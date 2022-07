Sergio Massa dijo que “recién entre viernes y sábado”

charlará con Alberto Fernández sobre futuros cambios

en el Gabinete

-

“No tuve ningún ofrecimiento y recién quedé en charlar con el Presidente sobre la agenda de trabajo entre viernes y sábado.

Por otra parte, vi que aparecieron supuestos proyectos de mi autoría que circulan alrededor de las medidas económicas y de las del BCRA. Que quede claro que venimos trabajando en línea con el BCRA y el Ministerio de Economía”, escribió el diputado en redes sociales.

Y agregó: “Cuando tenga algo que decir o el Gobierno decida anunciar algo, se hará por los carriles correspondientes”.

Las últimas 72 horas fueron frenéticas, según confiaron fuentes oficiales. Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa estuvieron en permanente comunicación. Lo último que falta definir es la gravitación y autonomía que reclama el titular de la Cámara baja. Eso, según explicaron fuentes oficiales, es central para intentar revitalizar a un Gobierno atrapado en una crisis interminable.

En principio, Massa se reuniría el sábado con Alberto Fernández, mientras el Presidente busca fortalecer su gestión en momentos en que la economía marca el presente y futuro de su Gobierno, mientras ya en el horizonte empiezan a asomar las elecciones de 2023.

La versión más fuerte lo ubica como ministro de Economía, en reemplazo de Silvina Batakis, quien aún no cumplió un mes en el cargo que tomó tras la salida de Martín Guzmán. La "griega" está en regreso de EEUU donde se reunió con los funcionarios del FMI por la situación de la deuda argentina y con inversores.

Fuentes massistas guardan silencio o aseguran que "no hay nada confirmado". Por eso fue llamativa una publicación de su esposa y titular de AySA, Malena Galmarini en redes sociales. "Atrapada por el insomnio me dispuse a ordenar la biblioteca audiovisual de mi teléfono... me topé con esta `perlita´. Todo vuelve, todo pasa, todo llega. Una remera que diga...", publicó Galmarini junto a un video de 2013, en el que se lo ve a Sergio Massa en plena campaña electoral.

"En un momento donde todos restan, viene a proponer una locura: sumar", supo expresar el líder del Frente Renovador al competir como candidato diputado nacional tras romper con el kirchnerismo.

A pesar de las negativas constantes, el tigrense se encargó de dejar en claro que para desembarcar en cualquier otra área de Gobierno, debe tener garantías de que contará con autonomía de decisión y de gestión. En más de una oportunidad se manifestó en favor de un cambio sustancial en el Gabinete, que trascendiese los nombres.

Por otra parte, el tuit de Galmarini también puede leerse como un anticipo de una eventual postulación del tigrense para competir en 2023 por la Presidencia.

De concretarse el aterrizaje de Massa en el Gabinete será una nueva etapa de oxigenación en el gobierno de Alberto Fernández. El primer cambio fuerte fue en septiembre de 2021, tras la derrota en las PASO. Este año se fueron, entre otros, Martín Guzmán y Matías Kulfas, dos hombres "albertistas" que tuvieron grandes fricciones con el kirchnerismo.

Pero no solo suena Massa. También se baraja para un cargo el nombre del gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. Mientras que Miguel Pesce no tendría garantizada su continuidad al frente del Banco Central.

Informe: Ámbito.com y LN