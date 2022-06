«LA VENTA DE ÓRGANOS ES UN MERCADO MÁS, ¿CUÁL ES EL PROBLEMA?»

Javier Milei dijo que “si yo quiero disponer de una parte

de mi cuerpo, ¿por qué no puedo decidirlo?”

Apoyo a la libre portación de armas

Javier Milei

Nacionales - De polémica en polémica: después de haber apoyado la venta de armas, el diputado nacional Javier Milei se mostró a favor de la venta de órganos al afirmar que se trata de "un mercado más".

"Es un mercado más y vos podrías pensarlo como un mercado. El problema es por qué todo tiene que estar regulando el Estado. Hay estudios de Estados Unidos que (dicen que) si dejaras esos mercados libres funcionan muchísimo mejor y tendrías menos problemas", argumentó Milei.

A su vez, el libertario continúo: "¿Por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? ¿Cuál es el problema? Si el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo?".

"Hay un doble estándar: para que el Estado me esclavice, sí. Ahora, sí yo quiero disponer de una parte de mi cuerpo por el motivo que fuera, ¿cuál es el problema?", señaló en diálogo radial con el periodista Jorge Lanata.

"El que decidió venderte el órgano, ¿en qué afectó la vida, la propiedad, la libertad de los demás? ¿Quién sos vos para determinar qué tiene que hacer él con su vida? Es su vida, es su cuerpo, es su propiedad. ¿Tenemos que tener tanto amor por la intervención al punto tal de no dejarle vivir la vida a la gente como quiere?", remarcó el líder de la Libertad Avanza.

La respuesta de Lanata a Milei

El periodista Jorge Lanata, luego de escuchar a Milei, contó la experiencia que vivió antes de someterse a la mencionada intervención quirúrgica. "Cuando empezó todo mi problema, un día me vienen a ver y me preguntan, ¿por qué no comprás un riñón en Bolivia? Y yo no puedo comprar un riñón... El problema de la discusión de los órganos me parece que no está en el hecho de la disponibilidad de la persona, sino que está en el hecho de tasar en dinero algo que es irremplazable", argumentó.

Frente a esto, el libertario insistió en que "si había un precio, alguien se lo puso", y sugirió que "la persona que está haciendo eso, probablemente haya algo que lo lleve a tomar esa decisión".

"La desesperación Javier, el hambre...", dijo Lanata. Y Milei respondió: "Es una decisión del individuo. Es decir, ¿quién soy yo para meterme con el cuerpo de otra persona? El que decidió venderte el órgano, ¿en que afectó la vida, la propiedad o la libertad de los demás? ¿Quién sos vos para determinar qué tiene que hacer él con su vida? Si es su vida, su cuerpo, su propiedad".

Libre portación de armas

"Estoy a favor de la libre portación de armas", dijo el diputado Javier Milei, de La Libertad Avanza, al ser consultado sobre si cree que esa es una manera eficaz para que el ciudadano se defienda ante la inseguridad. Sus dichos tuvieron lugar tras la muerte de 19 niñas y niños, de entre 8 y 10 años, y de dos adultos en el tiroteo ocurrido en una escuela primaria de Texas, Estados Unidos, país donde el uso de armas por parte de civiles está permitido y causa una gran polémica.

"Como adherente a la teoría y a la evidencia empírica, cuando vos a una actividad le bajás el costo y aumenta el beneficio, esa actividad se expande", comenzó a argumentar Milei. "Cuando prohibís el uso de armas, los delincuentes por más que lo prohíbas, las usan igual. Aumentan los beneficios esperados y aumenta la delincuencia. Estoy a favor de la portación libre de armas", aseguró.

El legislador libertario, invitado al programa Verdad y consecuencia de TN, explicó así su teoría de por qué los ciudadanos deberían ir armados. Ya en abril, en diálogo con LN+, Milei había defendido el uso de las armas. "En los lugares donde la gente anda calzada, la delincuencia baja. Si el delincuente no ve nada negativo a la hora de asaltarte, entonces está subiendo su beneficio. A los que le tengan miedo, que no se calcen, pero nadie le puede decir a otro cómo puede defenderse".

Además, dijo que "hay que liberar el mercado de armas" y consultado sobre cómo se podría controlar que no haya tiroteos como el sucedido en abril en el metro de Nueva York, contestó: "No se puede controlar la acción humana y eso es lo que genera daño: el control. Ya verá la Justicia cómo hace".

