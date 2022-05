TIENE DICTAMEN DE MAYORÍA EL PROYECTO DE BOLETA ÚNICA DE PAPEL

Con un total de 58 firmas, la oposición logró imponerse

por un voto al oficialismo que tenía un despacho de rechazo

a la iniciativa

- Tras cuatro jornadas de debate con invitados a exponer, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados cerró este martes el tratamiento al proyecto de Boleta Única de Papel impulsado por la oposición que logró reunir los números suficientes para alzarse con un dictamen de mayoría, mientras que el oficialismo firmó un despacho de rechazo.

En el plenario de las comisiones que presiden los oficialistas Hernán Pérez Araujo, Rodolfo Tailhade y Carlos Heller, que se llevó a cabo en el Anexo “C”, Juntos por el Cambio reunió un total de 58 firmas, mientras que el Frente de Todos sumó 57 firmas con acompañamiento del misionero Diego Sartori (Frente de la Concordia Misionero).

La secretaria del interbloque de JxC, Silvia Lospennato, abrió la ronda de oradores al destacar la labor llevada a cabo con los expositores porque “de ahí salió un acuerdo mayoritario de introducir cambios en el sistema electoral”, y sumó: “Llegamos a este plenario luego de que la sociedad argentina nos reclamara como dirigentes políticos construir un gran consenso con quienes no pensamos lo mismo en algunos temas, pero si somos capaces de encontrar objetivos en común”.

“El objetivo común que hay detrás de este gran acuerdo político, que se manifestó con este emplazamiento a comisiones y concluirá con un dictamen común de muchísimos bloques, es la mejora de nuestro sistema democrático y creemos que la boleta única apunta a eso”, resaltó la diputada del Pro.

A continuación, dio detalles del “consenso” al que se arribó que “representa a la mayoría de la Cámara de Diputados” que puede “seguir engrosándose”.

“Nuestro dictamen tiene como objetivo principal introducir la Boleta Única de Papel como instrumento para la emisión del sufragio”, subrayó Lospennato y explicó que se optó por dicho sistema y no por otros porque “tenía mayores niveles de acuerdo”, y que se eligió por un tipo de “modelo denominado cordobés” porque “hace constar en una única papeleta todas las categorías que están en juego en una elección nacional”. Es decir que cada cuatro años incluirá las categorías de presidentes y vice, y diputados y senadores en las provincias.

En ese sentido, explayó: “Este modelo de boleta que adoptamos incluye en la elección general la elección del voto por lista completa que esté representada por la agrupación política que haga la propuesta electoral y los electores podrán hacer una marca en el casillero de lista completa votando en una sola vez todas las categorías”.

Sobre la cantidad de nombres que se visualizarán, detalló: “Hemos optado por la cantidad de cinco nombres en la elección general y esto va a permitir que 20 de las provincias tengan su oferta electoral completa en cada elección de medio término, mientras que las otras 4 provincias tendrán un afiche complementario donde los electores podrán tener acceso a la nómina completa”.

“La Boleta Única no va a incluir un casillero de voto en blanco”, aclaró la legisladora de JxC debido a que el voto en blanco es entendido como “la no emisión el voto en una o en todas las categorías”. “Sobre la convivencia a nivel nacional con distintos sistemas electorales de provincias es la que existen en la ley de simultaneidad, si una provincia desea realizar su elección el mismo día que la nacional pueda optar por el sistema de simultaneidad”, agregó.

Respecto a la cantidad de votos nulos explicó que “hemos puesto un porcentaje para que la urna con una determinada cantidad de votos nulos deberá ser recontada en el escrutinio total”. Además, sobre el diseño sostuvo: “Hemos incluido algunas pautas aprendiendo ellos expositores que nos pidieron no hace una ley extremadamente reglamentaria ero dar pautas claras del ordenamiento y hemos respetado la reglamentación vigente en relación a las adhesiones de boleta entre las distintas categorías de la misma agrupación política estableciendo cómo estas decisiones son representadas a través de franjas que comparten un mismo color de agrupación política para darle una mejor visibilidad y ser amigable con los electores y poder encontrar rápidamente la oferta electoral”.

