VIOLENTA PROTESTA CONTRA EL FMI FRENTE AL CONGRESO Y ATAQUE AL DESPACHO DE CRISTINA KIRCHNER

Un grupo de manifestantes arrojó bombas molotov

contra la Policía que registró cinco uniformados heridos

y un activista detenido

Quema de gomas y carteles del FMI se registraron frente al Congreso donde un

grupo de manifestantes atacó a pedradas el despacho de Cristina Kirchner. (Foto/Infobae)



-Un grupo de manifestantes contrario al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó este jueves piedras contra la sede del Congreso de la Nación, y quemó neumáticos en el frente del edificio, en disturbios que estallaron mientras los diputados estaban en plena sesión y que terminaron con cinco policías heridos y un activista detenido.

Fuentes de la Policía de la Ciudad informaron a esta agencia que los cinco efectivos heridos pertenecen a la División Orden Urbano y precisaron que uno de ellos "recibió impacto de bomba molotov y se encuentra ileso, solo con daños en uniforme y protecciones", mientras una oficial se descompensó, otra sufrió un esguince en el tobillo y otros dos recibieron un corte en el rostro y el golpe de una piedra en el tobillo.

Los disturbios comenzaron cuando una minoritaria porción de manifestantes comenzó a arrojar piedras contra el Congreso, al punto de hacer estallar algunos vidrios de los ventanales, mientras columnas de humo se elevaban en la calle por la quema de neumáticos.

Las expresiones de violencia se prolongaron por varios minutos sin que actuara la policía, que llegó al lugar más tarde para tratar de controlar la situación.

Según fuentes de la Policía porteña, el operativo no inició antes por la presencia de familias y menores, quienes ante el inicio de la violencia se retiraron rápidamente. También se precisó que no se valló la zona desde un principio por decisión del Gobierno Nacional. En ese sentido, a su vez, fuentes a nivel nacional señalaron que la medida de no vallar las periferias desde la mañana fue tomada para evitar que se interpretara como un acto de provocación en lo que venía siendo una manifestación pacífica.

Un hecho de gravedad se registró poco después cuando un efectivo fue blanco de una bomba molotov arrojada por los manifestantes y resultó herido. Otros cuatro policías de la fuerza porteña, a lo largo del procedimiento, también resultaron heridos según datos oficiales a los que accedió este medio.

Decenas de agentes de la policía de la ciudad de Buenos Aires enfrentaron a los manifestantes munidos de escudos y apoyados por camiones hidrantes y motocicletas. Minutos antes de las 16, la zona de los disturbios había quedado despejada y los manifestantes eran repelidos hacia el este, por Avenida de Mayo e Hipólito Yrigoyen, donde se escucharon múltiples detonaciones y se observaron contenedores incendiados.

El grueso de la manifestación, que no participó de los incidentes violentos, fue desplazado hasta la altura de la Avenida 9 de Julio, a unas siete cuadras del Congreso. En la Cámara de Diputados, los discursos no fueron interrumpidos.

Ataque al despacho de Cristina Kirchner

El despacho de Cristina Kirchner fue atacado durante la manifestación que grupos de izquierda llevaron a cabo frente al Congreso, para protestar por el acuerdo con el FMI. En ese contexto, un grupo de encapuchados arrojó piedras y rompió los vidrios de la oficina de la vicepresidenta, que se encontraba en el lugar, ubicado en el primer piso, en el momento del ataque.

También fueron afectados los despachos de los senadores oficialistas José Mayans (presidente del bloque del Frente de Todos), en la segunda planta, y de Oscar Parrilli, en la tercera. Por el momento, ninguna fuente oficial informó sobre la integridad física de Cristina Kirchner.

El ataque se dio en el marco de la marcha y los cortes que el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT Unidad) junto a otras organizaciones de Izquierda llevan adelante esta tarde en la zona del Congreso de la Nación, en rechazo al acuerdo del Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda.

Ante el aviso de la Policía, intervino la jueza María Eugenia Capuchetti, quien solicitó pericias para relevar los daños y filmaciones para chequear si se puede individualizar a alguno de los agresores. En tanto, en la Justicia porteña hay dos causas abiertas: una por uno de los detenidos y otra por las lesiones al agente.

En tanto, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) negó en un comunicado haber participado en los incidentes. "Desmentimos categóricamente la falsa información impartida por el diario Clarín, donde se nos acusa directamente de ser un grupo que estuvo implicado en los incidentes ocurridos hoy en Plaza Congreso", dijo.

"Nosotras, nosotros, nos retiramos al momento de los hechos, ya que apostamos a una movilización pacífica y masiva de trabajadores y trabajadoras, en defensa de nuestros derechos", expresó la agrupación y señaló que "tal como estaban transmitiendo al momento los móviles televisivos, no fuimos partícipes de ningún hecho, más que de convocarnos junto con miles y miles de personas que rechazan el acuerdo con el FMI".

Informe: Télam e Infobae