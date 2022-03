ORDENAN INDEMNIZAR CON CASI $1.000 MILLONES A CICCONE POR LA EXPROPIACIÓN

El fallo fue firmado por unanimidad por los cuatro jueces del Tribunal, en el marco de la causa en la que fue condenado Amado Boudou

Compañía de Valores Sudamericana, ex Ciccone Calcográfica

Judiciales - La Corte Suprema de Justicia de la Nación condenó por unanimidad al Estado Nacional a pagarle casi $1.000 millones a la Compañía de Valores Sudamericana, ex Ciccone Calcográfica, la cual había sido expropiada en el marco de una investigación judicial contra el ex vicepresidente Amado Boudou.

Los cuatro integrantes del Máximo Tribunal, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, rechazaron una serie de recursos presentados por el Estado y la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) y actualizaron la cifra que se le deberá pagar a la empresa.

A través de una ley que se votó en el Congreso motorizó la medida, que preveía un pago de 275 millones de pesos. Éste iba a ser compensado por las deudas impositivas de la compañía, pero fue judicializado por los propietarios que argumentaron la "inconstitucionalidad" de la norma.

El argumento que surge del fallo es que las deudas deben resolverse por otra vía y no puede plantearse una compensación. Los magistrados se basaron en una decisión anterior de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, que decía que una indemnización no solo abarca al precio sino también "al resarcimiento por daño".

Según indica el fallo, se intimó al Estado a depositar los 275 millones de pesos más una tasa anual del 6% de intereses a contar desde el 12 de marzo de 2013 y hasta que se haga efectivo pago en dinero.

En 2010, la AFIP se presentó en la Justicia para pedir la quiebra de Ciccone Calcográfica por una deuda con el fisco de 60 millones de dólares. La empresa London Supply,​ contratista del Estado Nacional, se presentó ante la Justicia y pagó $1,8 millones para levantar la quiebra "en nombre de" la empresa fantasma llamada The Old Fund,​ presidida por Alejandro Vandenbroele.

Posteriormente, Ciccone pidió a la AFIP una moratoria que incluyera quita de intereses, multas y honorarios, lo cual fue considerado "aceptable" y sugirió consultar a Amado Boudou, que en ese entonces era ministro de Economía, y decidió concederle una "moratorio excepcional". Finalmente, en 2011 The Old Fund tomó el control de la planta y fue renombrada como Compañía de Valores Sudamericana S.A.

El fallo

La Corte Suprema, en concordancia con lo dictaminado por el Procurador General, desestimó los recursos extraordinarios del Estado Nacional y de la AFIP y el recurso de queja del Estado Nacional, y admitió el recurso extraordinario de la sindicatura concursal.

La Corte señaló que los recursos extraordinarios del Estado Nacional y de la AFIP resultaban formalmente inadmisibles porque no eran autosuficientes.

La Corte dijo que dejó sin efecto la sentencia en cuanto había fijado un interés del 6% anual sobre el monto de la indemnización expropiatoria, porque le pareció excesivo.

El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

La imprenta fue fundada por Héctor Ciccone, ya fallecido, y Nicolas Ciccone, que fue condenado en el mismo juicio en el que Amado Boudou recibió 5 años y diez meses de prisión. Sus hijas Olga Ciccone y Silvia Ciccone fueron sobreseidas.

Boudou fue condenado en agosto de 2018 a cinco años y diez meses de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. También fueron condenados José María Núñez Carmona, amigo y socio de Boudou , Alejandro Vandenbroele, el abogado que presidió la empresa The Old Fund que hizo la adquisición y Nicolás Ciccone. Las condenas fueron confirmadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

The Old Fund –vinculada a Boudou mediante testaferros-compró Ciccone y su intención era que la Casa de Moneda, la contratara para imprimir billetes. En ese momento se impulsó la expropiación con la promesa de que iba a tener un costo cero para el Estado.

Informe: Perfil.com y agencias