "Occidente está dispuesto a todo para preservar el sistema neocolonial que le permite parasitar y, en realidad, saquear el mundo entero", denunció el presidente ruso ante la élite política. "Quieren vernos como una colonia", aseguró. E incluso acusó a países "anglosajones" de estar detrás de los sabotajes a los gasoductos Nord Stream. "Las sanciones no son suficientes para los anglosajones, han pasado a un sabotaje increíble, pero esto es un hecho, habiendo organizado explosiones en los gasoductos internacionales de Nord Stream, que se extienden por el fondo del mar Báltico", dijo.

"El colapso de la hegemonía occidental que ha comenzado ya no tiene camino atrás", añadió. El presidente ruso insistió, no obstante, que su país "no aspira" a restaurar la Unión Soviética, a pesar de la ofensiva en Ucrania y la anexión de cuatro regiones ucranianas tras "referendos" denunciados por Kiev y los occidentales. "La URSS desapareció, el pasado no puede ser traído de vuelta. Y Rusia no tiene necesidad de eso hoy en día, no aspiramos a eso", declaró Putin antes de firmar junto a los representantes prorrusos de las regiones ucranianas bajo control ruso el protocolo de anexión.

Zelenski no negociará con Putin

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció este viernes que Ucrania iba a firmar una solicitud de adhesión acelerada a la OTAN y que no negociará con Rusia mientras Vladimir Putin esté en el poder, unos minutos después de que Moscú formalizara la anexión de cuatro regiones ucranianas.

"Adoptamos una medida decisiva al firmar la candidatura de Ucrania con vistas a una adhesión acelerada a la OTAN", dijo Zelenski en un video difundido en las redes sociales.

El presidente ucraniano aseguró, además, que no negociará con Rusia mientras Vladimir Putin esté en el poder, poco después de que el mandatario ruso pidiese a Ucrania cesar las hostilidades.

"Ucrania no negociará con Rusia mientras Putin sea el presidente de la Federación de Rusia. Negociaremos con el nuevo presidente", dijo Zelenski.

Putin firmó este viernes en el Kremlin la anexión de cuatro regiones de Ucrania controladas por su ejército: Lugansk y Donetsk en el este, y Jersón y Zaporiyia en el sur.

Informe: DW, AFP y EFE