Alberto Fernández dejó entrever la posibilidad de

presentarse a su reelección en 2023 y ratificó que

las candidaturas deben resolverse en las PASO

Alberto Fernández

Nacionales - El presidente Alberto Fernández dejó entrever su aspiración a un segundo mandato en un acto realizado en el municipio bonaerense de José C. Paz en conmemoración del Día Internacional de la Mujer: así lo deslizó en un acalorado discurso dirigido a la militancia oficialista del distrito.

El presidente reveló sus intenciones de apuntar a una reelección en el 2023 luego de elogiar a Mario Ishii, actual intendente de José C. Paz, municipio que también gobernó entre 1999 y 2011.

Así, Fernández no sólo le prometió al histórico gobernador bonaerense la construcción de un parque industrial en su distrito antes del 2024, sino que también indicó que ya piensa en un segundo mandato al frente del país.

Así se expresó el presidente ante una multitud que lo aplaudía: "Quiero, Mario, que sepas que te prometo, que antes de que este gobierno, de que mi mandato termine -en este primer mandato que tengo- que yo te garantizo que van a tener el polo industrial que necesitan para darle trabajo a todos los hombres y mujeres de José C. Paz".

Cabe resaltar que pocas semanas atrás el primer mandatario expresó su voluntad de que en las elecciones presidenciales del 2023 el oficialismo se enfrente en las PASO de ser necesario: "El que quiera ser candidato que vaya a unas PASO y que la gente dirima quién es el mejor", expresó en su momento en declaraciones radiales.

"Las candidaturas futuras las tiene que resolver la gente y no en una mesa, aunque yo fui beneficiado", remarcó al recordar su nombramiento como candidato en 2019 por parte de la expresidenta y actual vice, Cristina Fernández de Kirchner.

En otro momento de su discurso, Alberto Fernández se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que su Gobierno actualmente se encuentra negociando para refinanciar la deuda por u$s 44.000 millones adquirida por el expresidente Mauricio Macri.

En esta línea, Fernández apuntó contra su predecesor y lo criticó con dureza luego de repasar el rol de las mujeres en la historia del peronismo en la Argentina, análisis que concluyó con la llegada al poder de Macri: "Endeudaron al país como nunca nadie había endeudado a la Argentina y esto no hay que olvidarlo".

"Esta deuda que me toca a mí negociar y ver cómo se paga, no la contraje yo, la contrajo el Gobierno que me precedió y que hoy está discutiendo si acepta o no el acuerdo que yo estoy proponiendo", cuestionó el presidente en referencia al debate que el Congreso actualmente está llevando a cabo para analizar el acuerdo entre el FMI y el Gobierno y aprobarlo o proponer cambios.

Informe: EC