“También incluimos algunos principios sobre el cuidado del ambiente. Hemos previsto facultar a la Cámara Nacional Electoral para que implemente tecnología en alguna de las otras instancias del proceso electoral que no son el instrumento de votación, pero que permiten modernizar y agilizar el proceso como la identificación biométrica de elecciones”, informó Lospennato.

Por otro lado, sobre la cantidad de fotos en cada categoría la diputada del Pro explicó que sea “de las dos primeras personas para compatibilizar este objetivo que ha tenido la Ley de Paridad” porque va a impedir que “se ponga la foto de otro candidato que no encabeza la lista”.

Tras desmenuzar en detalle el dictamen de mayoría, la secretaria parlamentaria de JxC resaltó que “esta ley es un ejemplo que nos pide la ciudadanía porque es posible ponerse de acuerdo con los que piensan distinto, porque hay un objetivo en común que es mejorar el sistema electoral que, si bien funciona, a lo largo de los años fue incorporando vicios que la boleta única va a corregir, porque esos vicios degradan la elección”.

“La Boleta Única no es la solución definitiva a todos los problemas que detectamos, porque las soluciones mágicas en la democracia no existen, este instrumento no hace desaparecer el clientelismo político, que es tal vez el vicio más grande que tiene el sistema, porque transforma a los votantes en rehenes, pero disminuye el peso de aparatos partidarios. La Boleta Única no va a resolver la inflación, ni las jubilaciones miserias, ni recuperar las violentas muertes por inseguridad, ni va a recuperar los días de escuela que se perdieron, ni va a conmover al narcotráfico que se adueñó de gran parte del país, pero va a asegurar a cada ciudadano que puede elegir con mayor libertad a quien crea que le puede resolver esos problemas”, cerró Lospennato.

A su turno, el presidente del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, apuntó: “Desde que comenzamos el trabajo sucedieron cosas llamativas. El primer hecho significativo es que por primera vez el presidente y la vicepresidenta coincidieron públicamente en impugnar con todas las letras la boleta única de papel, es un hecho significativo hace mucho tiempo que no coinciden públicamente en un tema”.

“El segundo momento fue de la descalificación alevosa. El ministro del Interior, Wado De Pedro, nos mandó a decir a través de su representación que estábamos trabajando en soluciones mágicas a problemas inexistentes. La tercera etapa se dio en forma de amenaza, la amenaza del veto incluye todo el día todos los días los mensajes que nos llegan por diferentes caminos”, denunció el diputado de Identidad Bonaerense y dejó en claro que seguirán trabajando en este tema.

También respaldó la iniciativa el titular del bloque Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien expresó: “Estamos legislando sobre el modo en que los argentinos van a votar. Queremos hacer la mejor ley posible, que rija por muchos años. Ninguna ley, ningún instrumento es neutro, pero nosotros queremos encontrar el mejor para una responsabilidad tan grande. Lamentablemente el Poder Ejecutivo nos envió una representante que esgrimió un solo argumento ‘que la legitimidad de las autoridades si votamos esta ley podía estar en cuestionamiento’ y dijo que no se habían judicializado los resultados anteriores ni controvertidos. Es verdad, pero que se han denunciado irregularidad y fraudes sistemáticos es una realidad que no hace falta que las relatemos”.

“En 2007 fuimos víctimas de un robo sistemático de boletas. Lo denunciamos en su oportunidad y la Cámara Nacional comenzó a sugerir este sistema de votación”, recordó López y bregó para que “el debate debe ser en el mejor tono posible. No se si el oficialismo se va a oponer abiertamente a esta ley, desearía que no, porque tengo la esperanza de darle mejor representación a la ciudadanía”.

De forma breve, de la vereda de enfrente el presidente del bloque del FdT, Germán Martínez, le contestó al diputado preopinante: “Cuando en diciembre del 2012 impulsamos la Ley del Voto Joven hubo 123 ausencias ¿no confiaban en los jóvenes para ampliar el sufragio?”, y acusó: “Nosotros venimos a este debate que es una simulación porque ni siquiera pudimos discutir entre nosotros las posiciones políticas, no pudimos hacer un análisis de los que se dijo en reuniones anteriores respecto a los distintos invitados y encima se dicen cosas que van en contra de lo que los bloques opositores manifestaron en otras instancias. Me parece que si queremos encontrar una forma de llevar adelante el debate, no es justamente dando consejos a nuestro bloque”.

