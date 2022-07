«NO SE EMPUJEN ENTRE USTEDES PORQUE LA SOCIEDAD VA A TERMINAR EN EL ABISMO»

El diputado Mario Negri advirtió que “un gobierno sin

confianza y con incertidumbre, además de ser débil, es

un gobierno que se pone al borde del precipicio”

Nacionales - Durante la sesión en Diputados, en el espacio dedicado a la crisis política, el jefe del bloque radical de la Cámara baja, Mario Negri, arrancó su discurso recordando que en ese mismo escenario “muchos se pararon a aplaudir el futuro del abismo de la Argentina en un momento de profunda crisis. Se aplaudía el default en este Parlamento y este lugar”.

“Esperemos que esos escenarios hoy no sean los que vivamos”, expresó, garantizando que “tengan la tranquilidad que nosotros no empujamos a nadie. En otros tiempos nos empujaron a nosotros. Pero podemos decirles fraternalmente: no se empujen entre ustedes, porque la sociedad argentina va a terminar en un abismo”.

El diputado radical advirtió que “las crisis no las controlan los dirigentes; cuando las crisis emprenden profundidad y cobran autonomía, nadie sabe cómo terminan… Pero nunca terminan bien. Se llevan puesto aun lo impensado. Y después vienen los arrepentimientos”.

“Antes que sea tarde, tienen que saber que la discusión no es si cambiaron un ministro o una persona”, señaló, apuntando que “el interrogante es si saben que venían mal, que van mal, y que íbamos a caer en el abismo por ese camino”.

“Es saber si el Gobierno cree que el déficit fiscal es una anécdota en la inflación; es saber si el Gobierno cree que el exceso de la emisión monetaria es un agregado para aumentar el consumo, pero que no se paga en ningún momento en el salario de los ciudadanos”, agregó. Y planteó: “Es saber si el Gobierno cree que en el mundo las equivocaciones son gratis”.

Negri remarcó que “vivimos un momento de extrema gravedad y no estoy exagerando. Estamos frente a un presidente débil, un Gobierno débil, pero que además en los últimos 30 días han triturado de una manera casi irresponsable, ineficaz, la confianza de las sociedades. Y han subido al máximo la incertidumbre”.

“Y todos sabemos que un gobierno sin confianza y con incertidumbre, además de ser débil, es un gobierno que se pone al borde del precipicio. No importa el color político que tenga. Lo digo desde la experiencia de lo que ha pasado en la Argentina”, garantizó.

Negri planteó que “soy de los que han dicho que veía al Gobierno en un tobogán en caída libre; de aquel ministro que hoy nos confirma que jugó a la política sin saberla y que nos dijo que había sarasa y en realidad se fue haciendo sarasa, irresponsablemente”.

“Pero con 70% de inflación; con 100% de una brecha que tiende a crecer; con 60 mil millones de aumento de la deuda en el último tiempo del Gobierno; con un 25% de aumento de la expansión monetaria, que se va a pagar rápidamente y que fue utilizada obviamente para resolver problemas fiscales, recuperar bonos que casi se le iban al piso, están demostrando que nos hemos quedado sin financiamiento, que la credibilidad se ha ido por el piso”.

El jefe del bloque radical advirtió que “además presenciamos una puja de Palacio”, y llamó a “recuperar confianza”, admitiendo que “les va a costar mucho, es como subir al Everest descalzos”.

Empero, aclaró que “pueden hacerlo, pero el camino que eligieron para aplaudir es un camino equivocado. Si no, van a terminar como aquella vez, con el presidente provisorio Rodríguez Saá aplaudiendo el default en una Argentina que se pagó por muchos años”.

“Las sociedades no se suicidan, pero las que lo llevan al borde del abismo son los que gobiernan”, enfatizó, agregando que “el casting de los funcionarios los hace la vicepresidenta, no el presidente. El presidente hace de jefe de Gabinete, y ustedes creen que esa es una lógica democrática de poder perverso”.

Sobre el final, Negri le pidió al oficialismo explicar si “la Argentina que ella cree que se recupera es la Argentina de Ensenada. Pero les tengo que decir que si esa es la Argentina que eligen, lo que va a haber es más inflación, más pobreza, y el próximo homenaje que le quieran hacer al General Perón ya no será con 19 millones de pobres peleando por el poder, será por una Argentina que se va a caer del mundo”.

Informe: Parlamentario.com