«QUE SE MEJORE Y QUE SIGA CUMPLIENDO LA CONDENA EN UNA CÁRCEL COMÚN»

El gobernador Gerardo Morales criticó a Alberto Fernández

por visitar y respaldar a Milagro Sala y dijo que «el

Presidente le falta el respeto al pueblo de Jujuy»

Gerardo Morales

Jujuy - En medio de la tensión por la internación de Milagro Sala y la visita sorpresiva de Alberto Fernández a la dirigente social con reclamos a la Corte por su situación judicial, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, inauguró hoy una escuela secundaria en el barrio Alto Comedero, antigua zona de influencia de la organización Tupac Amaru. Desde allí, el mandatario radical apuntó contra el Presidente por no haberlo visitado y lo consideró “una falta de respeto” hacia el pueblo de jujeño.

Además, le dedicó un mensaje directo a Sala: “Que se mejore [de salud], pero para que siga cumpliendo la condena que tiene en una cárcel común. Lamento mucho que no este el Presidente acompañándonos en este acto que es tan importante. Lo invité muchas veces a Jujuy para que hablemos de proyectos”, remató Morales.

Milagro Sala, jefa de la Tupac Amaru, está internada con una trombosis venosa profunda y recibió hoy la visita del Presidente, que dijo que la dirigente “es víctima de una persecución”. Sala está con prisión preventiva por el caso “Pibes Villeros”, en el que la justicia provincial la condenó como jefa de una asociación ilícita que estafó al Estado en la construcción de viviendas sociales entre 2011 y 2015.

“En cada rincón de Jujuy estamos interviniendo y trabajando”, comenzó Morales su discurso, y siguió: “Recién decía el intendente algo que también a mi me preocupa y me duele que es que haya estado el Presidente de la Nación acá a hacer una visita personal y que no me haya visitado, inclusive estaba esperando en mi despacho y comparto en que tendría que estar en este acto”.

“Para muchos que no conocen lo que tuvimos que hacer acá en Jujuy para poder lograr estos proyectos lo primero que tuvimos que hacer es poner orden democrático, reestablecer la paz, más de una década de violencia y corrupción liderado por personas que están presas y que tienen que seguir presas. En mi convicción humanística le deseo que recupere su salud la señora Milagro Sala que ha sido visitada Por el presidente. Que se mejore, pero para que siga cumpliendo la condena que tiene en una cárcel común. Lamentó mucho que no este el Presidente acompañándonos en este acto que es tan importante. Lo invité muchas veces a Jujuy para que hablemos de proyectos”, relató.

“Lamento lo que ha pasado y siempre obviamente el pueblo de Jujuy va a esperar con los brazos abiertos porque hay que superar estas situaciones”, siguió el mandatario y consideró: “El camino es el diálogo y no la grieta. Es la tolerancia, no esta falta de respeto, no ya a un gobernador sino a la provincia de Jujuy por parte del Presidente de la Nación. Espero que reflexione y nos visite y nos respete como pueblo. Somos un país federal y exigimos el respeto a toda la población de la proivincia de Jujuy más allá de las diferencias.

“Nosotros vamos a seguir por el camino del diálogo, de la tolerancia pero fundamentalmente por el camino de hacer”, cerró el gobernador, que además es el presidente de la UCR a nivel nacional.

Los cuestionamientos de Fernández

Después de visitar a Sala en la clínica donde está internada, el Presidente improvisó una conferencia de prensa con fuertes acusaciones a la Justicia. “Todo esto da cuenta de un sistema que se ha instaurado en torno a Milagro Sala de clara persecución” y reclamó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hace más de dos años tiene la causa de la sentencia para su análisis, que “se aboque al tema”. “Ninguna sociedad funciona bien sin un estado de derecho que funcione adecuadamente y donde no se respeten los derechos humanos”, advirtió.

En base a ese diagnóstico, Fernández hizo duros cuestionamientos al Poder Judicial. Dijo que “debe funcionar de otra manera” y pidió a los jueces jujeños que dejen de lado la teoría y las doctrinas “que se difundieron en los años del gobierno anterior y que definitivamente contradicen la esencia de la Justicia”.

“No estoy pidiendo por su inocencia, sino el juzgamiento respetando las leyes argentinas, que los juicios se hagan sin presiones políticas, sin intencionalidades persecutorias, solo con el debido proceso”, dijo el jefe del Estado.

Informe: LN