En el mismo sentido, de manera acotada la diputada oficialista Mónica Litza apuntó: “Esta premura en aprobar y en hacer este dictamen espero que lo tengan para que nos acompañen en el proyecto que genera alivio para el bolsillo de los trabajadores monotributistas y autónomos que están realmente en el centro de preocupación de la gente y no este debate que, si bien hay que darlo, esta en las antípodas de las prioridades que tiene el pueblo argentino”.

Por el contrario, el legislador Pablo Tonelli (Pro – CABA) recordó que “hace 15 años presenté el proyecto de Boleta Única” por lo que celebró el debate que “representa un avance”. “Hay una adopción para la aplicación de la Boleta que nadie mencionó y es la elección que garantiza a los ciudadanos el artículo 37 de la Constitución Nacional dice que el ‘Estado garantiza los derechos políticos de los ciudadanos’”, indicó.

“Es el artículo más sagrado, es el alto grado de soberanía de un ciudadano. El sistema de Boleta Única garantiza a todos y cada uno de los electores que van a poder votar por su candidato de preferencia, eso es decisivo. Estamos garantizando a cada elector que cuando entre al cuarto oscuro va a ejercer ese acto de soberanía con toda libertad y va a poder votar por quien quiera votar”, respaldó Tonelli y lamentó que “el oficialismo se haya encerrado en una actitud contraria, negativa, saber que existen estos problemas y estamos obligados a solucionarlos, en lugar de acompañar las mejoras se encerró en una negativa que implica un método obsoleto, obtuso y defender la posibilidad de que haya electores que no pueden votar”.

En el uso de la palabra, la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) remarcó que “no se construye nada sacando los trapitos al sol diciendo qué hizo cada uno, porque no hace falta porque se sabe. Estamos viviendo tiempos de crisis de representación que no son nuevos, la crisis de representación del sistema democrático ya lleva en el mundo una discusión extensa en el tiempo que está vinculada a una serie de cuestiones como es el avance de la tecnología, de la comunicación que nos ofrece un ciudadano que es actor político”.

La realidad es que estamos divorciados de la sociedad, que camina como ciudadano político sola. Tenemos en crisis el sistema de representación”, advirtió Camaño.

“A veces nos decimos muchas pavadas, pero porque no nos damos la oportunidad de ahondar más en lo que pasa. Tenemos un ciudadano que es actor político. Esta horizontalización de la información ha cambiado le sistema, más allá de que nos queremos aferrar a lo conocido. La realidad es que estamos divorciados de la sociedad, que camina como ciudadano político sola, haciendo sus elecciones a veces influidas por la comunicación institucionalizada, a veces influida por las fake news que se construyen en redes, pero cambia solo porque nosotros no tenemos la capacidad de darnos cuenta que tenemos en crisis el sistema de representación y esto después con el tiempo se va advirtiendo en apariciones que resultan increíbles”, explayó la diputada miembro del interbloque Federal.

Y continuó: “La crisis de representación en nuestro país tiene que ver con un pueblo que hace 15 años no alcanza a divisar una salida provisoria, en cambio ¿Qué ve? ve esa discusión insustancial de ‘vos hiciste esto, vos lo otro’, ve que somos egocéntricos, que estamos en una suerte de cápsula que estamos viendo cuáles son nuestras mejores virtudes para derramarlas en algún problema y perdimos le diálogo político algo que tuvo la suerte de verlo en este ámbito de representación”.

“El diálogo no es opción, es una obligación porque es a partir del diálogo que estamos obligados como representantes del pueblo que podemos construir la salida para el país. Necesitamos el diálogo político. Sabemos que teníamos que buscar una forma de expresión popular que rescatara al ciudadano actor político como el sujeto activo del proceso electoral”, subrayó la legisladora.

“El diálogo no es opción, es una obligación porque es a partir del diálogo que estamos obligados como representantes del pueblo que podemos construir la salida para el país”, expresó Camaño.

En ese marco, cerró Camaño: “¿Por qué tenemos que facilitarles las elecciones a los votantes? porque tenemos miedo de que no vayan a votar. Queremos la centralidad del ciudadano para que adentro del cuarto se sienta soberano y marcar los destinos de la patria”.

