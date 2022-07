BID APRUEBA NUEVO CRÉDITO PARA SECTOR ENERGÉTICO ARGENTINO

La nueva línea es por 1.140 millones de dólares mientras

se espera el desembolso de un préstamo por 800 millones de dólares

de dólares

Alberto Fernández y el titular del BID, Mauricio Claver-Carone.

Economía - En medio de la polémica por la demora para desembolsar préstamos por u$s 800 millones, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una línea de crédito condicional por u$s 1140 millones para proyectos de inversión en el sector energético de Argentina.

La línea promueve la descarbonización del sector energético. "El Grupo BID continúa comprometido con apoyar la agenda de desarrollo de Argentina con proyectos que tienen impacto directo en el desarrollo", enfatizó la entidad que preside Mauricio Claver-Carone, quien cuestionó la confiabilidad del país este lunes en una columna del Wall Street Journal, en la antesala de que la ministra de Economía Silvina Batakis se reuniera con el FMI y el Tesoro de EE.UU.

Claver-Carone, designado por Donald Trump al frente del BID, traba el desembolso de dos créditos, uno por u$s 500 millones y otro por u$s 300 millones que el Gobierno y el FMI habían contemplado en el cronograma de financiamiento externo para este año. El titular del Banco, escribió en el WSJ que no puede dar el "visto bueno" a nuevos fondos para la Argentina, ya que, en su visión, debería preservar a la cartera de créditos del banco ante el riesgo de prestarle a un país con este historial y en este contexto.

Sobre la aprobación de la nueva línea para energía, en tanto, el Banco -ajeno en lo operativo a la propia interna entre Claver-Carone, la Casa Blanca y los países latinoamericanos que reclaman un cambio en la conducción- informó que se aprobó una primera operación de u$s 200 millones del BID, la cual contará con un aporte adicional de 100 millones de euros de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y otros 100 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

"Esta primera operación tiene como objetivo contribuir a la descarbonización del sector eléctrico al disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero y al desarrollo humano, a través de la ampliación y modernización de los sistemas de transporte de energía eléctrica", detalló el BID en un comunicado.

Las inversiones incluyen obras que permitirán el fortalecimiento y modernización de los sistemas de transmisión localizados en distintas provincias del país. Se priorizarán obras que permitan la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mediante el aumento de la capacidad para el trasporte de energía renovable, la reducción de pérdidas técnicas, y la eliminación de generación eléctrica a base de diésel.

El programa destinará fondos para reforestación de árboles y especies nativas, en áreas a ser acordadas con las autoridades forestales de cada provincia.

Como los nuevos créditos del BID, la línea incluye políticas de género y diversidad para el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, junto a un plan de acción con medidas específicas para las obras de transmisión con el objetivo de alcanzar una mayor participación de las mujeres en el sector (actualmente menor al 20%), y mitigar la violencia basada en género durante todas las etapas del proyecto.

El préstamo del BID de u$s 200 millones tiene un plazo de amortización de 25 años, un período de gracia de 5,5 años y medio, y una tasa de interés basada en SOFR.

