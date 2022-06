ALBERTO FERNÁNDEZ PIDE LA RENUNCIA DEL MINISTRO MATÍAS KULFAS TRAS INFORMACIÓN EN “OFF” QUE CRITICABA AL KIRCHNERISMO

Cristina Kirchner se quejó por ese hecho y el Presidente consideró que “es éticamente reprochable” lo sucedido

y apoyó a su Vice

Matías Kulfas

Nacionales - El presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia al ministro de Producción, Matías Kulfas, uno de los miembros de su gabinete económico, luego de que la vicepresidenta Cristina Kirchner cuestionara públicamente información off the record que habría surgido de su cartera.

Más allá de ese hecho puntual, se trata de uno de los funcionarios apuntado por la vicepresidenta en repetidas oportunidades. Según aseguraban hace meses en el Gobierno, no estaba en los planes del Presidente desplazarlo. Aunque recientemente habían sacado de su órbita la secretaría de Comercio, para ponerla en manos de Economía. “El Presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia al ministro Matias Kulfas”, informó oficialmente la portavoz, Gabriela Cerruti.

Fernández se solidarizó con la expresidenta luego de que esta acusara a funcionarios del Gobierno de mentir, atacar y “no dar la cara” tras la difusión de un “off” por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo. “Comparto el malestar”, expresó el mandatario y dijo confiar en la “moral” e “idoneidad” de quienes llevan a cabo la adjudicación de la obra.

“Comparto la respuesta dada por Energía Argentina a una publicación fundada en un supuesto off salido de funcionarios del Gobierno”, comenzó Fernández en Twitter y agregó: “Confío en la integridad moral y en la idoneidad de quienes llevan adelante la licitación del Gasoducto Néstor Kirchner”.

Tras ello apuntó, aunque sin mencionarla, contra la la cartera liderada por Kulfas: “Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por Cristina Kirchner”. Y por último, expresó: “El debate que debamos dar, démoslo con responsabilidad”.

El enojo de Cristina

Cristina Kirchner acusó a funcionarios del Gobierno de mentir y “no dar la cara”. Fue mediante su cuenta de Twitter, en donde compartió un mensaje de la empresa pública Energía Argentina (ex IEASA) en el que se denuncia que integrantes del Frente de Todos “utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas” contra ella.

“Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso”, sostiene la expresidenta en su publicación.

El mensaje “en off”

Su publicación incluyó un tuit de Energía Argentina (IEASA) en el que se escrachó una información difundida por WhatsApp desde el Ministerio de Desarrollo Productivo.

En ese mensaje se indicaba que "es IEASA (ENARSA), con funcionarios designados por ella, quienes hacen las licitaciones. Los que no usaron la lapicera como corresponde fueron sus funcionarios de IEASA". Además, acusaba a la firma de haber hecho una licitación "a la medida de Techint" para la provisión de materiales para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

Según la compañía pública, creada a fines de 2004, "a la categoría de 'funcionarios que no funcionan', planteada en el año 2020 por la vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la vicepresidenta".

Junto a la captura de pantalla del mensaje en off difundido a periodistas por la cartera que conduce Matías Kulfas, el comunicado de ENARSA rebatió las críticas hechas en ese off y afirmó: "No sólo es grave, sino muy penoso y sobre todas las cosas, incomprensible, que una obra de la magnitud e importancia para la Argentina y para el propio Gobierno, como lo es el gasoducto Néstor Kirchner, sea objeto de este tipo de acciones".