Con fuertes críticas, la diputada de izquierda Myriam Bregman recordó el pedido de emplazamiento del proyecto de aumento de emergencia a salarios y jubilaciones de su par Nicolás Del Caño que “nadie voto” y cuestionó: “Estamos ahora debatiendo un tema que solo le interesa a la dirigencia política en vez de debatir tarifazos”.

“Nosotros siempre hemos cuestionado el sistema electoral vigente porque ¿Quién puede decir que no faltan boletas en las elecciones? ¿Quién pude decir que tenes que tener fiscales todo el día porque sino tu boleta desapareció? Venimos a discutir sin haber leído el dictamen porque no lo pasaron. ¿Cómo van a compatibilizar esto con las PASO? Tiene que profundizar ese punto, ¿Qué pasa si hay 50 listas? no está aclarado. El desdoblamiento perjudica a partidos chicos como los nuestros”, enumeró la legisladora del PTS/FIT Unidad y señaló: “Hay profundas inconsistencias y debía debatirse de forma más integral”.

En el mismo sentido, su par Romina del Plá (PO/FIT-Unidad) disparó: “Desde la oposición que insiste en este tema hay una enorme hipocresía porque no pueden justificar porqué donde gobiernan no aplican este sistema. Y el oficialismo trajo una funcionaria del interior que sus afirmaciones eran absurdas y no los ayudó en nada. Todo está al servicio del dominio de los grandes aparatos y punteros que integran las dos principales coaliciones”.

Por Salta, el diputado oficialista Lucas Godoy adelantó que “no se puede aprobar una reforma de manera apurada y sin debate”, y cuestionó que “no se analizaron de forma profunda los cambios”.

En ese marco, contó que en su provincia rige el sistema de boleta electrónica, pero “no fue de un día para el otro, no se pasó así nomás, los procesos de capacitación fueron profundos se trabajó constantemente. La crisis de representación no se soluciona cambiando el sistema, no es más sencilla la Boleta Única de papel”.

“No hay crisis de legitimidad con la boleta partidaria de los representantes porque todos los partidos políticos oficialismo y oposición han ganado y perdido elecciones”, señaló Godoy y sumó: “Este debate se está haciendo a las patadas, puedo estar de acuerdo con la implementación de la Boleta Única a nivel nacional, pero así no. Su implementación dice ‘al otro día’ se promueve el desdoblamiento de las elecciones. No se puede avanzar pensando en que este es el mejor sistema y vamos a hacer una revolución democrática cambiando el sistema de elección, se subestima al votante”.

A su turno, la legisladora correntina Ingrid Jetter (Pro) manifestó que “la ciudadanía esta demandando modernizar todos los sistemas”, aunque reconoció que todavía falta, pero “es un gran avance”. En tanto, destacó que no es una iniciativa que surgió hace dos semanas, sino que hay iniciativas que se vienen presentando hace años para “modernizar el anticuado sistema electoral. Hay que devolver potestad al ciudadano, de eso se trata la Boleta Única”.

Además, enumeró: “Se utiliza este método en distintas provincias de otros signos políticos, no es una cuestión partidaria es asegurarle al elector mas transparencia y derechos; un efecto importante es el ahorro miles de millones en la impresión de boletas que siempre significó un costo muy importante; contribuimos al medio ambiente; solo 16 países en el mundo no tienen este sistema de Boleta Única”.

Cerró la ronda de disertadores el diputado oficialista Eduardo Valdés quien expresó: “Me siento en deuda con los valores que creíamos que la democracia iba a resolver respecto de los problemas que se acarreó con la dictadura”.

“En el tema del derecho electoral no siento que sea la falencia que tiene la democracia argentina con su ciudadanía. En la argentina con este sistema de boleta siempre hubo alternancias partidarias y han ganado todos”, explicó y criticó: “Siento que la oposición decidió mostrar que tienen más diputados que el oficialismo y, así como aquel día votaron que no tuviéramos presupuesto, han decidido que al agenda en la política la tienen ellos y existe este tema de discutir Boleta Única”, y cerró: “La democracia debe servir para curar y sanar, en este tema no me siento en deuda”.

Informe: Parlamentario.com